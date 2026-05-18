دہلی نے راجستھان کو پانچ وکٹوں سے ہرایا، پلے آف میں پہنچنے کی دہلی کی امیدیں ہیں ابھی زندہ
آئی پی ایل 2026: دہلی کیپٹلس نے 193 رنز کا ہدف 19.2 اوور میں صرف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Published : May 18, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: دہلی کیپٹلز نے اتوار (17 مئی) کو ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 میں راجستھان رائلز کے خلاف پانچ وکٹوں سے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔
اس فتح کی بنیاد تیز گیند باز مچل اسٹارک کی شاندار کارکردگی سے رکھی گئی، جنہوں نے ہنگامہ خیز آغاز کے باوجود راجستھان کو 193/8 تک محدود کرتے ہوئے ڈیتھ اوورز میں چار وکٹیں حاصل کیں۔
دہلی کیپٹلس کے وکٹ کیپر بلے باز کے ایل راہول اور ابھیشیک پورل نے پھر 105 رنز کی اہم اوپننگ پارٹنرشپ کے ساتھ میچ کو دہلی کے حق میں کر دیا۔ راہول نے 42 گیندوں پر 56، پورل نے 31 گیندوں پر 51 اور کپتان اکسر نے 18 گیندوں پر 34 رنز بنائے۔
آشوتوش کی امپیکٹ اننگز
اس کے بعد آشوتوش شرما 'امپیکٹ کھلاڑی' کے طور پر سامنے آئے اور ڈی سی کو جیت دلانے کے لیے پانچ گیندوں پر ناقابل شکست 18 رنز بنائے۔ یہ ایک کشیدہ اور اتار چڑھاؤ والا میچ تھا، جس میں کئی بار میزیں پلٹیں، لیکن آخر کار میزبانوں نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔
ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے چار گیندیں باقی رہ گئیں، ڈی سی نے اپنی ہوم مہم کا اختتام شاندار انداز میں کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی وہ آئی پی ایل 2026 پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں سے ساتویں نمبر پر آگئے اور پلے آف میں پہنچنے کی اپنی امیدیں زندہ رکھیں۔
یہ ایک ایسا میچ تھا جس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ آر آر نے 160/2 رنز بنائے تھے لیکن آخری چھ اووروں میں 33 رنز پر چھ وکٹیں گنوا دیں۔ ڈی سی بھی آسانی سے 130/2 تک پہنچ گیا، لیکن درمیانی اوورز میں اسے کچھ دھچکا لگا۔
اسٹارک کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا
اسٹارک نے اپنے پہلے دو اوورز میں 28 رنز دے کر بہت زیادہ رنز دیے۔ تاہم، اس نے اپنے آخری دو اووروں میں زبردست واپسی کی، جس نے آر آر کے مڈل اور لوئر آرڈر کو مکمل طور پر تباہ کردیا۔ انہوں نے ان دو اوورز میں صرف 12 رنز دیے اور چاروں وکٹیں حاصل کیں، جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
راجستھان کا پلے آف منظر
ویبھو سوریاونشی نے راجستھان کے لیے 21 گیندوں پر 46 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ دھرو جورل نے بھی 40 گیندوں پر 53 رنز بنائے اور کپتان ریان پیراگ نے 26 گیندوں پر 51 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس شکست کے ساتھ ہی راجستھان پانچویں سے چھٹے مقام پر پہنچ گئی۔ ان کے 12 میچوں میں 12 پوائنٹس ہیں اور اب پلے آف میں پہنچنے کے لیے اپنے بقیہ دونوں میچ جیتنے ہوں گے۔