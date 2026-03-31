آئی پی ایل 2026: پنجاب کنگز کا آج گجرات ٹائٹنز سے مقابلہ، جانیے ریکارڈ میں کون کس پر بھاری؟
پنجاب اور گجرات نےابھی تک ایک دوسرے کےخلاف زیادہ میچ نہیں کھیلے ہیں۔ تاہم انہوں نے جو میچ کھیلے ہیں وہ بہت مسابقتی رہے ہیں۔
Published : March 31, 2026 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے چوتھے میچ میں آج (31 مارچ) کو پنجاب کنگز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجےمہاراجہ یادوندرا سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ملان پور، نیو چنڈی گڑھ میں شروع ہو گا۔
اس میچ میں ٹیم انڈیا کے سفید گیند کے کپتان اور نائب کپتان آمنے سامنے ہوں گے۔ شبمن گل گجرات ٹائٹنز کی قیادت کریں گے جبکہ شریاس آئر پنجاب کنگز کی قیادت کریں گے۔
گل کے لیے جو ہندوستان کے ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان بھی ہیں، یہ سیزن ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی جگہ دوبارہ بنانے کا ایک اہم موقع ہے۔ وہ کبھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے نائب کپتان تھے لیکن خراب فارم نے انہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ بنانے سے روک دیا۔ سب کی نظریں اس پر ہوں گی کہ وہ اپنے کھیل کو ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کیسے ڈھالتے ہیں۔
میتھیو ہیڈن، بیٹنگ کوچ
گجرات نے لیجنڈری آسٹریلوی بلے باز میتھیو ہیڈن کو اپنے کوچنگ اسٹاف میں بطور بیٹنگ کوچ شامل کیا ہے جس سے ٹیم کی پاور ہٹنگ میں اہم تبدیلیاں آسکتی ہیں۔ ہاردک پانڈیا کے 2023 کے سیزن کے بعد ٹیم چھوڑنے کے بعد، گل کی کپتانی پر بھی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔
2022 میں اپنے پہلے سیزن میں ٹائٹل جیتنے کے بعد سے، گجرات ٹائٹنز نے مسلسل اچھی ٹیم کے طور پر اپنی ساکھ قائم کی ہے جو باقاعدگی سے پلے آف میں پہنچتی ہے۔
گجرات نے اس سیزن میں ایک مضبوط ٹیم تیار کی ہے۔ گل اور سائی سدرشن کی اوپننگ جوڑی ٹیم کا اہم ستون ہے۔ ٹاپ آرڈر کے علاوہ، گجرات بیٹنگ میں بھی گہرائی کا حامل ہے، جس میں جوس بٹلر اور گلین فلپس جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ گیند کے ساتھ، راشد خان، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، کاگیسو ربادا، اور واشنگٹن سندر دھوم مچانے کے لیے تیار ہیں۔
آئی پی ایل 2026 میں پنجاب کنگز
گزشتہ سیزن کی رنر اپ پنجاب کنگز ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے اور وہ 2025 میں اپنی ناکامی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ پنجاب نے گزشتہ سیزن سے اپنی ٹیم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم کافی متوازن دکھائی دے رہی ہے۔
ٹیم میں اوپنر پریانش آریہ اور پربھسمرن سنگھ شامل ہوں گے، جنہوں نے گزشتہ سیزن میں بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شریاس آئیر، نہال وڈھیرا، ششانک سنگھ، عظمت اللہ عمرزئی، اور مارکس اسٹونیس بیٹنگ میں گہرائی فراہم کرتے ہیں۔ بولنگ یونٹ میں ارشدیپ سنگھ، مارکو جانسن، لوکی فرگوسن، یوزویندر چہل، اور ہرپریت برار شامل ہیں، جو کسی بھی ٹیم کے خلاف اچھی باؤلنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
پنجاب اور گجرات نے ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف زیادہ میچ نہیں کھیلے ہیں۔ تاہم انہوں نے جو میچ کھیلے ہیں وہ بہت مسابقتی رہے ہیں۔ ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے اعداد و شمار برابری کے ہیں۔ انہوں نے اب تک صرف چھ میچ کھیلے ہیں جن میں دونوں ٹیموں نے تین تین جیتے ہیں۔ اس لیے شائقین دلچسپ مقابلے کی امید کر رہے ہیں۔