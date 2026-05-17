آئی پی ایل 2026: کے کے آر نے گجرات کو 29 رنوں سے شکست دے کر پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھا
کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے 247 رنز بنانے کے بعد گجرات ٹائٹنز کو 218 رنوں پر ہی روک دیا۔
Published : May 17, 2026 at 7:16 AM IST
کپتان شبمن گل کی 85 رنوں کی شاندار اننگز بھی گجرات ٹائٹنز کی جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے سنیچر کے روز کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں انڈین پریمیئر لیگ 2026 میں 29 رنوں سے جیت کر اپنے مخالف ٹیم کی پانچ میچوں کی جیت کا سلسلہ توڑ دیا اور اپنی پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھا۔
ٹاس ہارنے اور پہلے بلے بازی کرنے کے بعد، فن ایلن کی 93 رن کی طوفانی اننگز نے کے کے آر کے لیے ماحول تیار کیا۔ اس کے بعد انگ کرش راگھونشی نے کریئر کی بہترین ناٹ آؤٹ 82 رنز کی اننگز کھیلی، اور کیمرون گرین نے بھی ناٹ آؤٹ 52 رنز بنا کر میزبان ٹیم کو 247/2 کے اسکور تک پہنچا دیا۔
اس میں جی ٹی کی ناقص فیلڈنگ نے بھی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے ایلن کے دو دو کیچ چھوڑ دیے۔ جی ٹی کی رنوں کا پیچھا کرنے کی کوشش گل کی 49 گیندوں پر کھلی گئی 85 رنوں کی شاندار اننگز کے گرد گھومتی رہی، جس میں پانچ چوکے اور سات چھکے شامل تھے۔
جوس بٹلر نے بھی 35 گیندوں پر 57 رنز بنائے لیکن دونوں بلے بازوں کے جلد آؤٹ ہونے سے رنوں کا پیچھا کرنے کی رفتار سست پڑ گئی۔ سائی سدھرشن کو کہنی کی چوٹ لگی تھی لیکن وہ 28 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 53 رنز بنا کر واپس لوٹے۔
پھر بھی، جی ٹی 218/4 کے اسکور پر رک گئی۔ کے کے آر کی ڈسپلن ڈیتھ بولنگ اور سنیل نرین کی 2-29 کی سخت گیند بازی نے انہیں روک دیا۔
اس سے قبل ایلن نے 265.71 کے اسٹرائیک ریٹ سے چار چوکے اور دس چھکے مار کر شاندار اننگز کھیلی۔ رگھوونشی نے بھی 44 گیندوں پر چار چوکے اور سات چھکے لگا کر ناٹ آؤٹ 82 رنز بنائے۔
گرین نے رگھوونشی کے ساتھ تیسری وکٹ کی 108 رنز کی ناٹ آؤٹ شراکت داری کر کے مضبوط سہارا دیا۔ انہوں نے 28 گیندوں پر 52 رنز بنائے، جس میں تین چوکے اور چار چھکے شامل تھے، اور کے کے آر کے لیے رنوں کی بارش بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھی۔
سکور کارڈ
کولکاتا نائٹ رائیڈرز 20 اوورز میں 247/2 (فن ایلن 93، انگکرش راگھونشی 82 ناٹ آؤٹ)
گجرات ٹائٹنز 20 اوورز میں 218/4 (شبمن گل 85، جوس بٹلر 57)
