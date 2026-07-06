سیمسن زمبابوے ٹی 20 سیریز سے باہر، یش، اشوک اور پربھسمرن پہلی بار سکواڈ میں شامل
سلیکٹرز نے پہلی بار فاسٹ بولر اشوک شرما اور یش ٹھاکر کو ہندوستانی ٹیم میں شامل کیا ہے۔
Published : July 6, 2026 at 10:44 PM IST
نئی دہلی: ورلڈ کپ جیتنے والے وکٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسن کو اس ماہ کے آخر میں زمبابوے میں ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ہندوستانی ٹیم سے باہر کردیا گیا ہے۔ سلیکٹرز نے پہلی بار تیز گیند باز یش ٹھاکر اور اشوک شرما کو منتخب کیا ہے۔ ہندوستانی ٹیم زمبابوے کے خلاف 23، 25 اور 27 جولائی کو ہرارے میں تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گی۔
انگلینڈ میں جاری پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ کے لیے سیمسن کی جگہ ویبھو سوریاونشی کو ہندوستانی ٹیم میں منتخب کیا گیا ہے۔ سیمسن آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اور انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ دونوں میں ناکام رہے۔
ان کی جگہ اجیت اگرکر کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹی نے پہلی بار پنجاب کے وکٹ کیپر بلے باز پربھسمرن کو بھی ٹیم میں منتخب کیا ہے۔ تیز گیند باز میانک یادو کی 2024 کے بعد ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
سلیکٹرز نے پہلی بار فاسٹ بولر اشوک شرما اور یش ٹھاکر کو ہندوستانی ٹیم میں شامل کیا ہے۔ یہ دونوں کھلاڑیوں کے لیے کیریئر کا بڑا موقع ہوگا۔ سنجو سیمسن کے علاوہ اکسر پٹیل، واشنگٹن سندر، روی بشنوئی، ہرشیت رانا، پرسید کرشنا اور ارشدیپ سنگھ جیسے کھلاڑیوں کو بھی ٹیم سے باہر کیا گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کئی کھلاڑیوں کو ان کے مصروف شیڈول اور کام کے بوجھ کے انتظام کے باعث آرام دیا گیا ہے۔
ہندوستانی ٹیم:
شریاس آئیر (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ایشان کشن، شیوم دوبے، سوریانش شیڈگے، رنکو سنگھ، ہرش دوبے، ورون چکرورتی، پرنس یادو، یش ٹھاکر، اشوک شرما، میانک یادو، پربھسمرن سنگھ۔
انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سکواڈ:
شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویرات کوہلی، شریاس آئیر، کے ایل راہول، ایشان کشن، واشنگٹن سندر، اکسر پٹیل، کلدیپ یادیو، جسپریت بمراہ، پرسید کرشنا، ہرشیت رانا، ارشدیپ سنگھ، گرنور برار، شیوم دوبے۔