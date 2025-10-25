سڈنی ون ڈے میں ہندوستانی ٹیم کی شاندار جیت، روہت اور کوہلی کی بڑی ساجھیداری، سیریز آسٹریلیا کے نام

سڈنی ون ڈے میں ہندوستانی ٹیم کی شاندار جیت، روہت اور کوہلی کی بڑی ساجھیداری، سیریز آسٹریلیا کے نام
Published : October 25, 2025 at 4:45 PM IST
نئی دہلی: ٹیم انڈیا نے تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم کو پہلے دو میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس کی وجہ سے سیریز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سیریز کے پہلے شو میچوں میں شکست کے بعد ٹیم انڈیا نے سڈنی میچ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 46.4 اوورز میں 236 رنز ہی بنا سکی اور وہ آل آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں بھارت نے روہت شرما (109) اور ویرات کوہلی (68) کے درمیان سنچری شراکت کی بدولت 69 گیندیں باقی رہتے میچ جیت لیا۔ بھارت نے 38.3 اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر 237 رنز بنائے۔
آسٹریلیا کے 237 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کو پہلا جھٹکا 69 پر لگا۔ جوش ہیزل ووڈ نے شوبمن گل کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد روہت شرما اور ویرات کوہلی نے 168 رنز کی شراکت قائم کی۔دونوں بلے باز ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 125 گیندوں پر 13 چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 121 رنز بنائے۔ ویرات کوہلی نے 81 گیندوں پر سات چوکے لگا کر 74 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ نے ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل بھارتی گیند بازوں کی تباہ کن باؤلنگ کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم 236 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ بھارت کی جانب سے ہرشیت رانا نے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کیں۔ واشنگٹن سندر نے دو جبکہ کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسید کرشنا اور اکشر پٹیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشا واحد بلے باز تھے جنہوں نے 50 رنز کا ہندسہ عبور کیا، انہوں نے شاندار 56 رنز بنائے۔ آسٹریلیا 46.4 اوورز میں آل آؤٹ ہو گیا۔