ایشیا کپ کے لیے ہندوستان کے اسکواڈ کا اعلان، جانئے کسے ملی جگہ اور کون بنا کپتان؟
انڈر 19 ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آیوش مہاترے کو کپتان بنایا گیا ہے۔
Published : November 28, 2025 at 6:19 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ کا مرحلہ ایک بار پھر سج گیا ہے۔ شیڈول کا اعلان ہو چکا تھا اور شائقین ٹیم انڈیا کے اعلان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ویبھو سوریاونشی کو ٹیم کا کپتان منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ انہیں بطور بلے باز ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ انڈر 19 ایشیا کپ ہے لیکن بھارت اور پاکستان کی نوجوان ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گی۔
انڈر 19 ایشیا کپ ٹیم کا اعلان
بی سی سی آئی کی جونیئر کرکٹ کمیٹی نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ 12 دسمبر سے دبئی میں کھیلا جائے گا۔ نوجوان بلے باز آیوش مہاترے کو کپتانی سونپی گئی ہے، جب کہ وہان ملہوترا کو نائب کپتان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ویبھو سوریاونشی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ اننگز کا آغاز کریں گے۔ ویبھو سوریاونشی اس وقت 14 سال کے ہیں۔
بھارت اور پاکستان ایک ہی گروپ میں ہیں
ایشیا کپ کے لیے بھارت اور پاکستان کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔ ان دونوں سمیت مزید دو ٹیموں کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسرے گروپ کے حوالے سے بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان پر مشتمل چوتھی ٹیم کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کا سفر 12 دسمبر سے شروع ہوگا۔ بھارت کے خلاف اس تاریخ کو ہونے والے میچ کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ جس کے بعد 14 دسمبر کو بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایک میچ کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن اگر ٹیمیں اس سے آگے جاتی ہیں تو وہاں بھی تصادم کا امکان ہے۔ ویبھو سوریاونشی ایک بار پھر ایشیا کپ پر توجہ مرکوز کریں گے۔
ایشیا کپ کے لیے ہندوستانی اسکواڈ
آیوش مہاترے (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، ویہان ملہوترا (نائب کپتان)، ویدانت ترویدی، ابھیگیان کنڈو، ہرونش سنگھ، یوراج گوہل، کنشک چوہان، کھلن اے پٹیل، نمن پشپک، ڈی دیپیش، ہینیل پٹیل، کشن کمار سنگھ، ادھو مو ہن، ایران جارج
اسٹینڈ بائی کھلاڑی: راہول کمار، ہیمکودیش جے، بی کے کشور، آدتیہ راوت۔