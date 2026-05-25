آئی پی ایل 2026 پلے آف جنگ: چار ٹیمیں۔ ایک خواب، مکمل پلے آف میچ کا شیڈول دیکھیں
آئی پی ایل 2026 کے پلے آف میں پہنچنے والی چاروں ٹیموں نے ایک ایک بار ٹائٹل جیتا ہے۔
Published : May 25, 2026 at 1:48 PM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے پلے آف میں آگے بڑھنے والی ٹیموں کے حوالے سے تصویر اب واضح ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلور، گجرات ٹائٹنز، سن رائزرز حیدرآباد، اور راجستھان رائلز نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاروں ٹیموں نے ایک۔ ایک بار آئی پی ایل کا خطاب جیتا ہے۔ جو بھی ٹیم اس بار فائنل جیتے گی وہ دوسری بار چیمپئن بنے گی۔
آئی پی ایل 2026 پوائنٹس ٹیبل
پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ تین ٹیموں کے 18 پوائنٹس ہیں۔ تاہم، بہتر نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے آر سی بی ٹیبل پر سرفہرست ہے، اس کے بعد گجرات دوسرے اور حیدرآباد تیسرے نمبر پر ہے۔ راجستھان 16 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے۔ پنجاب کنگز 15 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے جبکہ دہلی کیپٹلس 14 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ کے کے آر نے 13 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں مقام پر اپنی مہم ختم کی۔ چنئی سپر کنگز 12 پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں جبکہ ممبئی اور لکھنؤ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ نویں اور دسویں نمبر پر ہیں۔
آئی پی ایل 2026 پلے آف جنگ
آئی پی ایل 2026 کے لیگ میچز کے اختتام کے بعد، پلے آف کا آغاز 26 مئی سے ہوگا، جس میں فائنل سمیت چار میچز ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ میچ کب اور کہاں کھیلے جائیں گے۔
کوالیفائر 1 ( آر سی بی بمقابلہ گجرات ٹائٹنز)
ٹیبل ٹاپرز آر سی بی اور گی ٹی کوالیفائر 1 میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس میچ کا فاتح براہ راست فائنل میں جائے گا۔ اس لیے دونوں ٹیمیں اس میچ کو بہت اہم سمجھتی ہیں۔ وہ یہ میچ جیت کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کی کوشش کریں گی۔ تاہم ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ یہ اہم میچ منگل (26 مئی) کو دھرم شالہ میں کھیلا جائے گا۔ ٹاس شام سات بجے ہوگا اور میچ ساڑھے سات بجے شروع ہوگا۔
ایلیمینیٹر (سن رائزرز حیدرآباد اور راجستھان رائلز )
پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود سن رائزرز حیدرآباد اور راجستھان رائلز ایلیمینیٹر میں آمنے سامنے ہوں گے۔ تاہم، ہارنے والی ٹیم کو دوسرا موقع نہیں ملے گا اور وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔ اس لیے یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فاتح کوالیفائر 2 میں آگے بڑھے گا۔ یہ میچ بدھ (27 مئی) کو چندی گڑھ میں IST شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔
کوالیفائر 2 (ٹی بی ڈی بمقابلہ ٹی بی ڈی)
کوالیفائر 1 میں ہارنے والی ٹیم اور ایلیمینیٹر میں جیتنے والی ٹیم کوالیفائر 2 میں آمنے سامنے ہوں گی۔ جیتنے والی ٹیم ٹائٹل میچ کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ فائنل جیتنے والی ٹیم پھر چیمپئن بنے گی۔ نتیجتاً، تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیموں کو چیمپئن بننے کے لیے لگاتار تین میچ جیتنے ہوں گے۔ کوالیفائر 2 کا میچ جمعہ 29 مئی کو چندی گڑھ میں ہوگا اور فائنل میچ اتوار 31 مئی کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
آئی پی ایل 2026 پلے آف کا مکمل شیڈول
کوالیفائر 1: 26 مئی - رائل چیلنجرز بنگلور بمقابلہ گجرات ٹائٹنز - دھرم شالہ
ایلیمینیٹر: 27 مئی - سن رائزرز حیدرآباد بمقابلہ راجستھان رائلز - چندی گڑھ
کوالیفائر 2: 29 مئی - کوالیفائر 1 رنر اپ بمقابلہ ایلیمینیٹر فاتح - چندی گڑھ
فائنل: 31 مئی - کوالیفائر 1 فاتح بمقابلہ کوالیفائر 2 فاتح - احمد آباد
پلے آف میچز کب اور کہاں دیکھیں؟
دریں اثنا، اس سیزن میں لیگ میچوں کی طرح پلے آف میچز بھی سٹار اسپورٹس نیٹ ورک کے چینلز پر براہ راست دیکھے جا سکتے ہیں۔ لائیو سٹریمنگ جیو اسٹار پر بھی دستیاب ہوگی۔ پلے آف میچز 7:30 بجے شروع ہوں گے، ٹاس میچ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے شام 7 بجے ہوگا۔