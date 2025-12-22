شادی ٹوٹنے کے بعد پہلے ہی میچ میں اسمرتی مندھانا نے رقم کی تاریخ، ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں حاصل کی یہ بڑی کامیابی

ETV Bharat / sports

حیدرآباد: بھارتی اوپنر اسمرتی مندھانا نے پلاش مچھل سے شادی ٹوٹنے کے بعد اپنے پہلے ہی میچ میں تاریخ رقم کردی۔ وہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 4000 رنز بنانے والی پہلی ہندوستانی خاتون بلے باز بن گئی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مندھانا نے اپنی شادی کے ٹوٹنے کے بعد جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، انہوں نے کہا تھا کہ کرکٹ ان کی پہلی محبت ہے۔

مندھانا نے اتوار 21 دسمبر کو وشاکھاپٹنم میں سری لنکا کے خلاف پانچ میچوں کی T20I سیریز کے پہلے میچ میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے میچ میں 25 رنز بنائے۔ جمائمہ روڈریگس کے ناقابل شکست 69 رنز کی بدولت ہندوستان نے وہ میچ 8 وکٹوں سے جیت لیا۔

مندھانا کی اہم کامیابی

اسمرتی مندھانا خواتین کے T20Is میں 4000 رنز بنانے والی پہلی ہندوستانی بلے باز بن گئیں۔ وہ نیوزی لینڈ کی سوزی بیٹس کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والی دنیا کی صرف دوسری بلے باز ہیں جنہوں نے 177 ٹی ٹوئنٹی میں 4,716 رنز بنائے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی اس تجربہ کار نے 2007 میں ڈیبیو کیا تھا اور وہ خواتین کی بہترین کرکٹرز میں سے ایک رہی ہیں۔

خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز

رنز بلے باز کا نامملک کا نام
4716 سوزی بیٹسنیوزی لینڈ
4007 اسمرتی مندھانابھارت
3654 ہرمن پریت کوربھارت
3473 چماری اتھاپتھھوسری لنکا
3431 سوفی ڈیوائننیوزی لینڈ

مندھانا کے تیز ترین 4000 T20I رنز

تاہم، مندھانا اس سنگ میل تک پہنچنے والی سب سے تیز رفتار ہیں، انہوں نے صرف 3227 گیندوں میں یہ سنگ میل عبور کیا، جب کہ بیٹس کو اس سنگ میل تک پہنچنے میں 3675 گیندیں لگیں۔ اس دوران ہرمن پریت کور سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والی بلے بازوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے 2009 میں اپنے ڈیبیو کے بعد سے 3666 رنز بنائے۔ مندھانا نے اپنا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو 2013 میں کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ 154 میچ کھیل چکی ہیں۔

میچ میں آنے سے پہلے مندھانا کو سنگ میل تک پہنچنے کے لیے 18 رنز درکار تھے۔ اس نے اننگز کے پانچویں اوور میں چماری اتاپتو کا سامنا کرتے ہوئے اپنا 18واں رن بنایا۔ 29 سالہ نوجوان خاتون نے 4000 T20I رنز تک پہنچنے کے لیے ایکسٹرا کور پر ایک فضائی شاٹ کھیلا۔

بھارت نے سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا

پہلے میچ میں بھارت نے آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت سری لنکا کے خلاف آسان فتح حاصل کی۔ پہلے بولنگ کرتے ہوئے، انہوں نے مہمانوں کو 121/6 تک محدود رکھا، وشمی گنارتنے (39) نے اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنائے۔ کم اسکور کا تعاقب کرنا میزبانوں کے لیے ہوا کا جھونکا تھا، کیونکہ انھوں نے ہدف صرف 14.4 اوورز میں حاصل کر لیا، جمائمہ روڈریگز نے 44 گیندوں پر ناقابل شکست 69 رنز بنائے۔

