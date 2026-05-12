بی سی سی آئی کی آر سی بی کے خلاف بڑی کارروائی، ہیڈ کوچ کے بعد اسٹار بلے باز پر جرمانہ
ٹم ڈیوڈ پر جرمانہ: آر سی بی کے ہیڈ کوچ اینڈی فلاور کے بعد اسٹار بلے باز ٹم ڈیوڈ پر بھی جرمانہ عائد کیا گیا۔
Published : May 12, 2026 at 11:28 AM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بی سی سی آئی نے ایک ہی میچ میں آر سی بی کے دو کھلاڑیوں پر جرمانہ لگا کر سخت پیغام دیا ہے۔ دونوں جرمانے 10 مئی کو ممبئی انڈینز کے خلاف میچ کے دوران امپائر سے بحث کرنے اور ڈگ آؤٹ سے فحش اشارے کرنے پر عائد کیے گئے تھے۔
ٹم ڈیوڈ کا جرم
آر سی بی کے بلے باز ٹم ڈیوڈ کو میچ کے دوران ڈگ آؤٹ سے درمیانی انگلی دکھانے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ ڈیوڈ کے خلاف یہ کارروائی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کی گئی، کیونکہ یہ ایکٹ میچ کے بعد سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن گیا۔ تاہم میچ میں ڈیوڈ کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ وہ بغیر کوئی رن بنائے کوربن بوش کا شکار ہو گیا (سنہری بطخ کے لیے)۔
آئی پی ایل نے ایک بیان میں کہا، "رائل چیلنجرز بنگلور کے آل راؤنڈر ٹم ڈیوڈ کو ان کی میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے لیے آئی پی ایل کے ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر دو ڈیمیرٹ پوائنٹس دیے گئے ہیں۔"
بیان میں مزید کہا گیا ہے، "ٹم نے آئی پی ایل کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.6 کی خلاف ورزی کی ہے، جس کا تعلق 'ایسا اشارہ استعمال کرنے سے ہے جو فحش، جارحانہ یا توہین آمیز ہو۔' ٹم ڈیوڈ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور میچ ریفری امیت شرما کی طرف سے لگائی گئی پابندی کو قبول کیا۔
ڈیوڈ پر اس سیزن میں دوسری بار جرمانہ ہوا
یہ دوسرا موقع ہے جب ڈیوڈ پر آئی پی ایل کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل، وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی کے خلاف RCB کے میچ کے دوران امپائر کی ہدایت کی نافرمانی کرنے پر ان پر میچ فیس کا 25٪ جرمانہ اور ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ دیا گیا تھا۔
آر سی بی کے ہیڈ کوچ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی
اس سے قبل، آر سی بی کے ہیڈ کوچ اینڈی فلاور پر میچ کے دوران فورتھ امپائر سے کیچ کے حوالے سے بحث کرنے پر ان کی میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر فلاور پر ان کی میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔
ممبئی انڈینز نے یہ میچ ہار کر انڈین پریمیئر لیگ 2026 سے باہر کر دیا۔ وہ ایک سنسنی خیز مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلور سے دو وکٹوں سے ہار گئے جو آخری گیند تک چلا گیا۔