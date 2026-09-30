ایشیائی کھیل 2026: گیارہویں دن بھارت کا سنہرا آغاز، تیر اندازی ٹیم نے جیتا دوسرا گولڈ میڈل
میڈل ٹیلی میں بھارت 54 تمغوں (8 گولڈ، 21 سلور، 25 برانز) کے ساتھ نویں (9ویں) نمبر پر پہنچ گیا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 10:10 AM IST
ناگویا، آئیچی، جاپان: جاپان کے شہر آئچی-ناگویا میں جاری ایشین گیمز 2026 کے 11ویں دن بھارتی کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دن کا شاندار آغاز کیا ہے۔ تیر اندازی (آرچری) کے مقابلوں میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے، جس میں جیوتی سوریکھا وینم، پریتھیما پردیپ اور چکیتھا تانی پارتھی شامل تھیں، فائنل میں چین کو 234 کے مقابلے میں 238 پوائنٹس سے شکست دے کر طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔
اس تاریخی جیت کے دوران بھارتی خواتین نے عالمی ریکارڈ کے برابر اسکور کرکے اپنی بالادستی ثابت کی۔ اس بڑی کامیابی کے فوراً بعد، کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم ایونٹ میں بھی چکیتھا تانی پارتھی اور ساحل جادھو پر مشتمل جوڑی نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی کوریا کو ہرا کر ملک کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔
GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) September 30, 2026
Heartiest congratulations to Jyothi Surekha Vennam (TOPS Core), Prithika Pradeep (TAGG Athlete) and Taniparthi Chikitha (TAGG Athlete) on winning Gold in the Women’s Compound Team event at the #AsianGames2026.
The Indian trio defeated China 238–234 in the… pic.twitter.com/KEruKPMvoZ
ایشین گیمز میں بھارت کے گولڈ میڈلز کی مجموعی تعداد بڑھی
ان دونوں متواتر فتوحات کے نتیجے میں جاری ایشین گیمز میں بھارت کے گولڈ میڈلز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے، جس نے میڈل ٹیبل پر ملک کی پوزیشن کو مزید مستحکم کر دیا ہے。 تیر اندازی کے زمرے میں بھارت کے لیے یہ دن انتہائی یادگار ثابت ہوا کیونکہ یہ جاری ٹورنامنٹ کے دوران آرچری کے مقابلوں میں بھارت کا مجموعی طور پر دوسرا اور تیسرا گولڈ میڈل ہے۔ مکسڈ ٹیم کی اس کامیابی نے نہ صرف بھارت کے تمغوں کی تعداد میں اضافہ کیا بلکہ لاس اینجلس 2028 اولمپکس کے لیے کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم کا کوٹا بھی حاصل کر لیا۔ کھلاڑیوں کی اس شاندار کارکردگی پر ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور کھیلوں کے ماہرین اسے بھارتی تیر اندازی کا ایک سنہری دور قرار دے رہے ہیں۔
بھارتی کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم نے جیتا گولڈ
خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم کے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد بھارتی کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم نے بھی گولڈ میڈل پر مہر لگا دی۔ ساحل راجیش جادھو اور چِکیتا تنیپارتھی کی بھارتی مکسڈ کمپاؤنڈ ٹیم نے جنوبی کوریا کو 'شوٹ آف' (Shoot-off) میں شکست دے کر یہ گولڈ میڈل جیتا۔ اس تاریخی فتح کے ساتھ ہی انہوں نے اولمپک 2028 کا کوٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل جادھو اور تنیپارتھی نے تھائی لینڈ کو 155 کے مقابلے میں 156 پوائنٹس سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
بھارتی خاتون کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم نے جیتا گولڈ میڈل
چِکیتا تنیپارتھی، پرتھیلا پردیپ اور جیوتی سریکھا وینم پر مشتمل بھارتی کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم نے چین کو 234 کے مقابلے میں 238 پوائنٹس سے ہرا کر اپنے گولڈ میڈل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارت نے 2018 میں اس ایونٹ میں سلور اور 2014 میں برانز میڈل جیتا تھا۔ فائنل میں شکست کے بعد چین کی ٹیم نے سلور میڈل حاصل کیا، جب کہ جنوبی کوریا کی ٹیم نے چینی تائپے (تائیوان) کو ہرا کر برانز میڈل اپنے نام کیا۔
کمپاؤنڈ ٹیم نے 2023 میں بھی جیتا تھا گولڈ میڈل
واضح رہے کہ بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے 2023 میں ہانگژو میں ہونے والے ایشیائی کھیلوں میں بھی گولڈ میڈل جیتا تھا۔ بھارتی کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم نے 238 پوائنٹس حاصل کر کے جنوبی کوریا کے اس ورلڈ ریکارڈ کی برابری بھی کر لی ہے جو انہوں نے انچیون 2014 میں بنایا تھا۔ اس براعظمی ٹورنامنٹ کے موجودہ ایڈیشن میں یہ بھارت کا آٹھواں (8واں) گولڈ میڈل ہے۔ مجموعی طور پر بھارت کے تمغوں کی تعداد اب 54 ہو گئی ہے، جس میں 8 گولڈ، 21 سلور اور 25 برانز میڈلز شامل ہیں۔