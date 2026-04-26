پنجاب نے پنجاب کا ریکارڈ توڑ دیا، آئی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹوٹل کا تعاقب کرتے ہوئے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

پنجاب کنگز نے آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے بڑے ہدف 265 کا تعاقب کرتے ہوئے 7 گیندیں باقی تھیں۔

Published : April 26, 2026 at 7:00 AM IST

نئی دہلی: انڈین پریمیئر لیگ 2026 میں، پنجاب کنگز نے دہلی کیپٹلز کے خلاف ٹورنامنٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹارگیٹ (265 رنز) کا تعاقب کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ T20 کی تاریخ کا سب سے کامیاب تعاقب بھی بن گیا۔

دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دہلی نے کے ایل راہل کے 152 اور نتیش رانا کے 91 رنز کی بدولت مقررہ 20 اووروں میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنائے۔ جواب میں پنجاب نے پریانش آریہ کے 17 گیندوں پر 43، پربھسمرن کے 26 گیندوں پر 76 اور کپتان شریس ایئر کے 36 گیندوں پر 71 رنز کی بدولت 4 وکٹوں کے نقصان پر 18.5 اوورز میں ہی بڑے ہدف کا کامیاب تعاقب کیا۔

پریانش اور پربھسمرن نے جیت کی بنیاد رکھی

ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹوٹل کا تعاقب کرنے کے لیے، پنجاب کو تیز شروعات کی ضرورت تھی۔ پریانش اور پربھسمرن نے شاندار طریقے سے یہ کارنامہ انجام دیا، صرف چھ اوورز میں 116 رنز بنائے۔ انہوں نے 6.5 اوورز میں 126 رنز کی ابتدائی شراکت بھی کی۔ پریانش نے 17 گیندوں پر دو چوکوں اور پانچ چھکوں کی مدد سے 43 رنز بنائے۔ پربھسمرن نے 26 گیندوں پر نو چوکے اور پانچ چھکے لگا کر 76 رنز بنائے۔

کرون نائر کی یہ غلطی دہلی کو مہنگی ثابت ہوئی

میچ کے اہم موڑ پر، کرون نائر نے بالترتیب 28 اور 36 کے اسکور پر کپتان شریس ایئر کے دو آسان کیچ گرائے۔ اس کے بعد ایئر نے پھر 36 گیندوں پر 71 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو سات گیندوں قبل فتح دلادی۔ اس سے قبل دہلی کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب تیز گیند باز لونگی نگیڈی دوسری اننگز کے تیسرے اوور میں زخمی ہو کر میدان چھوڑ گئے۔ میچ میں گیند بازی میں ان کی غیر موجودگی بھی دہلی کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔

پنجاب نے ہی پنجاب کا ریکارڈ توڑ دیا

اس کے ساتھ پنجاب نے 262 رنز کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا، جو اس نے 2024 میں KKR کے خلاف قائم کیا تھا۔ سب سے کامیاب رنوں کے تعاقب کی مکمل فہرست یہاں دیکھیں:

  1. 265 رنز - پی بی کے ایس بمقابلہ ڈی سی، دہلی، 2026
  2. 262 رنز - PBKS بمقابلہ KKR، کولکتہ، 2024
  3. 246 رنز - SRH بمقابلہ PBKS، حیدرآباد، 2025
  4. 228 رنز - آر سی بی بمقابلہ ایل ایس جی، لکھنؤ، 2025
  5. 224 رنز - RR بمقابلہ PBKS، شارجہ، 2020
  6. 224 رنز - آر آر بمقابلہ کے کے آر، کولکتہ، 2024

