رائل چیلنجرز بنگلور نے پنجاب کو ہرا کر پلے آف میں جگہ حاصل کی
RCB PBKS کو 23 رنز سے شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
Published : May 18, 2026 at 9:58 AM IST
ایچ پی اسی اے اسٹیڈیم دھرم شالہ، ہماچل پردیش: رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2026 کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ دھرم شالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں آر سی بی نے پنجاب کو 23 رنز سے شکست دی۔
RCB (𝙌) 😎— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
After 61 league matches, the defending champions become the first team to qualify for the playoffs! 👏#TATAIPL #PBKSvRCB #ShashankSingh #VenkateshIyer #ViratKohli pic.twitter.com/3gjiOXg4lt
اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی کے 13 میچوں میں 18 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ یہ پنجاب کی لگاتار چھٹی شکست ہے جس سے پلے آف میں ان کا راستہ مزید مشکل ہو گیا ہے۔ ان کے 13 میچوں میں صرف 13 پوائنٹس ہیں۔
Statement win. Playoff ticket sealed 🎟️#RCB become the first team to qualify for the #TATAIPL 2026 Playoffs after a dominant win in this blockbuster clash 🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
Meanwhile, #PBKS face their 6th straight defeat and now face a must-win battle ahead! #PBKSvRCB | #TATAIPL 2026 | [… pic.twitter.com/PJwZkqSNWq
راسخ سلام ڈار چمکے، 3 وکٹیں حاصل کیں
میچ میں RCB کے لیے وینکٹیش ائیر بلے سے چمکے، جب کہ راسخ سلام ڈار اور بھونیشور کمار بہترین گیند باز رہے۔ وینکٹیش ائیر نے 72 رنز بنائے جب کہ ڈار نے 3 اور بھونیشور نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔
A mammoth total on the board for #RCB! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
Will it be enough to secure the win and make #RCB the FIRST team to lock in a Playoff spot? 🎟️#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | LIVE NOW ➡️ https://t.co/OJhb8ljCPI pic.twitter.com/MFZaKoJDCi
وینکٹیش ائیر نے 40 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز بنائے
قبل ازیں پی بی کے ایس نے ٹاس جیت کر آر سی بی کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی۔ ان کی شراکتیں وقفے وقفے سے بنتی رہیں جس میں تمام بلے بازوں نے برابر حصہ ڈالا۔ وینکٹیش ائیر نے 40 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز بنائے جس میں آٹھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ وراٹ کوہلی نے 37 گیندوں پر 58 رنز بنائے۔ دیودت پڈیکل (45) اور ٹم ڈیوڈ (28) نے بھی ٹیم کے اسکور 222/4 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پی بی کے ایس کی جانب سے ہرپریت برار نے دو وکٹیں حاصل کیں۔
TICKET TO THE PLAYOFFS: SECURED! 🎟️🔥#RCB registered a clinical win to become the first team to qualify for the #TATAIPL 2026 Playoffs! 👏#PBKSvRCB #ShashankSingh #VenkateshIyer #ViratKohli pic.twitter.com/HYVWGI5Yu1— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
ششانک سنگھ کی 27 گیندوں پر 56 رنز کی فائٹنگ اننگز
223 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، پی بی کے ایس 93/5 پر سمٹ گئی، لیکن ششانک سنگھ کی 27 گیندوں پر 56 رنز کی فائٹنگ اننگز نے انہیں میچ میں برقرار رکھا۔ مارکس اسٹونیس اور کوپر کونولی نے 37 رنز بنائے لیکن ان تینوں بلے بازوں کی شراکت نے پی بی کے ایس کو 199/8 تک پہنچا دیا۔ آر سی بی کی جانب سے راسخ سلام ڈار نے تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ بھونیشور کمار نے اپنے اسپیل کے دوران دو وکٹیں حاصل کیں۔