آئی پی ایل 2026: آج گجرات اور ممبئی کا مقابلہ، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ سے جانیں کون ہے مضبوط پوزیشن میں؟
آئی پی ایل میں آج گجرات ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز احمد آباد میں آمنے سامنے ہوں گے۔
Published : April 20, 2026 at 2:44 PM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے آج (20 اپریل) کو ہونے والے 30ویں میچ میں پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈینز (MI) کا مقابلہ 2022 کی فاتح، گجرات ٹائٹنز (GT) سے ہو گا۔ یہ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہونا ہے۔
پوائنٹس ٹیبل میں دونوں ٹیموں کے درمیان کافی فرق ہے۔ جب کہ گجرات پانچ میچوں میں سے تین جیت کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے، ممبئی اتنے ہی میچوں میں صرف ایک جیت اور چار ہار کے ساتھ انتہائی نیچے — 10ویں نمبر پر ہے۔ ممبئی اس مقابلے میں لگاتار چار شکستوں کے بعد داخل ہوا ہے، جب کہ گجرات نے لگاتار تین مقابلے جیت کر یہ میچ کھیلنے جا رہی ہے۔
The 𝗪𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 is here! ⚔️#GT's winning streak or #MI's losing run - what will change in Ahmedabad? 🤔#TATAIPL 2026 👉 #GTvMI | MON, 20th APR, 6:30 PM
گجرات ٹائٹنز کی بیٹنگ اور گیند بازی کافی مضبوط نظر آرہی ہے۔ گیند بازی کے شعبے میں، پرسدھ کرشنا ایک بار پھر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والوں کی فہرست میں شامل ہیں، جبکہ راشد خان نے درمیانی اوورز کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ادھر سراج اور ربادا بھی اچھی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں۔
بیٹنگ کے محاذ پر، کپتان شبمن گل مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے ٹیم کی تین فتوحات میں سے ہر ایک میں نصف سنچری بنائی ہے۔ جوس بٹلر بھی زبردست فارم میں دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے دہلی کیپٹلس اور لکھنؤ سپر جائنٹس دونوں کے خلاف شاندار اننگز کھیلی۔
دوسری جانب ممبئی انڈینز اپنی تال تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اپنے ابتدائی میچ ہارنے کے بعد ٹیم ایک بار پھر ٹورنامنٹ میں جدوجہد کرتی دکھائی دے رہی ہے، فی الحال ممبئی انڈینز نے مسلسل چار شکستوں کا سامنا کیا ہے۔ اگرچہ جسپریت بمراہ کفایتی رہے ہیں، لیکن وہ اب تک پانچ میچوں میں ایک بھی وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مزید برآں، پوری باؤلنگ یونٹ وقفے وقفے سے وکٹیں لینے یا رنز کے بہاؤ کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔
ہندوستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے چیمپئن سوریہ کمار یادو اور تلک ورما دونوں اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، وہ ٹورنامنٹ میں اب تک صرف ایک نصف سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تاہم کوئنٹن ڈی کاک کی واپسی ٹیم کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے پنجاب کنگز کے خلاف 112 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ انہوں نے روہت شرما کی جگہ ٹیم میں جگہ لی تھی، جو ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے۔
گجرات ٹائٹنز بمقابلہ ممبئی انڈینز: ہیڈ ٹو ہیڈ
دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کل 8 میچ کھیلے جا چکے ہیں جن میں گجرات نے 5 جیت کے ساتھ سرفہرست ہے جبکہ ممبئی نے تین میچوں میں فتح حاصل کی ہے۔ مزید برآں، گجرات نے احمد آباد میں کھیلے گئے اپنے چاروں ہوم میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔
گجرات ٹائٹنز بمقابلہ ممبئی انڈینز: دونوں ٹیموں کے لیے ممکنہ 12 کھلاڑی
گجرات ٹائٹنز: شبمن گل (کپتان)، سائی سدھرسن، جوس بٹلر، گلین فلپس، واشنگٹن سندر، راہول تیوتیا، شاہ رخ خان، راشد خان، اشوک شرما، کاگیسو ربادا، محمد سراج، پرسید کرشنا۔
ممبئی انڈینز: ریان رکیلٹن، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، سوریہ کمار یادو، نمن دھیر، ہاردک پانڈیا (کپتان)، شیرفین ردرفورڈ، تلک ورما، میانک راوت، شاردول ٹھاکر، دیپک چاہر، جسپریت بمراہ، اے ایم غضنفر۔
