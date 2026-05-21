ممبئی انڈینس پر کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کی شاندار جیت، کے کے آر کی پلے آف کی امیدیں اب بھی ہیں زندہ
کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے 148 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔
Published : May 21, 2026 at 1:30 PM IST
ایڈن گارڈن، کولکتہ: منیش پانڈے اور روومن پاول نے دباؤ میں کلیدی کردار ادا کیے کیونکہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) نے بدھ کو کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2026 کے 65ویں میچ میں ممبئی انڈینز (MI) کو چار وکٹوں سے شکست دی۔
اس جیت کے ساتھ ہی کے کے آر کی پلے آف کی امیدیں زندہ رہیں۔ مشکل پچ پر 148 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے KKR نے قابل ذکر کارکردگی کے ساتھ ہدف حاصل کیا۔ اس سیزن میں پہلی بار بیٹنگ کرتے ہوئے منیش پانڈے نے 33 گیندوں پر 45 رنز بنائے اور رومین پاول کے 30 گیندوں پر 40 رنز سب سے اہم تھے۔ منیش کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔
فن ایلن نے 8 رنز، رہانے 21، گرین نے 4 اور تیجسوی نے رگھوونشی کے متبادل کے طور پر 11 رنز بنائے۔ رنکو نے 9 اور انوکول 4 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی KKR 13 میچوں میں 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے مقام پر پہنچ گئی۔ اب پلے آف میں پہنچنے کے لیے انہیں اپنے آخری بقیہ میچ میں دہلی کیپٹلس کو نہ صرف شکست دینا ہوگی بلکہ یہ دعا بھی کرنی ہوگی کہ راجستھان اور پنجاب اپنے اپنے فائنل میچ ہار جائیں۔
اس سے قبل، کے کے آر کے گیند بازوں نے ممبئی انڈینس کو 20 اوورز میں 147/8 تک محدود کرکے فتح کی بنیاد رکھی۔ کیمرون گرین اور سوربھ دوبے نے مشکل پچ پر ممبئی کے ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو تہس نہس کر دیا۔ گرین نے نمن دھیر کو تین گیندوں پر صفر پر آؤٹ کیا، اور پھر ایک شاندار اوور دی کندھے پر کیچ لے کر روہت شرما کو 15 رنز پر آؤٹ کیا۔
دوبے نے پاور پلے کے دوران بھی دو بار مارا، جس میں سوریہ کمار یادو کا وکٹ بھی شامل ہے، جو 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس سے ممبئی کا سکور چھ اوور کے بعد 46/4 تک کم ہو گیا۔
بارش نے آٹھ اووروں میں 57/4 پر کھیل کو روکنے کے بعد، KKR کی اسپن جوڑی سنیل نارائن اور ورون چکرورتی نے کھیل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ نارائن نے غیر معمولی طور پر اچھی باؤلنگ کی، جس نے 4-1-13-1 کے اعداد و شمار کے ساتھ اپنا اسپیل مکمل کیا، جس میں ہاردک پانڈیا کو 26 پر آؤٹ کرنا بھی شامل ہے، جب کہ ورون نے اپنی ٹانگ میں ہیئر لائن فریکچر کے باوجود 4-0-28-0 کے اعداد و شمار لوٹائے۔
تلک ورما نے اپنی تال تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے 32 گیندوں پر 20 رنز بنائے اور کارتک تیاگی کے ہاتھوں باؤنسر پر آؤٹ ہوئے۔ بوش کے ساتھ ہم آہنگی کی کمی کی وجہ سے ول جیکس 13 پر رن آؤٹ ہوئے۔
بوش اور چاہر کی بلے بازی کے دیر سے برسٹ نے ممبئی کو کچھ حد تک بحال کرنے میں مدد کی۔ بوش نے آخری اوور میں لگاتار دو چھکے مارے، جس سے ایم آئی کو آخری چار اووروں میں 52 رنز بنانے میں مدد ملی اور مجموعی اسکور 147/8 تک پہنچا۔ تاہم یہ سکور بالآخر فتح کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔