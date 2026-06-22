جنوبی افریقہ نے بھارت کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی، ماریزان کیپ نے کھیلی شاندار نصف سنچری اننگز
جنوبی افریقہ نے بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، ماریزان کیپ نے شاندار نصف سنچری اننگز کھیلی۔
Published : June 22, 2026 at 6:57 AM IST
مانچیسٹر، انگلینڈ: خواتین کے T20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتوار کو اولڈ ٹریفورڈ میں گروپ اے کے ایک سنسنی خیز میچ میں جنوبی افریقہ نے 19.1 اوورز میں 159 رنز کے ہدف کا تعاقب کیا۔ ماریزان کیپ نے خواتین کے T20 ورلڈ کپ کی تاریخ کی بہترین اننگز کھیلی۔ انہوں نے 45 گیندوں پر ناقابل شکست 81 رنز بنائے جس میں سات چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ انہوں نے تزمین برٹس کے ساتھ 97 رنز کی اہم شراکت داری بھی کی، جنہوں نے 40 رنز بنائے۔
159 رنز کے تعاقب میں، پاور پلے میں سست آغاز کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی اننگز ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دی، وہ صرف 25 رنز بنا سکی۔ تاہم ماریزان کی شاندار کارکردگی نے میچ کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے ہر طرح کے شاٹس کھیلے، ہندوستانی گیند بازوں کو سنبھلنے سے روکے رکھا اور اپنے اردگرد وکٹیں گرنے کے باوجود ٹیم کو فتح کے لیے دوڑ میں بنائے رکھا۔ بھارت کی شکست خراب فیلڈنگ کے ساتھ ساتھ کم اسکور کی وجہ سے ہوئی۔ رادھا یادو نے ماریزان کو دو زندگیاں دیں۔ سری چرانی سب سے کامیاب بولر رہیں جنہوں نے اپنے 4 اوورز میں ایک میڈن کے ساتھ 24 دیے۔ اس طرح 3/24 کا فیگر حاصل کیا۔
South Africa win by 6 wickets. #TeamIndia will now shift their focus to the next game against Bangladesh!— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/cIrb7Ekn0x#T20WorldCup | #WomenInBlue | #SAvIND pic.twitter.com/AfxIJJgxXh
شبنم اسماعیل اور ماریزان کیپ نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں
اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز کا ہدف دیا۔ شیفالی ورما کے 15 گیندوں پر 31 اور دیپتی شرما کے 21 گیندوں پر 29 رنز کے علاوہ کوئی اور بلے باز زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ نتیجتاً بھارتی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز ہی بنا سکی۔ جنوبی افریقی باؤلرز نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ماریزان کیپ اور شبنم اسماعیل نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔ ماریزان کیپ کو ان کی بہترین آل راؤنڈ کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ہندوستان اب ٹورنامنٹ میں اپنا اگلا میچ 25 جون کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔
A legacy unmatched! ⭐#SmritiMandhana hands #HarmanpreetKaur her 200th T20I cap. A feat no player has achieved so far! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
ICC Women's #T20WorldCup 2026 | #INDvSA | LIVE NOW 👉https://t.co/LwG4gG8UfK pic.twitter.com/Z9bQpCl9jq
'گروپ آف ڈیتھ' میں افریقہ کی امیدیں زندہ
جنوبی افریقہ نے بھارت کا 159 رنز کا ہدف 19.1 اوور میں صرف چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ماریزان کیپ نے 45 گیندوں پر 81 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر جنوبی افریقہ کو بھارت کے خلاف چھ وکٹوں سے فتح دلائی۔ کیپ نے سات چوکے اور چار چھکے بھی لگائے۔ اس جیت کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ نے 'گروپ آف ڈیتھ' میں اپنی امیدیں زندہ رکھی اور ہندوستان کو ٹورنامنٹ کی پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ہرمن پریت کا اعزاز
ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور کو ان کے تاریخی 200ویں خواتین کے T20 انٹرنیشنل میچ سے قبل خصوصی جرسی سے نوازا گیا۔ اسمرتی مندھانا نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کپتان کو یادگاری جرسی پیش کی جس کی پشت پر 200 نمبر کندہ ہے۔ اس اعزاز سے مغلوب ہو کر، ہرمن پریت اس وقت بیچ میں کھڑی تھی جب اس کے ساتھی اور معاون عملے نے پرجوش انداز میں اس کی تعریف کی۔
#TeamIndia win the toss & will bat first against South Africa! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
Here are the team changes -
🇮🇳 Prema Rawat & Arundhati Reddy replace Shreyanka Patil & Kranti Gaud
🇿🇦 Dane van Niekerk and Tazmin Brits are in for Sune Luus and Kayla Reyneke
ICC Women's #T20WorldCup 2026 |… pic.twitter.com/BooFgffYV4
سب سے زیادہ T20I میچز والی خواتین کھلاڑی
- 200 - ہرمن پریت کور (بھارت)
- 184 - سوزی بیٹس (نیوزی لینڈ)
- 183 - ڈینی وائٹ ہوج (انگلینڈ)
- 177 - ایلیس پیری (آسٹریلیا)
- 169 - اسمرتی مندھانا (بھارت)
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
جنوبی افریقہ ویمنز ٹیم: لورا وولوارڈٹ (کپتان)، تزمین برٹس، اینیری ڈرکسن، ڈین وین نیکرک، ماریزان کیپ، نادین ڈی کلرک، چلو ٹرائیون (وکٹ کیپر)، سینالو جفتا، شبنم اسماعیل، آیابونگا کھاکا، نونکولبالکو ملا۔
ہندوستانی خواتین ٹیم: اسمرتی مندھانا، شفالی ورما، استیکا بھاٹیہ، جمائمہ روڈریگس، ہرمن پریت کور (کپتان)، ریچا گھوش (وکٹ کیپر)، دیپتی شرما، پریما راوت، اروندھتی ریڈی، شری چرانی، نندنی شرما۔