پربھسمرن اور ائیر کی شاندار ہاف سنچری، پنجاب نے ممبئی کو بری طرح شکست دی، ڈی کاک کی سنچری گئی رائیگاں
پنجاب کنگز نے ممبئی انڈینز کے 196 کے ہدف کا تعاقب 21 گیندیں باقی رہ کر کر لیا۔
Published : April 17, 2026 at 10:01 AM IST
وانکھیڑے اسٹیڈیم ممبئی: جمعرات کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 24ویں میچ میں پنجاب کنگز نے ممبئی انڈینز کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔ پنجاب کنگز نے 196 کا ہدف پربھسمرن سنگھ اور شریس ائیر کی نصف سنچریوں اور تیسری وکٹ کے لیے 139 رنز کی شراکت کی بدولت صرف 16.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔
ممبئی نے روہت شرما کو پچھلے میچ میں لگی ہیم اسٹرنگ انجری کی وجہ سے آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ کوئنٹن ڈی کاک نے اننگز کا آغاز کیا اور آئی پی ایل 2026 کی اپنی پہلی سنچری بنائی۔ انہوں نے 60 گیندوں پر 112 رنز (ناٹ آؤٹ) بنائے اور نمن دھیر کے 31 گیندوں پر 50 رنز کی بدولت ممبئی انڈینز تیسرے اوور میں 12/2 ہونے کے بعد 195/6 تک ہی پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن کوئنٹن ڈی کاک کی متاثر کن کارکردگی کو پربھسمرن اور شریس ائیر نے پھیکا کر دیا، جنہوں نے شاندار بلے بازی کی اور پی بی کے ایس (PBKS) کو فتح سے ہمکنار کیا۔
پربھسمرن اور شریس ائیر کی شاندار کارکردگی
پربھسمرن اور شریس ائیر نے کچھ دن قبل سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف بھی نصف سنچریاں اسکور کی تھیں۔ پربھسمرن نے 39 گیندوں پر 80 رنز (ناٹ آؤٹ) بنائے اور شریس نے 35 گیندوں پر 66 رنز بنائے، جس سے پی بی کے ایس (PBKS) کو 16.3 اوورز میں 198/3 تک پہنچنے میں مدد ملی۔
ممبئی انڈینز کے صرف دو ہی پوائنٹس
جہاں پربھسمرن نے آئی پی ایل 2026 میں اپنی دوسری نصف سنچری اسکور کی، ائیر نے ٹورنامنٹ کی اپنی مسلسل تیسری نصف سنچری مکمل کی۔ اس جیت کے ساتھ، پی بی کے ایس (PBKS) نو پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست ہے، جب کہ ممبئی انڈینز ایک جیت اور چار ہار کے ساتھ صرف دو ہی پوائنٹس پر برقرار ہے۔