ہیزل ووڈ اور بھونیشور نے تباہی مچا دی، دہلی پچھتر رنز پر آل آؤٹ، آر سی بی نے چھ اعشاریہ تین اوور میں جیت لیا میچ
آر سی بی نے دہلی کو 75 رنز پر آؤٹ کرکے اور پھر 6.3 اوور میں میچ جیت کر تاریخ رقم کی۔
Published : April 28, 2026 at 10:11 AM IST
نئی دہلی: جوش ہیزل ووڈ اور بھونیشور کمار کی شاندار باؤلنگ کی بدولت، دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) نے پیر کو نئی دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں یکطرفہ مقابلے میں دہلی کیپٹلس (DC) پر 9 وکٹوں کی شاندار فتح درج کی۔
بھووی اور ہیزل ووڈ کی جوڑی نے نئی گیند کے ساتھ اپنی مہلک بولنگ سے ڈی سی کے بیٹنگ آرڈر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ میزبان ٹیم 16.3 اوورز میں صرف 75 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
اس کے بعد دیودت پڈیکل اور ویرات کوہلی نے بالترتیب 34 اور 23 ناٹ آؤٹ رنز بنائے، ہدف کو 81 گیندیں باقی رہ کر حاصل کیا۔ یہ آئی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ گیندوں کے ساتھ دوسری جیت ہے۔
ہیزل ووڈ اور بھونیشور کمار نے مل کر پہلے چار اوورز میں چھ وکٹیں حاصل کیں۔ ہیزل ووڈ نے 12 رن پر 4 اور بھونیشور کمار نے 5 رن پر 3 وکٹ لئے۔ متاثر کھلاڑی ابھیشیک پورل کے 33 گیندوں پر 30 رنز ڈی سی کی مایوس کن بیٹنگ میں امید کی واحد کرن تھے۔ آٹھ دیگر بلے باز دوہرے ہندسے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔
دہلی آئی پی ایل کی تاریخ میں صرف دوسری ٹیم بن گئی جس نے بارش سے متاثر نہ ہونے والے میچ میں پاور پلے میں چھ وکٹ گنوائے تھے۔ اس طرح کی واحد دوسری کامیابی آئی پی ایل 2011 میں تھی، جب کوچی ٹسکرز نے دکن چارجرز کے خلاف چھ اوورز میں 29 رنز پر چھ وکٹیں گنوا دیں۔
بھونیشور اور ہیزل ووڈ آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک ہی میچ کے پاور پلے کے دوران تین تین وکٹ لینے والے گیند بازوں کی پہلی جوڑی بن گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہوں نے ڈی سی کو کتنی اچھی طرح سے ختم کر دیا تھا۔
چھ اوور کے اختتام پر، دہلی کا سکور 13/6 تھا، جس نے آئی پی ایل کی تاریخ میں سب سے کم پاور پلے سکور کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔
آئی پی ایل میں سب سے کم پاور پلے اسکور
13/6 - DC بمقابلہ RCB، دہلی، 2026
14/2 - آر آر بمقابلہ آر سی بی، کیپ ٹاؤن، 2009
14/3 - SRH بمقابلہ RR، پونے، 2022
15/2 - CSK بمقابلہ KKR، کولکتہ، 2011
16/1 - CSK بمقابلہ DD، رائے پور، 2015
16/1 - CSK بمقابلہ RCB، چنئی، 2019
سب سے زیادہ گیندیں باقی رہ کر آئی پی ایل میں سب سے کامیاب تعاقب
87 گیندیں - MI بمقابلہ KKR، وانکھیڑے، 2008 (ہدف: 68)
81 گیندیں - آر سی بی بمقابلہ ڈی سی، دہلی، 2026 (ہدف: 76)
76 بالز - KTK بمقابلہ RR، اندور، 2021 (ہدف: 98)
73 بالز - KXIP بمقابلہ DC، موہالی، 2017 (ہدف: 68)
72 بالز - SRH بمقابلہ RCB، بریبورن، 2022 (ہدف: 69)
آئی پی ایل میں ڈی سی کے سب سے کم اسکور
66 بمقابلہ MI، دہلی، 2017 (دوسری اننگز)
67 بمقابلہ KXIP، موہالی، 2017 (پہلی اننگز)
75 بمقابلہ آر سی بی، دہلی، 2026 (پہلی اننگز)*
80 بمقابلہ ایس آر ایچ، حیدرآباد، 2013 (پہلی اننگز)
82 بمقابلہ CSK، دہلی، 2013 (دوسری اننگز)