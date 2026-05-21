اب بھی پلے آف میں پہنچ سکتا ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز، مکمل چارٹ دیکھیں
کولکتہ نائٹ رائیڈرز اب بھی آئی پی ایل 2026 کے پلے آف میں چوتھا مقام حاصل کر سکتی ہے۔
Published : May 21, 2026 at 2:02 PM IST
حیدرآباد: آئی پی ایل اب قریب الختم ہے۔ پلے آف میں کون کون ہوگا؟ اس بات کا سب کو انتظار ہے۔ چلیے آئی پی ایل پلے آف کے منظر نامے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR)، جو انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے اپنے پہلے چھ میچوں میں بغیر کسی فتح کے تھے، نے اب اپنے آخری سات میچوں میں سے چھ جیت کر ٹورنامنٹ میں شاندار واپسی کی ہے۔ اس کے نتیجے میں، وہ پلے آف کی دوڑ میں اب بھی باقی ہیں۔
کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) نے بدھ، 20 مئی کو کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں ممبئی انڈینس کو چار وکٹوں سے شکست دے کر اپنی پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کے اب +0.011 کے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ 13 پوائنٹس ہیں اور پوائنٹس ٹیبل میں وہ چھٹے مقام پر ہے۔
#KKR are holding on! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 20, 2026
Manish Pandey’s gritty innings gives #KKR a massive boost in the race to playoffs! 🏏#TATAIPL [KKRvsMI, Manish Pandey, Corbin Bosch, Deepak Chahar] pic.twitter.com/uCiHD5UqGj
راجستھان، پنجاب اور کے کے آر کے پاس سب سے زیادہ امکانات
اگرچہ راجستھان رائلز، دہلی کیپٹلز، پنجاب کنگز اور چنئی سپر کنگز کے ساتھ کولکتہ بھی یہ سب چوتھے پلے آف جگہ کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان ٹیموں میں راجستھان، پنجاب اور کے کے آر کے پاس سب سے زیادہ امکانات ہیں۔
کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کا اگلا اور آخری لیگ میچ اتوار 24 مئی کو ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلس کے خلاف ہوگا۔ پلے آف کی دوڑ میں رہنے کے لیے کے کے آر کو یہ میچ جیتنا ہوگا اور وہ پنجاب اور راجستھان جیسی دیگر ٹیموں کے نتائج پر بھی منحصر ہوں گے۔ تو آئیے KKR کی پلے آف برتھوں کو دریافت کریں۔
پہلی مساوات
اگر کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) اپنے آخری لیگ میچ میں دہلی کیپٹلس کو شکست دیتی ہے تو اس کے کل 15 پوائنٹس ہوں گے۔ اگر راجستھان رائلز اور پنجاب اپنے فائنل میچ ہار جاتے ہیں تو یہ ان کی پلے آف برتھ کو یقینی بنائے گا۔
اگر راجستھان اپنا آخری لیگ میچ جیت جاتا ہے تو وہ 16 پوائنٹس کے ساتھ براہ راست پلے آف میں پہنچ جائے گا۔ مزید برآں، اگر پنجاب کنگز بھی جیت جاتے ہیں، تو ان کے 15 پوائنٹس ہوں گے اور پھر معاملہ نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر ہوگا، جہاں پنجاب کولکتہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔
دوسری مساوات
اگر کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) اپنا آخری لیگ میچ دہلی کیپٹلس سے ہار جاتی ہے تو اس کے 13 پوائنٹس رہ جائیں گے اور وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔
تیسری مساوات
اگر کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کا آخری میچ بارش یا کسی اور وجہ سے روک دیا جاتا ہے تو کولکاتا کے 14 پوائنٹس ہوں گے اور پھر اسے مقابلے میں رہنے کے لیے دوسرے میچوں کے نتائج پر انحصار کرنا پڑے گا۔ پنجاب کنگز اور راجستھان رائلز ان کو پوائنٹس میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، جب کہ دہلی کیپٹلز اور چنئی سپر کنگز بھی 14 پوائنٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیٹ رن ریٹ پر فیصلہ ہوگا۔