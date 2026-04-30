حیدرآباد نے آئی پی ایل کی تاریخ میں چوتھے سب سے زیادہ رنز کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی کو شکست دی
سن رائزرز حیدرآباد نے 244 رنز کا ہدف 8 گیند باقی رکھ کر کامیابی سے حاصل کر لیا۔
Published : April 30, 2026 at 7:01 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 41ویں میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو 243 رنز کے مشکل ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرتے ہوئے شکست دی۔ سن رائزرز حیدرآباد کی پاس جیت کے وقت 8 مزید گیندیں اور 6 وکٹیں باقی تھیں۔ اس کارنامے کے ساتھ، یہ آئی پی ایل کی تاریخ میں چوتھا سب سے زیادہ کامیاب رن چیز بن گیا، جبکہ حیدرآباد کا دوسرا سب سے بڑا چیز بن گیا۔
آئی پی ایل میں میں چیز کے کیے اب تک بڑے اہداف
265 - پی بی کے ایس بمقابلہ ڈی سی، دہلی، 2026
262 - پی بی کے ایس بمقابلہ کے کے آر، کولکتہ، 2024
246 - ایس آر ایچ بمقابلہ پی بی کے ایس، حیدرآباد، 2025
244 - ایس آر ایچ بمقابلہ ممبئی انڈینز، ممبئی، 2026
229 - ایس آر ایچ بمقابلہ آر آر، جے پور، 2026
حیدرآباد کی تاریخی فتح
ٹریوس ہیڈ، ابھیشیک شرما، اور ہینرک کلاسن کی غیر معمولی کارکردگی نے سن رائزرز حیدرآباد کے لیے 244 رنز کا بڑا ہدف آسان بنا دیا، کیونکہ انھوں نے اسے 4 وکٹوں کے نقصان پر صرف 18.4 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس فتح کی بنیاد ہیڈ اور ابھیشیک نے ابتدائی طور پر رکھی تھی۔ دونوں نے پہلی وکٹ کے لیے 129 رنز کی شراکت داری کی۔ ہیڈ نے 30 گیندوں پر 76 رنز بنائے — جس میں 4 چوکے اور 8 چھکے شامل تھے — جب کہ ابھیشیک نے اپنی اننگز کے دوران 4 چوکے اور 3 چھکوں کی ممد سے 24 گیندوں پر 45 رنز بنائے۔
ان دونوں کے علاوہ، ہینرک کلاسن نے 30 گیندوں پر 65 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس میں 7 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے، جب کہ سلیل اروڈا نے صرف 10 گیندوں پر 30 رنز کی تیز رفتار ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو اس تاریخی فتح سے ہمکنار کیا۔ کلاسن کو ان کی شاندار بلے بازی پر 'پلیئر آف دی میچ' کا خطاب دیا گیا۔
اس سے پہلے، ممبئی نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 243 کا زبردست ہدف دیا۔ اس اسکور کو نمایاں طور پر ریان رکیلٹن کی شاندار سنچری اور جیکس کے ساتھ شاندار آغاز سے تقویت ملی۔ جیکس نے صرف 22 گیندوں پر 46 رنز بنائے، جس میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ دریں اثنا، رکیلٹن نے 23 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی اور 44 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی- جو ممبئی انڈینز کے کسی بھی کھلاڑی کی جانب سے بنائی گئی تیز ترین سنچری تھی۔ رکیلٹن آخر تک کریز پر موجود رہے، انہوں نے 55 گیندوں پر 10 چوکوں اور 8 چھکوں کی مدد سے 123 رنز بنائے۔ ان کے علاوہ ہاردک نے 15 گیندوں پر 31 رنز کی تیز رفتار اننگ کھیل کر ایک مضبوط ہدف دینے میں اہم کردار ادا کیا۔
ممبئی انڈینز بمقابلہ ایس آر ایچ: اسکور بورڈ
ممبئی انڈینز: 20 اوورز میں 243/5 (ریان رکیلٹن 123 ناٹ آؤٹ، ول جیکس 46)
سن رائزرز حیدرآباد: 18.4 اوورز میں 249/4 (ٹریوس ہیڈ 76، ہینرک کلاسن 65)
حیدرآباد نے 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔
