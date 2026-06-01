گجرات ٹائٹنز ٹیم کی بس میں لگی آگ، تمام کھلاڑی محفوظ، جانیں آگ لگنے کی وجہ
فائنل میچ ہارنے کے بعد ہوٹل واپس جاتے ہوئے گجرات ٹائٹنز ٹیم کی بس شارٹ سرکٹ کے سبب بیچ سڑک پر ہی خراب ہوگئی۔
Published : June 1, 2026 at 10:58 AM IST
احمد آباد: گجرات ٹائٹنز کے کھلاڑی آئی پی ایل 2026 کا فائنل میچ کھیلنے کے بعد اپنے ہوٹل واپس جاتے ہوئے ایک بڑے سانحے سے بال بال بچ گئے۔ ٹیم کی بس اتوار کی رات شارٹ سرکٹ کے باعث سڑک پر ہی خراب ہوگئی۔ جس سے کھلاڑیوں اور معاون عملے کو باہر نکلنا پڑا۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹیم آئی پی ایل 2026 کا فائنل ہارنے کے بعد اپنے ہوٹل واپس جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بس خراب ہو گئی اور دھویں سے بھر گئی، جس سے فوری طور پر سبھی کو باہر نکال لیا گیا۔
फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस में लगी आग!— zingabad (@zingabad) June 1, 2026
अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस की टीम को ले जा रही बस के ac में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बस में मामूली आग लग गई.
घटना के तुरंत बाद एहतियातन सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. राहत की… pic.twitter.com/TPibpdkI0z
خوش قسمتی سے تمام کھلاڑی اور معاون عملہ بال بال بچ گئے۔ اس سے پہلے کہ انہیں بحفاظت ہوٹل واپس لے جانے کے لیے ایک اور بس کا انتظام کیا جائے ٹیم کو کچھ دیر سڑک کے کنارے انتظار کرنا پڑا۔
گجرات ٹائٹنز کے لیے ایک مایوس کن رات
اس واقعے کے ساتھ ہی گجرات ٹائٹنز کے لیے یہ ایک مایوس کن رات رہی، کیوں وہ بغیر کسی خاص کشمکش کے فائنل میں آر سی بی (RCB) سے ہار گئی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے، گجرات صرف 155/8 رنز بنا سکا اور مخالف ٹیم نے ہدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
گجرات کا نقصان سفر کے مصروف شیڈول سے ہوا
فائنل کے بعد جی ٹی کا سفری شیڈول سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کوالیفائر 2 میں راجستھان رائلز کے خلاف کھیلنے کے لیے انھیں 27 مئی کو دھرم شالہ سے ملن پور جانا تھا۔ اس کے بعد انھیں فائنل کھیلنے کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ احمد آباد جانا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ دورہ 30 مئی کو ہونا تھا لیکن ملان پور میں خراب موسم کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔
سخت سفری شیڈول کو ذمہ دار ٹھہرانے سے انکار
تاہم، ٹائٹنز کے ڈائریکٹر آف کرکٹ وکرم سولنکی نے شکست کے لیے سخت سفری شیڈول کو ذمہ دار ٹھہرانے سے انکار کردیا۔ انہوں نے میچ کے بعد کی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں یہ کہہ کر جیت کا کریڈٹ نہیں چھیننا چاہتا کہ ہم نے اتنے کم دنوں میں اتنے میچ کھیلے اور تھک گئے، کیونکہ یہ ہماری ٹیم کی ذہنیت نہیں ہے۔
کم اسکور کے دفاع کے لیے سخت جدوجہد
انہوں نے یہ بھی کہا کہ 155/8 اوسط سے کم اسکور تھا، لیکن انہوں نے اس کے دفاع کے لیے سخت جدوجہد کی۔ "ہمیں شاید اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مختلف طریقے سے کیا کر سکتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ بعض اوقات اپوزیشن بھی اچھا کھیلتی ہے۔"