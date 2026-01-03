ETV Bharat / sports

بھارت کے ون ڈے سکواڈ کا اعلان، سراج کی واپسی، بمراہ اور ہاردک کو آرام، گائیکواڑ ڈراپ

نیوزی لینڈ کے خلاف تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

(Image: IANS)
حیدرآباد: نیوزی لینڈ کی ٹیم اس ماہ ہندوستان کا دورہ کرے گی، جس میں تین ون ڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز 11 سے 18 جنوری کے درمیان کھیلی جائے گی۔ بی سی سی آئی نے سیریز کے لیے بھارتی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔

ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں

ٹیم میں کچھ تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پیش نظر سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پچھلی ون ڈے سیریز میں گل کی جگہ لینے والے رتوراج گائیکواڈ کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ او ڈی آئی کے نائب کپتان شریاس آئیر کو بھی منتخب کیا گیا ہے، لیکن ان کی دستیابی کا انحصار بی سی سی آئی کے سینٹر آف ایکسی لینس سے فٹنس کلیئرنس پر ہوگا۔

سراج کی واپسی، شامی نظر

دسمبر 2025 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے میچ نہ کھیلنے کے بعد محمد سراج کی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ پرسدھ کرشنا، ارشدیپ سنگھ، اور ہرشیت رانا بلیک کیپس کے خلاف گھر پر زبردست تیز گیند بازی اٹیک بنائیں گے۔ بنگال کے لیے موجودہ ڈومیسٹک سیزن میں شاندار کارکردگی کے باوجود محمد شامی کو ایک بار پھر سلیکٹرز نے نظر انداز کر دیا ہے۔

ہندوستان کے اسپن اٹیک میں بائیں ہاتھ کے کلائی اسپنر کلدیپ یادیو، بائیں ہاتھ کے آرتھوڈوکس اسپنر رویندرا جدیجا، اور آف اسپنر واشنگٹن سندر شامل ہیں۔ ہاردک پانڈیا کے آرام کے ساتھ، نتیش کمار ریڈی گیند بازی کرنے والے آل راؤنڈر کا آپشن فراہم کریں گے۔ شبمن گل، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، کے ایل راہول، اور شریاس آئیر ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ فراہم کریں گے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ہندوستان کا ون ڈے سکواڈ

شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، شریاس آئیر (نائب کپتان)، واشنگٹن سندر، رویندرا جدیجا، محمد سراج، ہرشیت رانا، پرسیدھ کرشنا، کلدیپ یادو، رشبھ پنت (وکٹ کیپر)، نتیش کمار ریڈی، ارشدیپ سنگھ اور یشسوی جیسوال

نیوزی لینڈ بمقابلہ انڈیا یک روزہ سیریز 2026

11 جنوری، پہلا ون ڈے، وڈودرا

14 جنوری، دوسرا ون ڈے، راجکوٹ

18 جنوری، تیسرا ون ڈے، اندور

