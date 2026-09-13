ہندوستانی ٹیم ویمنز ایشیا کپ فائنل میں اپنی طاقت پر بھروسہ کرے گی، ہرمن پریت
سری لنکا نے دو سال قبل گزشتہ سیزن کے فائنل میں بھارت کو شکست دی تھی۔
Published : September 13, 2026 at 3:13 PM IST
دبئی: ہندوستانی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹیم کو مشورہ دیا کہ وہ سری لنکا کے خلاف ویمنس ایشیا کپ کے فائنل سے قبل اعتماد کے ساتھ کھیلیں جہاں ان کا مقصد گزشتہ سیزن کی شکست کا بدلہ لینا اور ٹائٹل جیتنا ہے۔ ہندوستان اور سری لنکا ٹورنامنٹ کی دو مضبوط ٹیموں کے طور پر ابھری ہیں اور اب آج ٹائٹل میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔ ہرمن پریت کا خیال ہے کہ کاغذ پر دونوں ٹیموں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔
ہرمن پریت نے فائنل سے قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا، "جب آپ کوئی ایسا میچ کھیل رہے ہیں جو ٹورنامنٹ کے لیے انتہائی اہم ہے، تو اس دن اپنی طاقت کے مطابق کھیلنا اور ان پر بھروسہ کرنا سب سے اہم ہے۔ بہت زیادہ چیزیں آزمانے یا کچھ غیر معمولی کرنے کے بجائے، اپنی طاقت پر قائم رہنا، خود پر اعتماد کرنا اور اپنے فیصلوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔
سری لنکا نے دو سال قبل گزشتہ سیزن کے فائنل میں بھارت کو شکست دی تھی۔ ہرمن پریت نے کہا کہ ان کی ٹیم اس میچ کو ایک مضبوط اور کمزور ٹیم کے درمیان لڑائی کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جب ہم سری لنکا کے خلاف کھیلے تو ان کی بہت ٹھوس حکمت عملی اور شاندار کارکردگی تھی۔ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ٹیم کسی خاص دن بہتر کرکٹ کھیلتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔
ہرمن پریت نے ٹورنامنٹ کے مختلف مراحل میں ٹیم کے مختلف کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں ہر کھلاڑی اہم ہے اور ان کی شراکت اہمیت رکھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیم میں ہر کوئی اہم ہے اور ان کی شراکت ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ دیکھنا اچھا ہے کہ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔بھارتی کپتان کاکہنا کہ بیٹنگ یونٹ مشکل حالات میں بھی رنز بنانے میں کامیاب رہی ہے جب کہ باؤلرز نے بھی ضرورت پڑنے پر بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
ہندوستانی کپتان نے تاہم اعتراف کیا کہ دبئی کی پچ پر بیٹنگ آسان نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ فائنل میں بلے بازوں کو جارحانہ شاٹس کھیلنے سے پہلے کریز پر کچھ وقت گزارنا ہوگا۔
بھارت نے 2024 کے فائنل میں 165 رنز کا مشکل ہدف مقرر کیا تھا، لیکن سری لنکا نے آٹھ وکٹیں باقی رہ کر ہدف حاصل کر لیا اور شاندار فتح درج کرائی۔ ہرمن پریت نے کہا، "اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹیم دوسری سے زیادہ مضبوط یا کمزور ہے۔ یہ صرف ایک اہم دن اچھی کرکٹ کھیلنے کی بات ہے۔"
ہرمن پریت نے کہا اس پچ پر بیٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں خود پر اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ کافی مضبوط ہے۔ جو کھلاڑی اس دن اچھی پوزیشن میں ہے اسے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ٹیم کو فتح کی طرف لے جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو کریز پر کچھ وقت گزارنا ہوگا اور پھر شاٹس کھیلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جو بلے باز بیٹھ جائے اسے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور آخر تک کھیلنا چاہیے۔
سری لنکا کے اسٹار اوپنر چماری اٹا پٹو کے بارے میں پوچھے جانے پر ہرمن پریت نے کہا کہ ہندوستان انہیں جلد آؤٹ کرنا چاہے گا لیکن ٹیم کی توجہ صرف ان پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقینی طور پر جلد از جلد اس کی وکٹ لینا چاہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیٹنگ کے دوران کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہماری اس کے خلاف ٹھوس حکمت عملی ہوگی، لیکن ہمارے پاس صرف اس کے ہی نہیں، تمام بلے بازوں کے خلاف منصوبہ بندی ہوگی۔
ہرمن پریت کو فائنل میں ہندوستانی شائقین کی بڑی موجودگی کی بھی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تماشائیوں کا تعاون کھلاڑیوں کو اضافی توانائی فراہم کرتا ہے۔
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