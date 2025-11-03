ETV Bharat / sports

بھارت بنا عالمی چیمپئن، بھارتی خواتین نے تاریخ رقم کر دی، جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے شکست دے کر ون ڈے ورلڈ کپ جیت لیا

بھارت نے ورلڈ کپ فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے شکست دے کر اپنا پہلا ورلڈ کپ جیت لیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 6:53 AM IST

7 Min Read
حیدرآباد: ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے شکست دے کر آئی سی سی خواتین کا ون ڈے ورلڈ کپ 2025 جیت لیا۔ ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے پہلی بار ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ نئی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ، بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 298 رنز بنائے۔ 299 کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 45.3 اوورز میں 246 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی جس سے ان کا چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس میچ میں شفالی ورما کو ان کی نصف سنچری اور دو وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ دیپتی شرما کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ ملا۔

بھارت چیمپئن بن گیا، لورا ولوارڈ کی اننگز رائیگاں گئی

جنوبی افریقہ کی جانب سے کپتان لورا ولوارڈٹ نے 98 گیندوں میں 11 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 101 رنز بنائے۔ جب وہ کریز پر تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جنوبی افریقہ میچ جیت سکتا ہے، لیکن جب وہ آؤٹ ہوئیں تو پوری ٹیم دباؤ میں آگئی اور 246 پر آل آؤٹ ہوگئی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے اینری ڈرکسن 35 رنز کے ساتھ دوسرے سب سے زیادہ اسکورر رہیں۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں، انہوں نے 9.3 اوورز میں 39 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ شیفالی ورما نے 2 اور شری چرانی نے ایک وکٹ حاصل کی۔

شیفالی اور دیپتی نے نصف سنچریاں بنائیں

اس سے قبل میچ میں اسمرتی مندھانا نے 58 گیندوں میں 8 چوکوں کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ شیفالی ورما نے 78 گیندوں میں 7 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 87 رنز بنائے۔ ان دونوں کے علاوہ دیپتی شرما نے نصف سنچری بنائی۔ انہوں نے 58 گیندوں میں 3 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 58 رنز بنائے۔ جمائمہ روڈریگز نے 24، ہرمن پریت کور نے 20 اور ریچا گھوش نے آخری اوورز میں 24 گیندوں پر 3 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 34 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ایابونگا کھاکا نے سب سے زیادہ 3 وکٹیں حاصل کیں۔

کپتان ہرمن پریت کور نے کیا کہا

اپنی ٹیم کی آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ جیتنے کے بعد، ہندوستانی کپتان ہرمن پریت کور نے جھولن گوسوامی اور متھالی راج جیسی لیجنڈری سابق ساتھیوں کے ساتھ ٹرافی بانٹنے کے احساس کا انکشاف کیا اور بتایا کہ جب جنوبی افریقہ لورا وولوارڈ اور اینری کے درمیان شراکت داری کے ساتھ آہستہ آہستہ واپسی کر رہا تھا تو ٹیم کے لیے کیا پیغام تھا۔

ہرمن پریت نے آخر کار اپنا لمحہ حاصل کیا۔ میچ کے بعد، ٹیم کو متھالی اور جھولن کو ٹرافی بانٹتے اور سونپتے ہوئے دیکھا گیا۔

ہرمن پریت نے انکشاف کیا کہ جب جنوبی افریقہ تعاقب میں واپسی کر رہا تھا، اس نے ٹیم پر زور دیا کہ وہ "اعتماد رکھیں" اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں،جہاں واپسی کی گنجائش زیادہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا، "میں صرف ان سے کہہ رہی تھی - یقین رکھو۔ ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ مواقع ضرور آئیں گے، اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پیغام واضح تھا: بس مثبت رہیں،"

شفالی ورما کے 'پلیئر آف دی میچ' کے قابل ستائش کارکردگی پر ہرمن پریت نے کہا کہ یہ "سب قسمت" تھی، جس پر وہ یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفالی کو ایک متبادل کھلاڑی کی طرح محسوس نہیں کیا گیا تھا جو انجری کی وجہ سے آئی تھی۔

آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے ٹیم کو سراہا

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے چیئرمین جے شاہ نے ٹیم انڈیا کو ان کی پہلی آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے پر سراہتے ہوئے کہا کہ "ہندوستانی ٹیم کی حوصلہ افزائی، عزم اور مہارت نے پوری قوم کو متاثر کیا ہے۔

بی سی سی آئی کی طرف سے پچھلے دو سے تین سالوں میں کی گئی حالیہ اصلاحات، جیسے مردوں اور خواتین کے کھلاڑیوں کی میچ فیس کو برابر کرنا اور ڈبلیو پی ایل کا آغاز، آخر کار اس کا نتیجہ نکلا کیونکہ ہندوستان نے اپنا پہلا ICC ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا۔

ایکس پر جے شاہ لکھا، " ہندوستانی ٹیم کی ہمت، عزم اور مہارت نے پورے ملک کو متاثر کیا ہے، ہمیں بی سی سی آئی کی طرف سے لیے گئے کلیدی پالیسی فیصلوں کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے- سرمایہ کاری میں اضافہ، مرد کرکٹرز کے اسٹاف کے ساتھ برابری کی ادائیگی کرنا۔ ہرمن پریت کور اور پوری ہندوستانی ٹیم کو اس تاریخی کامیابی کے لیے مبارکباد!

پی ایم مودی نے مبارکباد دی

وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی خواتین کی کرکٹ ٹیم کو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے فائنل میں ہندوستانی ٹیم کی شاندار جیت۔ فائنل میں ان کی کارکردگی شاندار مہارت اور اعتماد سے نمایاں تھی۔"

پی ایم مودی نے مزید کہا، "ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی ٹیم ورک اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے کھلاڑیوں کو مبارک ہو۔ یہ تاریخی جیت مستقبل کے چیمپئنز کو کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دے گی۔"

لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کرکٹرز نے پورے ملک کا دل جیت لیا۔

ہندوستانی ٹیم نے بے شمار نوجوان لڑکیوں کو بے خوف خواب دیکھنے کی ترغیب دی: راہل گاندھی

کانگریس نے اتوار کو ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی پہلی ورلڈ کپ جیت پر ستائش کی، راہل گاندھی نے کہا کہ ٹیم کی ہمت اور حوصلے نے ہندوستان کی شان بڑھا دی ہے اور بے شمار نوجوان لڑکیوں کو بے خوف خواب دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔

ایک ٹویٹ میں کانگریس نے کہا، "شاندار، زندہ باد، ہندوستان کو مبارک ہو۔ ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے کمال کر دیا۔ اس نے ورلڈ کپ فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے شکست دے کر تاریخ رقم کی ہے۔ پورے ملک کو آپ پر فخر ہے!"

راہل گاندھی نے کہا، کتنا فخر کا لمحہ ہے! وومین ان بلیو نے تاریخ رقم کی ہے اور ایک ارب دلوں کو چھو لیا ہے۔ انھوں نے مزید لکھا، "آپ نے صرف ٹرافی نہیں اٹھائی، آپ نے ایک ملک کا جذبہ بلند کیا۔ جئے ہند!

کانگریس پارٹی کے قومی صدر کھرگے نے کہا کہ یہ فتح صرف کھیلوں کا سنگ میل نہیں ہے۔ یہ خواتین کی طاقت، لچک اور قیادت کا مظاہرہ کرنے کا جشن بھی ہے جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔

(ANI، PTI ان پٹ کے ساتھ)

