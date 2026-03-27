آئی پی ایل 2026 کی افتتاحی تقریب منسوخ، جانیے بی سی سی آئی نے کیوں کیا اتنا بڑا فیصلہ؟
آئی پی ایل 2026 کی افتتاحی تقریب: انڈین پریمیئر لیگ کا 19واں سیزن 28 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔
Published : March 27, 2026 at 9:24 AM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ 2026 (آئی پی ایل 2026) 28 مارچ کو ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والی ہے۔ پہلا میچ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) اور سن رائزرز حیدرآباد (SRH) کے درمیان ہوگا۔ تاہم اس میچ سے قبل کوئی افتتاحی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔
افتتاحی تقریب نہیں ہوگی
بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے گزشتہ سال بنگلورو بھگدڑ میں اپنی جانیں گنوانے والے 11 متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کے ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ ان 11 لوگوں کو اعزاز دینے کے لیے لیا ہے جو گزشتہ جون میں بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم کے باہر آئی پی ایل چیمپئنز رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) کی جیت کی تقریبات کے دوران بھگدڑ میں ہلاک ہوئے تھے۔"
واضح رہے کہ اس بھگدڑ کے بعد سے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کوئی بڑا میچ نہیں کھیلا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسٹیڈیم کو میچوں کی میزبانی کی منظوری ملی تھی۔
اسٹیڈیم میں 11 نشستیں خالی رہیں گی
اس سے قبل، کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن (KSCA) نے ان انتقال کر جانے والے شائقین کو خصوصی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بڑا اعلان کیا تھا۔ میچ سے قبل 11 جاں بحق ہونے والے شائقین کے نام اسکرین پر آویزاں کیے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ مزید برآں، اسٹیڈیم کے پریمیم اسٹینڈز میں 11 سیٹیں ان فوت شدہ شائقین کے اعزاز میں مستقل طور پر خالی رہیں گی۔ اس جگہ کو احترام کے نشان کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ مزید برآں، یہ سیٹیں آئی پی ایل سمیت کسی بھی بین الاقوامی میچ کے دوران فروخت نہیں کی جائیں گی۔
آئی پی ایل 2026 فیز 2 کے شیڈول کا اعلان
بی سی سی آئی نے آئی پی ایل 2026 کے دوسرے مرحلے کے شیڈول کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ 13 اپریل سے 24 مئی 2026 تک ہندوستان بھر کے 12 مختلف اسٹیڈیموں میں کھیلا جائے گا۔ اس مرحلے میں کل 50 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ، جو 20 میچوں کے لیے شیڈول تھا، 28 مارچ سے 12 اپریل تک جاری رہا۔
بارہ سے زیادہ مقامات پر میچز کا انعقاد
بی سی سی آئی کے مطابق دوسرے مرحلے کے میچ بنگلورو، ممبئی، چنئی، کولکتہ، دہلی، احمد آباد، حیدرآباد، لکھنؤ، جے پور، دھرم شالہ، رائے پور اور نیو چنڈی گڑھ میں ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں آٹھ ڈبل ہیڈرز (ایک دن میں دو میچز) کھیلے جائیں گے۔ دوپہر کے میچ 3:30 PM IST اور شام کے میچ 7:30 PM IST پر شروع ہوں گے۔
باوقار ٹائٹل کے لیے کل 10 ٹیمیں مدمقابل
لیگ مرحلے کا فائنل میچ 24 مئی کو کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بورڈ نے کہا کہ پلے آف کے مقامات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس باوقار ٹائٹل کے لیے کل 10 ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔