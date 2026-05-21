کیا یہ پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل میں داخل ہو گا؟ وراٹ کوہلی کے سب سے بڑے مداح

آئی پی ایل میں پاکستانی کرکٹرز کی شمولیت؟ پابندی کے باوجود ایک اور پاکستانی کھلاڑی انڈین پریمیئر لیگ (IPL) میں کھیلنے کا اہل ہوگیا ہے۔

پاکستانی کھلاڑی (IANS)
حیدرآباد: سابق پاکستانی فاسٹ باؤلر محمد عامر نے برطانیہ (یوکے، United Kingdom) کی شہریت حاصل کر لی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک اسٹوری پوسٹ کرتے ہوئے کی، جس میں ان کی شہریت کی حیثیت میں ہونے والی تبدیلی کی تفصیل ہے۔ عامر نے اپنی اہلیہ نرگس خان کے ذریعے برطانیہ کی شہریت حاصل کی کیونکہ محمد عامر کی اہلیہ برطانیہ کی شہری ہیں۔

آئی پی ایل میں کھیلنے کا دروازہ کھلا؟

برطانیہ کی شہریت حاصل کرنے کے بعد، محمد عامر اب انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں کھیلنے کے اہل ہو گئے ہیں اور اب وہ آئی پی ایل سمیت دنیا بھر کی دیگر لیگز میں 'برٹش اوورسیز پلیئر' کے طور پر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر نے 2024 کے T20 ورلڈ کپ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے 36 ٹیسٹ، 61 ون ڈے اور 62 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے ہیں۔

اظہر محمود اور محمد عامر (IANS)

کیا پاکستانی IPL کھیل سکتے ہیں؟

2008 میں آئی پی ایل کے افتتاحی سیزن میں کئی پاکستانی کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ تاہم ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں پر آئی پی ایل میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے کسی پاکستانی کھلاڑی نے ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کی۔ تاہم اپنی شہریت تبدیل کرنے کے بعد سابق پاکستانی آل راؤنڈر اظہر محمود اس پابندی کے باوجود آئی پی ایل میں کھیلنے کے قابل ہو گئے۔ برطانیہ کی شہریت حاصل کرنے کے بعد، وہ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے 'انگلش کھلاڑی' کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے۔ محمود نے اس کے بعد 2012 اور 2013 میں پنجاب کنگز کی نمائندگی کی اور 2015 میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے بھی کھیلا۔

وراٹ کوہلی نے محمد عامر کو تحفہ میں دیا بیٹ (IANS)

عامر وراٹ کوہلی کے بڑے مداح

سابق پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر ہندوستان کے اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ وہ اکثر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر کھل کر کوہلی کی تعریف کر چکے ہیں۔ وہ کوہلی کو ہمارے دور کا عظیم ترین کرکٹر مانتے ہیں۔ مزید برآں، عامر، وراٹ کوہلی کو اپنے ملک کے اسٹار کھلاڑی بابر اعظم سے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ دوستی اور محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ وراٹ کوہلی بھی عامر کو دنیا کے بہترین گیند بازوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ ان دونوں کے قریبی دوستی بھی ہے؛ ایک ٹورنامنٹ کے دوران کوہلی نے عامر کو اپنا بیٹ بھی تحفے میں دیا تھا۔

