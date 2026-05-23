ETV Bharat / sports

کے کے آر کی پلے آف کی امیدوں کو ایک بڑا دھچکا لگا، اہم رن اسکورر مقابلے سے باہر

اس سیزن میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے انگکرش رگھونشی کو باہر کردیا گیا ہے۔

ipl 2026 angkrish raghuvanshi ruled out big blow for kkr ahead off must win matche against dc Urdu News
انگکرش رگھوونشی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 23, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکتہ: کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کو دہلی کیپٹلس کے خلاف اپنے آخری اور اہم لیگ میچ سے قبل ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسٹار بلے باز انگکریش راگھونشی انجری کے باعث ٹورنامنٹ کے بقیہ میچوں سے باہر ہو گئے ہیں۔

ممبئی انڈینز کے خلاف بدھ کے میچ کے دوران، رگھوونشی کیچ لینے کی کوشش کے دوران ورون سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں انگلی فریکچر ہو گئی۔ اس میچ کی دوسری اننگز کے دوران رگھوونشی کی جگہ تیجسوی سنگھ دہیا کو بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔

KKR کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، "انگاکرش رگھوونشی بدھ، 20 مئی کو ممبئی انڈینز کے خلاف KKR کے میچ کے دوران کیچ لینے کی کوشش کے دوران سر میں چوٹ اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں فریکچر ہونے کی وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ 2026 سے باہر ہو گئے ہیں۔"

KKR کے لیے سب سے زیادہ رنز

یہ KKR کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ رگھوونشی اس سال بہترین فارم میں ہیں۔ انہوں نے 13 میچوں میں 42.20 کی اوسط سے 422 رنز بنائے جس میں پانچ نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ 2024 میں ٹورنامنٹ میں اپنے ڈیبیو سیزن کے بعد سے، اس نے 35 میچ کھیلے ہیں، جس میں 34.03 کی اوسط اور 145.55 کے اسٹرائیک ریٹ سے 885 رنز بنائے ہیں۔

کے کے آر پلے آف کی دوڑ میں برقرار ہے

آئی پی ایل 2026 پلے آف کی دوڑ کافی پرجوش ہو گئی ہے، جس میں چار ٹیمیں اب بھی فائنل کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ کے کے آر 13 میچوں میں 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے مقام پر ہے۔ انہوں نے چھ جیتے، چھ ہارے، اور ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا۔

ان کا آخری لیگ میچ 24 مئی کو ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلس کے خلاف ہے، اور یہ ان کے لیے کرو یا مرو کا میچ ہوگا۔ دہلی کے خلاف جیتنے کے ساتھ ساتھ، KKR کو یہ امید بھی کرنی ہوگی کہ راجستھان رائلز (RR) اور پنجاب کنگز (PBKS) پلے آف میں پہنچنے کے لیے اپنے اپنے میچ ہار جائیں۔

کے کے آر کا تیسرا کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر

کے کے آر اس سیزن میں چوٹوں سے نبرد آزما ہے اور ان کی گیند بازی خاص طور پر متاثر ہوئی ہے۔ رگھوونشی اس سیزن میں چوٹ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والے KKR کے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل تیز گیند باز آکاش دیپ کمر کے نچلے حصے میں تناؤ کی چوٹ کی وجہ سے سیزن کے آغاز سے پہلے ہی باہر ہو گئے تھے اور ٹیم نے ان کی جگہ سوربھ دوبے کو شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ تیز گیند باز ہرشیت رانا گھٹنے کی انجری کی وجہ سے باہر ہوگئے اور ان کی جگہ نودیپ سینی کو شامل کیا گیا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ سری لنکا کے فاسٹ باؤلر متھیشا پاتھیرانا پنڈلی میں تناؤ کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے ابتدائی حصے سے باہر ہو گئے تھے لیکن میدان میں واپسی پر وہ ایک اور انجری کا شکار ہو گئے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بی سی سی آئی نے ٹورنمنٹ کے آغاز سے قبل بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو ٹیم سے رہا کرنے کے لیے کہا، جس سے KKR کی بولنگ مزید کمزور ہوگئی۔

یہ بھی پڑھیں:

IPL میں بھی مصافحہ نہیں! حیدرآباد بمقابلہ بنگلور میچ نے تنازعہ کو جنم دیا، کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان بحث

ہارنے کے باوجود، رائل چیلنجرز بنگلور کو ہوا فائدہ، آر سی بی کے پاس فائنل میں پہنچنے کے ہوں گے دو مواقع

اسی وجہ سے عاقب نبی کو ٹیم انڈیا میں نہیں کیا گیا منتخب، چیف سلیکٹر نے بتائی یہ وجہ

کیا یہ پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل میں داخل ہو گا؟ وراٹ کوہلی کے سب سے بڑے مداح

مچل مارش کے نوے رنز کی بدولت لکھنؤ نے چنئی کو سات وکٹوں سے دی شکست

ویبھو سوریاونشی کی دھماکے دار بیٹنگ، راجستھان نے ٹاپ فور میں بنائی جگہ

رائل چیلنجرز بنگلور نے پنجاب کو ہرا کر پلے آف میں جگہ حاصل کی

TAGGED:

KKR IPL 2026
IPL 2026 CRICKET
ANGKRISH RAGHUVANSHI INJURY
KKR PLAYER RAGHUVANSHI RULE OUT IPL
ANGKRISH RAGHUVANSHI RULED OUT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.