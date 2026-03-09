ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 جیتنے سے پورے ملک میں خوشی کی لہر، دہلی میں دیوالی جیسا ماحول
بھارت کی جیت پر لوگوں نے بلا تفریق مل کر جشن منایا، ایسا لگا جیسے دیوالی اور عید ایک ساتھ آ گئی ہو۔
Published : March 9, 2026 at 10:36 AM IST
نئی دہلی: انڈین کرکٹ ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ جیت لیا۔ جیسے ہی آخری وکٹ لی گئی اور بھارت کی جیت یقینی ہو گئی، پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں سڑکوں پر نکل کر پٹاخے پھوڑے، ڈھول بجائے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔
کرکٹ کے پرستار نوین کھنہ نے کہا کہ "میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت میں ہر پہلو سے دنیا میں نمبر ون بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہندوستانی ٹیم کی آج کی کارکردگی نے پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ جیت صرف ٹیم کی نہیں، بلکہ پورے ملک کی ہے۔"
علاقے کے رہائشی جے گوپال ورما نے بھی بھارتی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس جیت نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "بھارتی ٹیم نے ہمیں خوش کر دیا، ورلڈ کپ جیتنے کی ایک الگ ہی خوشی ہے۔" ہمارے پورے علاقے میں لوگ بغیر کسی سیاست یا تفریق کے مل جل کر جشن منا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوالی پھر سے آ گئی ہے۔ جیت کی خبر پھیلتے ہی محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ بچے ترنگے کے ساتھ دوڑ پڑے، نوجوان ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے نظر آئے، بوڑھے بھی اس خوشی کے لمحے سے لطف اندوز ہوتے دکھے۔
اس دوران لوگوں نے بھارتی کھلاڑیوں کی محنت اور ٹیم اسپرٹ کی بھی تعریف کی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور بالآخر ٹرافی جیت کر ملک کو فخر کرنے کی وجہ فراہم کی۔ بھارتی ٹیم کی اس تاریخی فتح نے پوری قوم کو متحد کر دیا۔ سڑکوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر جگہ لوگوں نے جشن منایا اور متفقہ طور پر کہا کہ 'بھارت کی جیت قوم کی جیت ہے۔'
بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل میچ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس شاندار فتح کے ساتھ ہی بھارت مسلسل دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے والی پہلی ٹیم اور تیسری بار ٹی ٹوینٹی ٹرافی اٹھانے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ مزید برآں، بھارت میزبان ٹیم کے طور پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دی۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ دوبے نے آخری 8 گیندوں پر 26 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں تین چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ ابھیشیک نے 21 گیندوں میں 52 رنز بنائے، سنجو نے 46 گیندوں میں 89 رنز بنائے اور کشن نے 25 گیندوں میں 54 رنز کی تیز اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیمی نیشم سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے چار اوورز میں 46 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ کپتان سینٹنر سب سے زیادہ کفایتی بولر رہے جنہوں نے چار اوورز میں 33 رنز دیے۔
256 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 159 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کا پہلا ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور اسے 96 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم سیفرٹ نے 26 گیندوں پر 52 رنز بنائے جب کہ مچل سینٹنر نے 35 گیندوں پر 43 رنز بنائے۔ بھارت کے لیے بمراہ اور اکسر سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ بمراہ نے چار اوورز میں 15 رن دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جبکہ اکسر نے تین اوورز میں 27 رن دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔
مزید پڑھیں: بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 جیت کر تاریخ رقم کردی، نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست