مارش کی شاندار سنچری کی بدولت لکھنؤ نے سنسنی خیز مقابلے میں بنگلور کو نو رنز سے دی شکست
ایل ایس جی بمقابلہ آر سی بی آئی، لکھنؤ سپر جائنٹس نے 209 کے اسکور کے بعد آر سی بی کو 203 تک محدود کردیا۔
Published : May 8, 2026 at 9:47 AM IST
لکھنؤ: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 50ویں میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلور کو اپنے ہوم گراؤنڈ ایکنا کرکٹ اسٹیڈیم میں 9 رنز سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ کو 20 اوورس سے کم 19-19 اوورس کا کر دیا گیا تھا۔
پہلے بیٹنگ کے لیے مدعو کیے جانے پر ایل ایس جی نے مارش کی شاندار سنچری اور پنت اور نکولس پورن کی شاندار اننگز کی بدولت 19 اوورز میں 209/3 کا بڑا مجموعہ بنایا۔ تاہم، ڈی ایل ایس کی وجہ سے، آر سی بی کو 19 اوورز میں 213 رنز کا ہدف دیا گیا۔ تاہم وہ 19 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 203 رنز ہی بنا سکی۔
وراٹ کوہلی صفر پر کلین بولڈ ہوگئے
آر سی بی کو اپنی اننگز کے شروع میں ہی بڑا دھچکا اس وقت لگا جب محمد شامی نے پہلے ہی اوور میں جیکب بیتھل کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد پرنس یادو نے شاندار گیند پر وراٹ کوہلی کو کلین بولڈ کر دیا۔ کوہلی صرف دو گیندوں کھیلنے کے بعد صفر پر آؤٹ ہوگئے۔ جس کے باعث مہمان ٹیم کا اسکور 9/2 ہوگیا۔
پڈیکل اور پاٹیدار نے اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی
دیودت پڈیکل اور کپتان رجت پاٹیدار نے اننگز کو مستحکم کرنے کے لیے تیز شراکت قائم کی۔ پاڈیکل نے 25 گیندوں پر اپنی 34 رنز کی اننگز میں خوبصورتی اور جارحیت کا کامل توازن ظاہر کیا، جب کہ پاٹیدار نے حسابی اور طاقتور حملہ کیا، خاص طور پر اسپن گیند بازوں کے خلاف، جس نے میچ میں آر سی بی کو برقرار رکھا۔
𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆. 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹𝗼𝘂𝘀. 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵 👊
Mitchell Marsh is the Player of the Match for his display of sheer power during a knock of 1️⃣1️⃣1️⃣(56) 💪
WATCH his innings
شہباز احمد کی اچھی بالنگ
پاٹیدار نے صرف 29 گیندوں میں شاندار نصف سنچری مکمل کی۔ ان دونوں بلے بازوں نے درمیانی اووروں میں اننگز کی رفتار کو برقرار رکھا اور 10ویں اوور میں RCB کو 100 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں مدد کی۔ تاہم ایل ایس جی نے پرنس یادو اور شہباز احمد کے ذریعے زبردست واپسی کی۔
پرنس کے ایک اوور میں دو وکٹ اور ایک کیچ
پرنس نے خود کی بالنگ پر پڈیکل کا کیچ لے کر انہیں آؤٹ کیا اور اسی اوور میں جیتیش شرما کو بھی سستے میں آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد شہباز نے ایک اہم پیش رفت کی۔ انہوں نے پاٹیدار کو لانگ آف پر کیچ آؤٹ کر وایا۔ پاٹیدار نے 31 گیندوں میں 61 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں تین چوکے اور چھ چھکے شامل تھے۔
ٹم ڈیوڈ نے 17 گیندوں پر 40 رنز بناکر خوب کوشش کی
جیسے جیسے رن ریٹ بڑھتا رہا، ٹم ڈیوڈ نے ایک مضبوط جوابی حملہ شروع کیا۔ آسٹریلوی بلے باز نے میانک یادو پر لگاتار دو چھکے لگائے اور پھر شہباز کی بالنگ پر ایک اور اونچا شاٹ لگا کر آر سی بی کو میچ میں واپس لایا۔ 17 گیندوں پر ان کی 40 رنز کی اننگز نے مختصر طور پر میچ کا رخ آر سی بی کے حق میں کر دیا، لیکن پھر دگویش راٹھی نے شہباز کی گیند پر بیک ورڈ پوائنٹ پر شاندار کیچ لیا۔
دونوں نے آر سی بی کی امیدوں کو زندہ رکھا
روماریو شیفرڈ اور کرونل پانڈیا نے آخری اوور تک آر سی بی کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ انہوں نے شامی اور پرنس یادو کے خلاف چوکے اور چھکے لگائے۔ لیکن آخری اوور میں 28 رنز درکار تھے، ڈگ وجے سنگھ راٹھی نے چوکا اور ایک وائیڈ دینے کے باوجود اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور ایل ایس جی نے سنسنی خیز میچ 9 رنز سے جیت لیا۔
مچل مارش کی جارحانہ اننگ
اس سے پہلے، ٹاس ہارنے اور پہلے بیٹنگ ملنے کے فیصلے کے بعد، ایل ایس جی نے سیزن کی اب تک کی اپنی بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ مچل مارش نے اپنی جارحانہ اننگز سے ٹیم کو ابتدائی برتری دلائی جب کہ پنت نے بھی مضبوط شروعاتی اننگز سے اپنی فارم دوبارہ حاصل کی۔
ان دونوں بلے بازوں نے پاور پلے پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کیا اور درمیانی اوورز میں بھی رن اسکورنگ کو کم نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بے خوف ہو کر شاٹس کھیلے، تیز گیند بازوں اور اسپنرز دونوں کی خوب دھنائی کی۔
مارش کی طاقتور ہٹنگ، 56 گیندوں میں 111 رنز
مارش کی طاقتور ہٹنگ نے ٹیم کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی، جس کے بعد پنت نے بھی تیزی سے اسکور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی مرضی سے باؤنڈری مارتے ہوئے اور اسکور کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹرائیک کو روٹیٹ کیا۔ مارش نے 56 گیندوں میں 9 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے 111 رنز بنائے۔
پورن نے 23 گیندوں میں 38 رن بنائے
نکولس پورن نے اس کے بعد ٹیم کے اسکور کو تیز کرنے کے لیے ایک مختصر لیکن تیز اننگز کھیل کر بارش سے متاثرہ اس میچ میں ایل ایس جی کو 200 رنز کا ہندسہ عبور کرنے کو یقینی بنایا۔ پورن نے 23 گیندوں میں 38 رن بنائے اور پنت نے 10 گیندوں میں 32 رن بنائے۔
بلے بازی کے لیے موزوں پچ پر، RCB کے گیند بازوں کو گیند پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ ایل ایس جی کی مسلسل اور جارحانہ بلے بازی کے باوجود، آر سی بی صرف چند مواقع پر وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔