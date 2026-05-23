کے کے آر کی پلے آف کی امیدوں کو ایک بڑا دھچکا لگا، اہم رن اسکورر مقابلے سے باہر

کے کے آر کی پلے آف کی امیدوں کو ایک بڑا دھچکا لگا، اہم رن اسکورر مقابلے سے باہر
اس سیزن میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے انگکرش رگھونشی کو باہر کردیا گیا ہے۔
Published : May 23, 2026 at 1:59 PM IST
کولکتہ: کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کو دہلی کیپٹلس کے خلاف اپنے آخری اور اہم لیگ میچ سے قبل ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسٹار بلے باز انگکریش راگھونشی انجری کے باعث ٹورنامنٹ کے بقیہ میچوں سے باہر ہو گئے ہیں۔
ممبئی انڈینز کے خلاف بدھ کے میچ کے دوران، رگھوونشی کیچ لینے کی کوشش کے دوران ورون سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں انگلی فریکچر ہو گئی۔ اس میچ کی دوسری اننگز کے دوران رگھوونشی کی جگہ تیجسوی سنگھ دہیا کو بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔
KKR کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، "انگاکرش رگھوونشی بدھ، 20 مئی کو ممبئی انڈینز کے خلاف KKR کے میچ کے دوران کیچ لینے کی کوشش کے دوران سر میں چوٹ اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں فریکچر ہونے کی وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ 2026 سے باہر ہو گئے ہیں۔"
𝗞𝗼𝗹𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗴𝗸𝗿𝗶𝘀𝗵 𝗥𝗮𝗴𝗵𝘂𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶:— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 22, 2026
Angkrish Raghuvanshi has been ruled out of 2026 TATA Indian Premier League after sustaining a concussion and a fracture to a finger on his left hand while attempting… pic.twitter.com/M2u1OWlrib
KKR کے لیے سب سے زیادہ رنز
یہ KKR کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ رگھوونشی اس سال بہترین فارم میں ہیں۔ انہوں نے 13 میچوں میں 42.20 کی اوسط سے 422 رنز بنائے جس میں پانچ نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ 2024 میں ٹورنامنٹ میں اپنے ڈیبیو سیزن کے بعد سے، اس نے 35 میچ کھیلے ہیں، جس میں 34.03 کی اوسط اور 145.55 کے اسٹرائیک ریٹ سے 885 رنز بنائے ہیں۔
𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐍𝐨, 𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐖𝐚𝐢𝐭... 𝐰𝐡𝐨 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭?!" 😫— Star Sports (@StarSportsIndia) May 20, 2026
absolute chaos in the middle as varun chakaravarthy & angkrish raghuvanshi collide giving tilak varma a massive lifeline! 😱#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #KKRvMI | LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/T7X1M3GRQA
کے کے آر پلے آف کی دوڑ میں برقرار ہے
آئی پی ایل 2026 پلے آف کی دوڑ کافی پرجوش ہو گئی ہے، جس میں چار ٹیمیں اب بھی فائنل کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ کے کے آر 13 میچوں میں 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے مقام پر ہے۔ انہوں نے چھ جیتے، چھ ہارے، اور ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا۔
ان کا آخری لیگ میچ 24 مئی کو ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلس کے خلاف ہے، اور یہ ان کے لیے کرو یا مرو کا میچ ہوگا۔ دہلی کے خلاف جیتنے کے ساتھ ساتھ، KKR کو یہ امید بھی کرنی ہوگی کہ راجستھان رائلز (RR) اور پنجاب کنگز (PBKS) پلے آف میں پہنچنے کے لیے اپنے اپنے میچ ہار جائیں۔
Angkrish Raghuvanshi is a serious talent....— King In The North👑👑 (@KingInThe2North) May 16, 2026
He doesn't need weak domestic, zimbabwe bowlers; he doesn't slog like Zimshek Sharma....
He has consistency, temperament, ability to absorb pressure; rotates strike, plays according tobthe situation..... pic.twitter.com/Hbscw83tqf
کے کے آر کا تیسرا کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر
کے کے آر اس سیزن میں چوٹوں سے نبرد آزما ہے اور ان کی گیند بازی خاص طور پر متاثر ہوئی ہے۔ رگھوونشی اس سیزن میں چوٹ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والے KKR کے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل تیز گیند باز آکاش دیپ کمر کے نچلے حصے میں تناؤ کی چوٹ کی وجہ سے سیزن کے آغاز سے پہلے ہی باہر ہو گئے تھے اور ٹیم نے ان کی جگہ سوربھ دوبے کو شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ تیز گیند باز ہرشیت رانا گھٹنے کی انجری کی وجہ سے باہر ہوگئے اور ان کی جگہ نودیپ سینی کو شامل کیا گیا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سری لنکا کے فاسٹ باؤلر متھیشا پاتھیرانا پنڈلی میں تناؤ کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے ابتدائی حصے سے باہر ہو گئے تھے لیکن میدان میں واپسی پر وہ ایک اور انجری کا شکار ہو گئے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بی سی سی آئی نے ٹورنمنٹ کے آغاز سے قبل بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو ٹیم سے رہا کرنے کے لیے کہا، جس سے KKR کی بولنگ مزید کمزور ہوگئی۔