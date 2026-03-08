بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 جیت کر تاریخ رقم کردی، نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست
بھارت نے نیوزی لینڈ کو شست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 ٹائٹل جیت لیا، فائنل میاچ میں ٹیم انڈیا کا شاندار مظاہرہ۔
احمد آباد: بھارت نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دے کر نہ صرف ٹائٹل جیت لیا بلکہ تاریخ بھی رقم کر دی۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اعزاز برقرار رکھنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ یہ فائنل احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں ایک لاکھ سے زائد شائقین کرکٹ موجود تھے۔
بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا بڑا مجموعہ اسکور کیا، جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کسی بھی فائنل میں بنایا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ بھارت کی جانب سے وکٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسن نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 46 گیندوں پر 89 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جس میں پانچ چوکے اور آٹھ چھکے شامل تھے۔ ان کے ساتھ اوپنر ابھیشیک شرما نے بھی تیز رفتار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 21 گیندوں پر 52 رنز بنائے۔ دونوں کے درمیان 98 رنز کی دھواں دار شراکت نے بھارتی اننگز کی مضبوط بنیاد رکھی۔
بعد ازاں ایشان کشن نے بھی نصف سنچری اسکور کرتے ہوئے 54 رنز بنائے جبکہ آخر میں شیوم دوبے نے صرف آٹھ گیندوں پر ناقابل شکست 26 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کے اسکور کو 255 تک پہنچایا۔ نیوزی لینڈ کے لیے جمی نیشم نے ایک اوور میں تین اہم وکٹیں لے کر کچھ مزاحمت دکھائی، تاہم بھارتی بلے بازوں کی جارحانہ بیٹنگ کے سامنے کیوی بولرز بے بس دکھائی دیے۔
256 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آغاز ہی سے دباؤ کا شکار رہی۔ ابتدائی اوورز میں ہی فن ایلن، رچن رویندرا اور گلین فلپس کے آؤٹ ہونے سے ٹیم مشکلات میں گھر گئی۔ بعد میں ہاردک پانڈیا نے مارک چیپ مین کو آؤٹ کر کے دباؤ مزید بڑھا دیا۔ نیوزی لینڈ کے لیے ٹم سیفرٹ نے مزاحمت کرتے ہوئے نصف سنچری اسکور کی اور 52 رنز بنائے، لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔
بھارت کی جانب سے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں اور کیوی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے جمی نیشم اور میٹ ہنری کو مسلسل دو گیندوں پر آؤٹ کیا اور بعد میں کپتان مچل سینٹنر کو بھی پویلین بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اکشر پٹیل نے بھی تین وکٹیں لے کر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کو شدید نقصان پہنچایا۔ نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم دباؤ میں کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہی اور بھارت نے 96 رنز کے بڑے فرق سے فتح حاصل کر لی۔
یہ کامیابی بھارت کے لیے کئی حوالوں سے تاریخی ثابت ہوئی۔ بھارت نہ صرف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا مسلسل دوسرا ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بنا بلکہ پہلی مرتبہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی یہ عالمی اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔