بی سی سی آئی، آئی پی ایل میں 'گرل فرینڈ کلچر' سے ناخوش، سخت ضابطے متعارف کرانے پر غور
IPL میں گرل فرینڈ کلچر: آئی پی ایل 2026 کے دوران کئی کھلاڑی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ ٹیم بس اور ہوٹلوں میں دیکھے گئے۔
Published : May 4, 2026 at 1:44 PM IST
ممبئی: اب، انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے دوران، میدان سے ہوٹل کی راہداریوں تک ایک بڑی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) اب انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں 'گرل فرینڈ کلچر' کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بی سی سی آئی کا موقف واضح ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کے اہل خانہ اور بیویاں کوئی مسئلہ نہیں ہیں بلکہ گرل فرینڈز ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔
گرل فرینڈز کے ساتھ مسئلہ کیوں؟
درحقیقت، آئی پی ایل 2026 کے دوران ہاردک پانڈیا، ایشان کشن، ارشدیپ سنگھ، اور یشسوی جیسوال جیسے کئی اسٹار کھلاڑی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی نے ٹیم کی رہائش میں کھلاڑیوں کی مسلسل موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔
سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ٹیم بس کو اکثر ان گرل فرینڈز کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ اور بھی برا ہوتا ہے جب وہ اپنے ہوٹل کے کمروں میں کھلاڑیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔
بی سی سی آئی کی تشویش
بورڈ کی تشویش صرف نظم و ضبط کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سنگین سیکورٹی خدشات کے بارے میں بھی ہے۔ چونکہ بہت سے کھلاڑیوں کی گرل فرینڈز سوشل میڈیا پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے بورڈ کو خدشہ ہے کہ ان کے ذریعے ٹیم کی خفیہ معلومات لیک ہو سکتی ہیں۔
مزید برآں، کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ گرل فرینڈز نے پہلے بیٹنگ ایپس کو فروغ دیا ہے، جو کرکٹرز کی ساکھ کے لیے ایک اہم خطرہ ہے اور بورڈ اور آئی پی ایل دونوں کی شبیہ کو داغدار کر سکتی ہے۔
آئی پی ایل 2027 سے نئے قوانین لاگو کیے جا سکتے ہیں
بی سی سی آئی اپنی اگلی میٹنگ میں اس مسئلے پر بات کرنے والا ہے اور سخت رہنما خطوط جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں گرل فرینڈز کو ٹیم بس میں سفر کرنے یا کھلاڑیوں کے ساتھ ہوٹلوں میں قیام سے منع کرنا شامل ہے۔ یہ نئے قوانین آئی پی ایل 2027 سے لاگو ہو سکتے ہیں۔ بی سی سی آئی کا ماننا ہے کہ اگر ابھی سخت قوانین نافذ نہیں کیے گئے تو مستقبل میں ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو سکتا ہے۔