ایشین گیمز میں ہندوستان کی امیدوں کو بڑا دھچکا، نیرج چوپڑا مقابلے سے باہر
چوپڑا کے اس سیزن سے دستبرداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اب ڈائمنڈ لیگ کے فائنل میں نہیں کھیل سکیں گے۔
Published : August 29, 2026 at 7:42 PM IST
حیدرآباد: 2026 کے ایشین گیمز میں ہندوستان کی تمغے کی امیدوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسٹار جیولین پھینکنے والے نیرج چوپڑا نے چوٹ کی وجہ سے 2026 کے پورے سیزن سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب 19 ستمبر سے شروع ہونے والے ایشین گیمز میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔
نیرج چوپڑا کو ٹریننگ کے دوران ٹخنے کے لگمنٹ میں چوٹ آئی۔ نیرج نے جمعہ کو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چوٹ لوزان ڈائمنڈ لیگ میں اپنے سیزن کی بہترین تھرو ریکارڈ کرنے کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ نیرج نے اپنے ڈاکٹر اور ٹیم سے مشورہ کیا اور 2026 کے بقیہ سیزن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔
August 29, 2026
چوپڑا نے لکھا، "بدقسمتی سے، لوزانے ڈائمنڈ لیگ کے کچھ ہی دیر بعد، میں نے ٹریننگ کے دوران اپنے ٹخنے کا بندھن پھاڑ دیا۔ اپنے ڈاکٹر اور ٹیم کے ساتھ بات چیت کے بعد، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سیزن کے بقیہ حصے میں شرکت نہیں کروں گا۔"
چوپڑا نے لکھا، "بدقسمتی سے لوزانے ڈائمنڈ لیگ کے فوراً بعد ٹریننگ کے دوران میرے ٹخنے کے لگامنٹس زخمی ہوگئے۔ اپنے ڈاکٹر اور ٹیم کے ساتھ بات چیت کے بعد، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سیزن کے بقیہ حصے میں شرکت نہیں کروں گا۔"
چوپڑا نے کہا یہ مایوس کن ہے، خاص طور پر کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی فارم پانے کے قریب ہوں۔ لیکن جیسا کہ وہ کہتے ہیں، رکاوٹیں بھی سفر کا حصہ ہیں۔ اب میری توجہ صحت یاب ہونے اور مزید مضبوطی سے واپس آنے پر ہے۔"
چوپڑا کے اس سیزن سے دستبرداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اب ڈائمنڈ لیگ کے فائنل میں نہیں کھیل سکیں گے، جس کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا۔
انجری کے بعد جون میں واپس آئے
طویل چوٹ کے بعد نیرج چوپڑا جون میں دوہا ڈائمنڈ لیگ میں ایکشن میں واپس آئے، جہاں وہ 85.69 میٹر کے تھرو کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ اس کے بعد ہندوستانی اسٹار کھلاڑی نے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں 85.83 میٹر کی تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ چوپڑا کا آخری مقابلہ لوزان میں ڈائمنڈ لیگ ایونٹ میں تھا، جہاں انہوں نے 88.05 میٹر کی تھرو کے ساتھ اپنے سیزن کا بہترین مظاہرہ کیا۔
بھارت کی ایشین گیمز کی امیدوں کو نقصان
اسٹار جیولن پھینکنے والے چوپڑا کی عدم موجودگی نے ہندوستان کی ایشین گیمز کی امیدوں کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ چوپڑا نے پچھلے دو ایڈیشنز میں طلائی تمغے جیتے اور 2020 کے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سے مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایشین گیمز 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان میں ہونے والے ہیں۔
نیرج کے پیچھے ہٹنے کے بعد اب سب کی نظریں روہت یادو پر ہوں گی، جو اس ایونٹ کے لیے مردوں کے جیولن تھرو لائن اپ کا حصہ ہوں گے۔ یادو نے حال ہی میں بھونیشور میں عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹی نینٹل ٹور ایونٹ 87.68 میٹر کے ذاتی بہترین کے ساتھ جیتا تھا۔