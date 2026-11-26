خواتین ہاکی ایشین چیمپئنز ٹرافی: بھارت نے جاپان کو شکست دے کر چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا
جاپان کو 4-0 سے شکست دے کر 24 گھنٹے کے اندر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا؛ عالمی درجہ بندی میں چوتھے مقام پر پہنچ گئی۔
Published : November 26, 2026 at 12:27 PM IST
بھوپال، مدھیہ پردیش: مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں کھیلی جا رہی خواتین ہاکی ایشین چیمپئنز ٹرافی 2026 میں بھارتی خواتین ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بدھ کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے جاپان کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 4-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی ناقابلِ شکست مہم برقرار رکھی۔
اس شاندار فتح کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ ملائیشیا سے طے پا گیا ہے۔ جاپان کے خلاف میچ میں اسٹار فارورڈ دیپیکا نے ایک بار پھر عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو گول اسکور کیے، جب کہ لال ریمسیامی اور نیہا نے ایک ایک گول داغ کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
عالمی درجہ بندی میں تاریخی چوتھا مقام حاصل
جاپان کے خلاف اس زبردست فتح کے بعد بھارتی خواتین ہاکی ٹیم عالمی درجہ بندی (ورلڈ رینکنگ) میں چوتھے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے محض 24 گھنٹے کے اندر اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہوئے پانچویں سے چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جو اب تک کی اس کی بہترین عالمی رینکنگ ہے۔
واضح رہے کہ بھارت نے ایک روز قبل ہی چین کو 6-2 سے شکست دے کر تاریخ میں پہلی بار عالمی رینکنگ میں پانچواں مقام حاصل کیا تھا۔ اب بھارت نے ایشیا کی دو مضبوط ترین ٹیموں—چین اور جاپان—کے خلاف لگاتار فتوحات سمیٹ کر عالمی درجہ بندی میں اپنی بہترین پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔ دوسری جانب، بھارتی مردوں کی ہاکی ٹیم عالمی درجہ بندی میں آٹھویں مقام پر موجود ہے۔
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
ہاکی انڈیا کے جنرل سیکریٹری کی جانب سے ٹیم کو مبارکباد
اس تاریخی کامیابی پر ہاکی انڈیا کے جنرل سیکریٹری بھولا ناتھ سنگھ نے پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا، "عالمی نمبر 4 پر پہنچنا بھارتی ہاکی کے لیے انتہائی فخر کا لمحہ ہے۔ یہ ہمارے کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف کی سخت محنت، نظم و ضبط اور پختہ عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالمی نمبر 5 پر پہنچنے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اس نئے سنگِ میل کو عبور کرنا اس کامیابی کو مزید خاص بنا دیتا ہے۔ ٹیم نے پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ کھلاڑی اسی رفتار کو برقرار رکھیں گی اور ایک اور ایشین چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل اپنے نام کریں گی۔"
THE ROAD TO THE FINAL STARTS NOW! 🔥🏑 The semi-finals line-up is here! Japan will face China, followed by India taking on Malaysia on Nov 27 as the hosts and defending champions look to move one step closer to retaining their crown at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026 for a record fourth title! 🇮🇳🏆 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
سال بھر کی شاندار کارکردگی اور تاریخی فتوحات کا صلہ
بھارتی خواتین ٹیم کو عالمی درجہ بندی میں یہ چوتھا مقام رواں سال کے دوران کی گئی اس کی غیر معمولی اور تسلسل بھری کارکردگی کا صلہ ہے۔ ٹیم نے اس سال ایف آئی ایچ (FIH) نیشنز کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا، اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں تاریخی پانچواں مقام حاصل کیا جو 1974 کے بعد اس کی بہترین کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی ٹیم نے 44 سال کے طویل وقفے کے بعد ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر بھی تاریخ رقم کی۔
ایشین چیمپئنز ٹرافی جیتنے سے محض دو قدم دور؛ سیمی فائنل اور فائنل کا شیڈول
اب بھارتی خواتین ہاکی ٹیم مسلسل تیسری بار اور مجموعی طور پر ریکارڈ چوتھی بار ایشین چیمپئنز ٹرافی جیتنے سے محض دو قدم دور ہے۔ بھارتی ٹیم نے رواں ٹورنامنٹ میں اب تک ملائیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، چین اور جاپان کو شکست دے کر ناقابلِ تسخیر کھیل پیش کیا ہے۔
شیڈول کے مطابق 27 نومبر کو پہلے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا، جب کہ دوسرے سیمی فائنل میں چین کا سامنا جاپان سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ 28 نومبر کو کھیلا جائے گا۔
خواتین ہاکی ٹیموں کی تازہ عالمی درجہ بندی (ٹاپ 10)
- نیدرلینڈز
- ارجنٹائن
- بیلجیم
- بھارت
- اسپین
- جرمنی
- انگلینڈ
- چین
- آسٹریلیا
- امریکہ