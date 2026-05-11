ممبئی انڈینز کے خلاف میچ کے دوران سنگین غلطی کرنے پر بنگلور کے کوچ اینڈی فلاور پر جرمانہ، جانیے اتنے بڑے کھلاڑی سے ایسی غلطی کیسے ہوئی؟

آئی پی ایل کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر آر سی بی کے کوچ اینڈی فلاور پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) کے ہیڈ کوچ اینڈی فلاور
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 11, 2026 at 4:31 PM IST

رائے پور، چھتیس گڑھ: رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کے ہیڈ کوچ اینڈی فلاور کی میچ کے دوران فورتھ امپائر کے ساتھ بحث مہنگی پڑی۔ بی سی سی آئی نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ ممبئی انڈینز کے خلاف میچ کے دوران فورتھ امپائر کے ساتھ غصے میں تبادلے پر ان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر فلاور پر ان کی میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

آئی پی ایل نے ایک بیان میں کہا، "اینڈی کو آئی پی ایل کے ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 2.3 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، جس کا تعلق 'میچ کے دوران فحش زبان استعمال کرنے' سے ہے۔" اس وجہ سے، ان پر ان کی میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

امپائر سے جھگڑا کیوں؟

یہ واقعہ 17.2 اوور میں پیش آیا، جب اینڈی نے فورتھ امپائر سے متنازعہ باؤنڈری کال کے بعد جارحانہ انداز میں بات کی جس میں کرونل پانڈیا شامل تھے۔ غضنفر کا سامنا کرتے ہوئے، کرونل نے گیند کو وائیڈ لانگ آن کی طرف کھیلا، جہاں نمن دھیر نے باؤنڈری لائن کے قریب کیچ لیا اور پھر اسے تلک ورما کی طرف بڑھا دیا۔ تلک کیچ مکمل کرنے میں ناکام رہے اور سوچا کہ نمن نے چھکا لگنے کا اشارہ دیا ہے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ نمن کے جوتے میں سے ایک کنارہ باؤنڈری سے ٹکرا گیا ہے۔

تاہم، ری پلے سے پتہ چلتا ہے کہ نمن دھیر نے کیچ لینے کی کوشش کے دوران باؤنڈری کشن ٹچ نہیں کیا۔ کرونل، جو درد کا سامنا کر رہے تھے، نے رن لینے کی کوشش نہیں کی اور آخر کار گیند کو ڈاٹ بال قرار دیا گیا۔ فلاور نے اسی کیچ پر چوتھے امپائر سے بحث کی تھی۔

اینڈی نے اپنا جرم تسلیم کیا اور میچ ریفری امت شرما کے فیصلے کو قبول کیا

میچ میں آر سی بی نے آخری گیند پر 167 رنز کا ہدف حاصل کرتے ہوئے ممبئی کو دو وکٹوں سے شکست دے کر پلے آف سے باہر کر دیا اور خود 14 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر پہنچ گئے۔

