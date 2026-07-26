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بھارت نے فائنل میں پاکستان کو شکست دے کر ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی فائیو ایشین چیمپئن شپ جیت لی

بھارتی سب جونیئر مینز ٹیم نے FIH یوتھ ہاکی فائیو ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کو 1-3 سے شکست دے کر ٹائٹل جیتا۔

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بھارتی کھلاڑی پاکستان کے خلاف گیند لے کر جا رہے ہیں (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 26, 2026 at 3:57 PM IST

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مسقط، عمان: بھارتی سب جونیئر مردوں کی ٹیم نے ایف آئی ایچ (FIH) یوتھ ہاکی فائیو اسپیڈ ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کو 1-3 سے ہرا کر خطاب اپنے نام کر لیا۔ رومیت پال (پانچویں)، کپتان کیتن کشواہا (بارہویں) اور شاہ رخ علی (تیرہویں منٹ) کے گول کی بدولت بھارت، ایشین چیمپئن بننے میں کامیاب رہا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی مردوں کی ٹیم ایلیٹ پول ٹیبل میں سرفہرست پوزیشن پر پہنچ گئی ہے۔

بھارت نے فائنل میں بہترین پاسنگ اور شاندار حکمت عملی کی بدولت ابتدائی برتری حاصل کر لی۔ رومیت پال نے پہلے ہاف میں پاکستانی گول کیپر کو چکمہ دیتے ہوئے پہلا گول داغا اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹائم تک بھارت کو 0-1 سے آگے کر دیا۔

شاہ رخ علی نے فوراً بعد ایک اور گول داغ دیا

کپتان کیتن کشواہا نے بارہویں منٹ میں دوسرے ہاف کے آغاز ہی میں گول کر کے بھارت کو مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ شاہ رخ علی نے اس کے فوراً بعد ایک اور گول داغ کر اسکور 0-3 کر دیا۔

پاکستان کے محمد عثمان نے سولہویں منٹ میں گول داغا

اگرچہ پاکستان نے محمد عثمان (سولہویں منٹ) کے گول کے ذریعے فرق کو کم کیا، لیکن بھارتی دفاع آخری لمحات میں مضبوطی سے ڈٹا رہا اور کوئی دوسرا گول نہیں ہونے دیا۔ بھارت اور پاکستان دونوں نے فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی پہلے ایف آئی ایچ (FIH) یوتھ ہاکی فائیو اسپیڈ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔

خواتین کے زمرے کے مقابلے میں، بھارتی سب جونیئر ٹیم نے چین کے خلاف فائنل میں سخت مقابلے کے بعد 2-4 سے شکست کا سامنا کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ (سلور میڈل) حاصل کیا۔

بھارتی کھلاڑیوں کے لیے انعامات کا اعلان
ہاکی انڈیا نے سونے کا تمغہ (گولڈ میڈل) جیتنے والی بھارتی مردوں کی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو دو لاکھ روپے اور سپورٹنگ اسٹاف کے ہر رکن کو ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف، چاندی کا تمغہ جیتنے والی بھارتی خواتین کی ٹیم کی ہر کھلاڑی کو ایک لاکھ روپے اور سپورٹنگ اسٹاف کے ہر رکن کو 50,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔

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FIH IND VS PAK FINAL
INDIA VS PAKISTAN HOCKEY
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