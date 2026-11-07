تیز گیند باز محمد شامی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہا 'یادوں کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتا'
محمد شامی نے ایک ویڈیو پوسٹ کے ذریعے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : November 7, 2026 at 7:52 AM IST
کولکاتا: بھارتی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد شامی نے ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے چھ نومبر 2026 بروز جمعہ اس فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ محمد شامی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کے اس کی جانکاری دی۔
36 سالہ شامی نے ایک ویڈیو پوسٹ کر کے اپنے سنیاس کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ مہاراشٹرا کے خلاف بنگال کے لیے ایک میچ ختم ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد، انہوں نے ریڈ بال کرکٹ (ٹیسٹ فارمیٹ) کو الوداع کہہ دیا۔ تاہم، وہ کھیل سے مکمل طور پر ریٹائر نہیں ہو رہے ہیں؛ شامی نے واضح کیا کہ وہ 50 اوورز کی کرکٹ (ون ڈے) اور ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنا جاری رکھیں گے۔
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
شامی نے بھارت کے لیے 64 ٹیسٹ میچوں میں 229 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ وہ کافی عرصے سے قومی ٹیم سے باہر ہیں۔ سال 2025 چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد سے انہوں نے بھارت کے لیے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے۔ چوٹوں کی وجہ سے بھی انہیں طویل عرصے تک کھیل سے دور رہنا پڑا۔ بنگال کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بولنگ سے متاثر کیا، لیکن مسلسل اچھا مظاہرہ کرنے کے باوجود وہ قومی ٹیم میں اپنی جگہ دوبارہ نہیں بنا سکے۔ انہوں نے اس بات پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور قومی سلیکشن کمیٹی کے سابق چیئرمین اجیت اگرکر پر تنقید بھی کی۔
سوشل میڈیا پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے شامی نے لکھا کہ "میں بھلے ہی سفید جرسی کو الوداع کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے جڑی یادوں کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتا۔" جب انہوں نے پہلی بار بھارتی ٹیسٹ جرسی پہنی تھی، تب ان کا بس ایک ہی خواب تھا: اپنے ملک کے لیے اپنا تعاون دینا۔ تب سے لے کر اب تک، حاصل کی گئی ہر وکٹ، جھیلے گئے ہر مشکل دور، ہر چوٹ اور ہر واپسی نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہے۔
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شامی نے کہا کہ "میرے لیے ٹیسٹ کرکٹ صرف ایک فارمیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی خاص باب ہے۔" بھاری دل کے ساتھ، لیکن ان گنت خوبصورت یادوں کو ساتھ لے کر، میں ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاس لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے اس طویل سفر میں ملنے والے تعاون کے لیے اپنے ساتھیوں، کوچز، خاندان اور ملک بھر کے کرکٹ شائقین کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بی سی سی آئی اور کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سبھی کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا، انہیں مواقع دیے اور ان کے کرکٹ کریئر کو سنوارنے میں مدد کی۔
شامی نے بھارت کے لیے کئی یادگار ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں۔ ان کی بولنگ، خاص طور پر غیر ملکی سرزمین پر، بھارتی ٹیم کی کامیابیوں میں اہم رہی ہے۔ انہوں نے بار بار چوٹوں سے ابھر کر میدان پر واپسی کر کے ایک مثال بھی قائم کی ہے۔ بھلے ہی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی آخری گیند پھینک دی ہو، لیکن اس بھارتی فاسٹ بولر نے کہا ہے کہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا فخر ان کے دل میں زندگی بھر رہے گا۔
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