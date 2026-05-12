پنجاب کنگز کی مسلسل چوتھی شکست، دہلی کیپٹلز نے تین وکٹوں سے ہرایا
دہلی کیپٹلس نے 211 رنز کا ہدف چھ گیندیں باقی رہتے ہوئے پورا کر لیا۔
Published : May 12, 2026 at 9:19 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 55ویں میچ میں دہلی کیپٹلز نے دھرم شالہ میں پنجاب کنگز کو تین وکٹوں سے شکست دی۔ دہلی نے کپتان اکشر پٹیل اور ڈیوڈ ملر کی نصف سنچریوں کی بدولت 211 رنز کا ہدف آسانی سے 19 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Madhav Tiwari & Ashutosh Sharma with match-winning clutch cameos to seal the deal for #DC 🫡
اکشر نے 30 گیندوں میں 56 اور ڈیوڈ ملر نے 28 گیندوں میں 51 رنز بنائے۔ آخر میں آشوتوش نے 10 گیندوں میں 24 رنز، مادھو تیواری نے آٹھ گیندوں میں 18 رنز اور عاقب نبی نے دو گیندوں میں 10 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی۔ اس جیت کے ساتھ ہی دہلی کے پلے آف میں پہنچنے کے امکانات اب بھی باقی ہیں۔ دہلی کے اب 12 میچوں میں پانچ جیت کے ساتھ 10 پوائنٹس ہیں اور وہ پوائنٹس ٹیبل میں 7ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔
پنجاب کے لیے ارشدیپ سنگھ سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ انہوں نے چار اوورز میں 21 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ باقی تمام گیند بازوں نے 10 سے اوپر کی اوسط سے رنز دیے جس کے نتیجے میں پنجاب 210 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہا۔
David Miller departs right after his fifty courtesy of an exceptional catch by Prabhsimran Singh ✨
دوسری جانب پنجاب کنگز کی یہ مسلسل چوتھی شکست ہے۔ تاہم، وہ 11 میچوں میں چھ جیت کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ آج کا میچ جیتنا ان کے لیے ٹاپ پوزیشن تک پہنچنے کا سنہری موقع تھا، لیکن انھوں نے اسے گنوا دیا۔
اس سے پہلے پنجاب نے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ پریانش آریہ کی تیز رفتار اننگ 33 گیندوں پر 56 رنز، جس میں دو چوکے اور چھ چھکے شامل تھے، خاص تھی۔ کپتان شریاس آئر 36 گیندوں پر 59 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کوپر کونولی نے 27 گیندوں پر 38 رنز بنائے جب کہ سوریانش شیگڑے نے آٹھ گیندوں پر کم مگر اہم 21 رنز بنائے۔
Sumptuous strokes from Captain Axar Patel and David Miller 🔥
دہلی کی طرف سے صرف تیز گیند بازوں نے گیند بازی کی۔ عاقب نبی اور مادھو تیواری سب سے زیادہ کفایتی گیند باز تھے۔ عاقب نے چار اوورز میں 32 رنز دیے جب کہ مادھو نے چار اوورز میں 31 رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی۔ مچل اسٹارک سب سے مہنگے بولر رہے جنہوں نے چار اوورز میں 57 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ یہ ان کے آئی پی ایل کریئر کا سب سے مہنگا سیزن تھا۔
