ETV Bharat / sports

رائل چیلنجرز بنگلور نے پنجاب کو ہرا کر پلے آف میں جگہ حاصل کی

RCB PBKS کو 23 رنز سے شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔

ipl 2026 rcb become first team to qualify for playoffs with 23 run win over pbks first team to qualify for IPL playoffs Urdu News
RCB نے پنجاب کو ہرا کر پلے آف میں جگہ حاصل کی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ایچ پی اسی اے اسٹیڈیم دھرم شالہ، ہماچل پردیش: رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2026 کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ دھرم شالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں آر سی بی نے پنجاب کو 23 رنز سے شکست دی۔

اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی کے 13 میچوں میں 18 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ یہ پنجاب کی لگاتار چھٹی شکست ہے جس سے پلے آف میں ان کا راستہ مزید مشکل ہو گیا ہے۔ ان کے 13 میچوں میں صرف 13 پوائنٹس ہیں۔

راسخ سلام ڈار چمکے، 3 وکٹیں حاصل کیں

میچ میں RCB کے لیے وینکٹیش ائیر بلے سے چمکے، جب کہ راسخ سلام ڈار اور بھونیشور کمار بہترین گیند باز رہے۔ وینکٹیش ائیر نے 72 رنز بنائے جب کہ ڈار نے 3 اور بھونیشور نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

وینکٹیش ائیر نے 40 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز بنائے

قبل ازیں پی بی کے ایس نے ٹاس جیت کر آر سی بی کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی۔ ان کی شراکتیں وقفے وقفے سے بنتی رہیں جس میں تمام بلے بازوں نے برابر حصہ ڈالا۔ وینکٹیش ائیر نے 40 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز بنائے جس میں آٹھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ وراٹ کوہلی نے 37 گیندوں پر 58 رنز بنائے۔ دیودت پڈیکل (45) اور ٹم ڈیوڈ (28) نے بھی ٹیم کے اسکور 222/4 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پی بی کے ایس کی جانب سے ہرپریت برار نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

ششانک سنگھ کی 27 گیندوں پر 56 رنز کی فائٹنگ اننگز

223 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، پی بی کے ایس 93/5 پر سمٹ گئی، لیکن ششانک سنگھ کی 27 گیندوں پر 56 رنز کی فائٹنگ اننگز نے انہیں میچ میں برقرار رکھا۔ مارکس اسٹونیس اور کوپر کونولی نے 37 رنز بنائے لیکن ان تینوں بلے بازوں کی شراکت نے پی بی کے ایس کو 199/8 تک پہنچا دیا۔ آر سی بی کی جانب سے راسخ سلام ڈار نے تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ بھونیشور کمار نے اپنے اسپیل کے دوران دو وکٹیں حاصل کیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پچاس اوورز میں 822 رنز اور 794 رنز کی جیت: زمبابوے میں کھیلے گئے میچ کا اسکور کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل

بنگلور نے کولکتہ کو چھ وکٹوں سے دی شکست، کوہلی کی شاندار سنچری، پلے آف کے لیے راہ ہوئی زیادہ مشکل

رگھوونشی کو 'میدان میں رکاوٹ ڈالنے' کے جرم میں آؤٹ دیا گیا، جانیے کیا کہتا ہے آئی سی سی کا اصول؟

پاکستانی کرکٹر نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میں تیز ترین نصف سنچری بنائی، بھارتی بلے باز کا ٹوٹ گیا ریکارڈ

بینائی سے محروم 17 سالہ بھارتی تیراک نے 38 کلومیٹر کی تیراکی کر کے تاریخ رقم کر دی

مچل مارش کے نوے رنز کی بدولت لکھنؤ نے چنئی کو سات وکٹوں سے دی شکست

TAGGED:

IPL 2026 CRICKET
IPL 2026 PLAYOFFS
PBKS VS RCB IPL 2026
FIRST TEAM TO QUALIFY IPL PLAYOFFS
RCB TO QUALIFY FOR PLAYOFFS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.