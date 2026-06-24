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ایف آئی ایچ پرو لیگ: بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی، میچ میں پڑوسی ملک کا غلط جھنڈا آویزاں، ایف آئی ایچ نے مانگی معافی

بھارت نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو 3-4 سے شکست دی تاہم پڑوسی ملک کے جھنڈے کی غلط نمائش پر تنازعہ کھڑا ہوگیا۔

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ایف آئی ایچ پرو لیگ: بھارت نے پاکستان کو شکست دی (FIH)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 11:56 AM IST

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لندن: ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم نے منگل (23 جون) کو روایتی حریف پاکستان کو 3-4 سے شکست دے دی۔ اس سنسنی خیز فتح کے ساتھ، ہندوستان نے ایف آئی ایچ (FIH) پرو لیگ کے یوروپ کے دورے میں لندن لیگ کا آغاز کیا۔ منپریت سنگھ کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

پہلے کوارٹر میں سست آغاز کے بعد، ہندوستان نے اپنی تال تلاش کی اور پاکستان کی طرف سے دیر سے آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے پرو لیگ سیزن میں اپنی تیسری جیت درج کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندستان پوائنٹس ٹیبل میں ساتویں نمبر پر پہنچ گیا۔

پاکستان کے احمد ندیم نے 8ویں منٹ میں ہی گول داغ دیا

بھارت کی جانب سے ابھیشیک (22ویں منٹ)، نیلاکانتا شرما (24ویں)، سکھجیت سنگھ (40ویں) اور راجندر سنگھ (52ویں) نے گول کیے۔ پاکستان کی جانب سے احمد ندیم (8ویں منٹ)، محمود ابو (53ویں) اور شکیل معین (60ویں) نے پنالٹی کارنر پر گول کرکے ہندوستان کی فتح کا فرق کم کردیا۔

ایک دہائی سے روایتی حریف پاکستان کامیاب نہیں ہو سکا

اس فتح کے ساتھ، ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم نے گزشتہ ایک دہائی سے روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی ناقابل شکست دوڑ جاری رکھی۔ پاکستان نے آخری بار بھارت کو 2016 میں شکست دی تھی جب بھارت کی دوسرے درجے کی ٹیم گوہاٹی میں ہونے والے ایس اے ایف ایف (SAFF) گیمز میں شریک ہوئی تھی۔

اب ہندوستان کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے جمعہ کو ہوگا۔ اس سے پہلے کھیلے گئے دیگر دو میچوں میں ہندوستان کو نیدرلینڈ کے خلاف 2-3 اور جرمنی کے خلاف 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

ایف آئی ایچ نے جھنڈے کی غلط نمائش پر معذرت کی

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (ایف آئی ایچ) نے بھارت کے خلاف ایف آئی ایچ پرو لیگ میچ کے دوران قومی ترانے کے دوران پاکستان کے جھنڈے کی غلط نمائش پر معافی مانگ لی ہے۔ میچ سے قبل قومی ترانے کے دوران غلط پاکستانی پرچم میدان میں تھا۔ پاکستان کا قومی پرچم سبز میدان پر مشتمل ہے جس کے بیچ میں ایک سفید ہلال اور پانچ نکاتی ستارہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اوپر ایک سیدھی سفید پٹی ہے، لیکن سفید پٹی غائب تھی۔

ایف آئی ایچ معافی مانگنا چاہتا ہے

سوشل میڈیا پر تنازعہ کے بعد، ایف آئی ایچ (FIH) نے ایک بیان میں کہا، "ایف آئی ایچ (FIH) آج لندن میں ایف آئی ایچ (FIH) ہاکی پرو لیگ کے میچ کے دوران پاکستان کے جھنڈے کی غلط نمائش کے لیے غیر محفوظ طریقے سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔"

ٹیم کا جھنڈا فخر کی ایک لازمی علامت، دل کی گہرائیوں سے افسوس

بیان میں مزید کہا گیا ہے، "ہاکی کی عالمی گورننگ باڈی سمجھتی ہے کہ ٹیم کا جھنڈا شناخت، فخر اور نمائندگی کی ایک لازمی علامت ہے اور پاکستانی ٹیم، شائقین، عوام اور قومی فیڈریشن کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان پر دل کی گہرائیوں سے افسوس ہے۔

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TAGGED:

HOCKEY 2026
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