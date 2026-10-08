امریکی ویزا مسترد: انڈین انڈر-23 ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ کے کھلاڑیوں کی شرکت پر شکوک کے بادل
فیڈریشن نے کہاکہ تمام باصلاحیت نوجوان اپنے تعلیمی اور کھیلوں کے کیریئر کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور ملک کی نمائندگی کےلیے کھیل رہے ہیں۔
Published : October 8, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھارتی انڈر-23 پہلوانوں کو ویزا جاری کرنے سے انکار کے بعد امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں شیڈول ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی شرکت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ 12 سے 18 اکتوبر تک ہونے والے اس عالمی مقابلے کے لیے انڈر-17 ورلڈ چیمپئن نیہا سانگوان سمیت متعدد مایہ ناز پہلوانوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔
امریکی سفارت خانے نے ویزا مسترد کرنے کی زبانی وجہ یہ بتائی ہے کہ کھلاڑیوں کی عمر 20 سال سے کم ہے اور وہ باضابطہ طور پر برسرِ روزگار (ملازمت پیشہ) نہیں ہیں۔ کھلاڑیوں کو انٹرویو کے فوراً بعد پاسپورٹ واپس تھما دیے گئے۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا (ڈبلیو ایف آئی) نے اس غیر متوقع فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں مسترد شدہ کیسز پر فوری نظرثانی کی درخواست کی گئی ہے۔
فیڈریشن کے مطابق، بدھ کے روز 24 رکنی وفد سفارت خانے میں انٹرویو کے لیے پیش ہوا تھا جن میں 16 پہلوان شامل تھے، جن میں سے 9 پہلوانوں کے ویزے مسترد کیے گئے۔ ڈبلیو ایف آئی نے اپنے مراسلے میں سفارت خانے کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروائی کہ یہ عالمی چیمپئن شپ 18 سے 23 سال کے نوجوانوں (U-23) کے لیے مخصوص ہے۔ فیڈریشن نے کہا کہ "یہ تمام باصلاحیت نوجوان اپنے تعلیمی اور کھیلوں کے کیریئر کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور اپنا پورا وقت ملک کی نمائندگی کے لیے کھیل پر صرف کر رہے ہیں۔ ایسی نوعمری میں ان کا باضابطہ ملازمت سے وابستہ نہ ہونا ایک فطری امر ہے۔"
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امریکی ویزا سے انکار کا سامنا کرنے والے پہلوانوں میں سمرتھ گجانن مہاکاوے، دھیرج کمار ملک، سچن کمار، نکھل، ہردیپ، پروین، اہلیہ شتروگھن شندے، نیہا شرما اور انڈر-17 کی عالمی فاتح نیہا سانگوان شامل ہیں۔ فیڈریشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے مرحلے کے انٹرویوز میں شریک ہونے والے باقی ماندہ نوجوان پہلوانوں کو بھی اسی مضحکہ خیز بنیاد پر انکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے عالمی ایونٹ میں بھارت کی مجموعی مہم بری طرح متاثر ہوگی۔