آئی پی ایل میں کنگ کوہلی کا جلوہ برقرار، آر سی بی نے لگاتار دوسرا آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا، گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹوں سے شکست دی
Published : June 1, 2026 at 6:58 AM IST
احمد آباد: احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں، رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) نے گجرات ٹائٹنز (GT) کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل دوسری بار چیمپئن کا تاج اپنے نام کیا۔
اس جیت کے ساتھ، آر سی بی تیسری ٹیم بن گئی ہے جس نے ممبئی انڈینز اور چنئی سپر کنگز کے بعد اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا ہے۔ اس سے پہلے، ایم ایس دھونی نے 2010 اور 2011 میں چنئی سپر کنگز کی بیک ٹو بیک چیمپئن شپ میں قیادت کی تھی، اس کے بعد روہت شرما تھے، جنہوں نے 2019 اور 2020 میں ممبئی کے لیے لگاتار ٹائٹل حاصل کیے تھے۔
فائنل میچ میں، پانچ وکٹ ہاتھ میں رکھتے ہوئے ویراٹ کوہلی کی 75 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز کی بدولت آر سی بی نے 18ویں اوور میں 156 رنز کا ہدف آرام سے حاصل کر لیا۔ اس میچ جیتنے والی کارکردگی کے لیے ویراٹ کو 'پلیئر آف دی میچ' کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ ویراٹ کے علاوہ وینکٹیش ایر نے 16 گیندوں پر 32 رنز کی اہم اننگز کھیلی جبکہ ٹم ڈیوڈ نے 17 گیندوں پر 24 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ دونوں کھلاڑیوں نے ویراٹ کے ساتھ اہم شراکت داری بھی قائم کی۔ ائیر نے کوہلی کے ساتھ پہلی وکٹ کے لیے 27 گیندوں پر 62 رنز کی شراکت کی، جبکہ ڈیوڈ نے کوہلی کے ساتھ پانچویں وکٹ کے لیے 31 گیندوں پر 41 رنز کی شراکت داری کی۔
ویراٹ کوہلی نے 75 رنز بنانے کے لیے صرف 42 گیندوں کا سامنا کیا، یہ اننگز 9 چوکوں اور 3 چھکوں سے بھری ہوئی تھی۔ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں راسخ سلام نے آر سی بی کی جانب سے 3 جبکہ بھونیشور کمار اور ہیزل ووڈ نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔
اس سے قبل میچ میں، آر سی بی نے ٹاس جیت کر گجرات کر پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ گجرات نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 155 رنز بنائے۔ واشنگٹن سندر 37 گیندوں پر 50 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ اس کے علاوہ، کوئی اور بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہیں ٹھہر سکا، جس نے آخر کار گجرات کو آر سی بی کے خلاف زبردست ٹوٹل بنانے سے روک دیا۔
