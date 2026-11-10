تھائی لینڈ میں جونیئر ایسٹرونومی اولمپیاڈ: بھارتی طلباء نے جیتے دو گولڈ سمیت پانچ میڈل
تھائی لینڈ کے شہر اوبون راچاتھانی میں منعقدہ بین الاقوامی ایونٹ میں، پانچ رکنی بھارتی دستے نے 25 ممالک کے شرکاء کے خلاف مقابلہ کیا۔
Published : November 10, 2026 at 9:49 AM IST
ابون راچاتھانی، تھائی لینڈ: تھائی لینڈ کے شہر ابون راچاتھانی میں منعقدہ پانچویں 'انٹرنیشنل اولمپیاڈ آن ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرو فزکس فار جونیئرز' (IOAA-Jr) 2026 میں بھارتی طلباء نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو سونے (گولڈ)، دو چاندی (سلور) اور ایک کانسی (برونز) کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ پانچ رکنی بھارتی دستے نے اس بین الاقوامی مقابلے میں دنیا بھر کے 25 ممالک سے آئے ہوئے شرکاء کے مدمقابل یہ کامیابی حاصل کی۔
نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم (NCSM) کے حکام اور تمغے جیتنے والے طلباء کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم کا بیان
نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم (NCSM) کے ڈائریکٹر جنرل کے ایس مرلی نے پیر کے روز کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کامیابی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا:
"اس باوقار بین الاقوامی مقابلے میں دو گولڈ، دو سلور اور ایک برونز میڈل جیتنا بھارتی طلباء کی لگن، سائنسی صلاحیت اور انتھک محنت کی عکاسی کرتا ہے۔"
STORY | Indian students win five medals at Junior Astronomy Olympiad in Thailand Indian students have won two gold, two silver and one bronze medal at the 5th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for Juniors (IOAA-Jr) 2026, held in Thailand earlier this month, the National Council of Science Museums (NCSM) said on Monday. READ: https://t.co/xj0Fm6hlGc (Photo Source: PTI)— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
تمغے جیتنے والے طلباء کی تفصیلات
اس باوقار مقابلے میں بھارت کا نام روشن کرنے والے طلباء کا تعلق ملک کی مختلف ریاستوں سے ہے:
سونے کے تمغے (Gold Medals)
سدھارتھ لکشمی شا: آدتیہ ودیاشرم ریذیڈنشیل اسکول، پانڈیچیری۔
سوارا سُروجل پٹیل: اسکول آف ایکسی لینس، گجرات۔
چاندی کے تمغے (Silver Medals)
آرنا چاپلوٹ: ماں بھارتیہ سینئر سیکنڈری اسکول، کوٹا (راجستھان)۔
کرش بھاسکر: کے ایس انٹرنیشنل اکیڈمی، باگڑ (راجستھان)۔
کانسی کا تمغہ (Bronze Medal)
اکشرا گلاب امبونے: لارڈز پبلک اسکول، مہاراشٹر۔
فاتح طلباء کے تاثرات
سوارا سروجل پٹیل (گولڈ میڈلسٹ): انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھارت کی نمائندگی کرنا اور دنیا بھر کے باصلاحیت طلباء کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بہترین اور یادگار تجربہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ این سی ایس ایم کی طرف سے فراہم کردہ رہنمائی اور تیاری نے اس سفر کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔
کرش بھاسکر (سلور میڈلسٹ): انہوں نے پی ٹی آئی (PTI) کو بتایا کہ وہ مستقبل میں ایک ایسٹرو فزیکسٹ (ماہرِ فلکیاتی طبیعیات) بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "سلور میڈل جیتنے پر مجھے فخر کا احساس ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکا۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے طلباء سے بات چیت کرنا ایک یادگار تجربہ تھا اور ہم سب ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے۔"
ایونٹ کی تفصیلات اور طلباء کی تیاری
یہ بین الاقوامی ایونٹ یکم نومبر سے 8 نومبر 2026 کے درمیان تھائی لینڈ میں منعقد ہوا، جس میں 25 ممالک کے 104 طلباء نے شرکت کی، جن کے ہمراہ 53 ٹیم لیڈرز اور مبصرین (آبزرور) بھی موجود تھے۔
بھارت کی وزارتِ ثقافت (Ministry of Culture) کے تحت کام کرنے والے ادارے 'نیشنل کونسل آف سائنس میوزیم' (NCSM) نے بھارتی دستے کی اس ایونٹ میں شرکت کو ممکن بنایا۔ این سی ایس ایم اپنے جونیئر ایسٹرونومی اولمپیاڈ پروگرام کے تحت ملک بھر سے طلباء کے انتخاب اور ان کی تیاری کا ذمہ دار ہے۔
پلینیٹیریم کے ذریعے فلکیات کے بارے میں بیداری
ڈائریکٹر جنرل کے ایس مرلی نے بتایا کہ گزشتہ ماہ شارٹ لسٹ کیے گئے 25 طلباء کو خصوصی کیمپ میں تھیوریٹیکل اور آبزرویشنل ایسٹرونومی، پرابلم سالونگ (مسائل کو حل کرنے) اور نائٹ اسکائی آبزرویشن (رات کے وقت آسمان کا مشاہدہ کرنے) کی کڑی تربیت فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ، این سی ایس ایم اپنے سائنس میوزیمز میں ایسٹرونومی ایجوکیشن سینٹرز بھی چلاتا ہے تاکہ پلینیٹیریم، نمائشوں اور لکچرز کے ذریعے فلکیات کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔