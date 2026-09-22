بھارتی خواتین ٹیم نے جیتا گولڈ میڈل، سری لنکا کو فائنل میں 147 رنوں سے دی مات
بھارتی خواتین ٹیم نے جیتا گولڈ میڈل، سری لنکا کو فائنل میں 147 رنوں سے دی مات
Published : September 22, 2026 at 2:00 PM IST
ناگویا، آئیچی، جاپان: ایشین گیمز کے خواتین کرکٹ مقابلے کے گولڈ میڈل میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ 217 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم 15.4 اوورز میں محض 69 رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس ایشین گیمز میں یہ بھارت کا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت کے کل تمغوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جس میں 4 چاندی (سلور)، 2 کانسی (برونز) اور 1 سونے (گولڈ) کا تمغہ شامل ہے۔
بھارت نے سری لنکا کو 217 رنز کا ہدف دیا تھا
ایشین گیمز کے خواتین کرکٹ مقابلے کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو جیت کے لیے 217 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ہندوستان نے مقررہ 20 اووروں میں 3 وکٹوں پر 216 رنز بنائے جس میں اسمرتی مندھانا کے 45 گیندوں پر 79 رنز، شیفالی کے 29 گیندوں پر 48 رنز اور ریچا گھوش کے 22 گیندوں پر 49 رنز شامل ہیں۔
Back-to-back 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 🏅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2️⃣nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB pic.twitter.com/AAkS0VDUKh
سری لنکا کی ٹیم 69 رن پر آل آؤٹ
اس طرح ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ایونٹ میں بھارت نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 216 رن بنائے، جس کے جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم کو صرف 69 رنوں پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے یہ میچ 147 رنوں کے بڑے فرق سے اپنے نام کیا۔ سری لنکن بلے باز بھارتی اسپنرز کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکیں؛ صرف ان کی کپتان چماری اتاپتو نے سب سے زیادہ 29 رنوں کی اننگز کھیلی۔ دوسری طرف، بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ شیفالی ورما، شریانکا پاٹل اور چرنی کو 2-2 وکٹیں ملیں۔
مندھانا سنچری سے محروم
اسمرتی مندھانا کی شاندار اننگز 79 رنز پر ختم ہوئی۔ انہوں نے 45 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 5 چوکے اور 7 چھکے لگائے۔ بھارت کی تیسری وکٹ 163 کے مجموعی سکور پر گری۔ جب 17 اوور مکمل ہو چکے تھے۔ ریچا گھوش اور بھارتی پھولماری کریز پر موجود تھیں۔
Stepping up again on the big stage 👏#TeamIndia Vice-captain Smriti Mandhana with a 3️⃣0️⃣-ball FIFTY in the Gold Medal match 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Updates ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB#AsianGames pic.twitter.com/fpMhBcpGG3
مندھانا کی طوفانی ففٹی، شیفالی نصف سنچری سے محروم
اس سے پہلے گولڈ میڈل میچ میں ہندوستانی ٹیم نے شاندار آغاز کیا۔ اس کا سارا کریڈٹ دونوں اوپنرز مندھانا اور شیفالی کو جاتا ہے۔ مندھانا نے 30 گیندوں میں 50 رنز بنائے جس میں 3 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ جب کہ شیفالی 29 گیندوں پر 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ دونوں نے 9.5 اوورز میں 99 رنز کی شراکت داری کی۔ شیفالی نے اپنی اننگز میں 3 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔
سری لنکا کی پلیئنگ الیون
سری لنکا کی پلیئنگ 11 (Sri Lanka Playing XI) ٹیم اس طرح ہے: امیشا دولانی، چماری اتاپتو (کپتان)، ہاسینی پریرا، ہرشیتھا سماراوکرما، کویشا دلہاری، ہنسیما کرونارتنے، کوشانی نوتھیانگنا (وکٹ کیپر)، متالی ایودھیا، کاویا کوندی، چامودی پربودھا اور سوگندھیکا کماری۔
بھارت کی پلیئنگ الیون
بھارت کی پلیئنگ -11 (India Playing XI) ٹیم اس طرح ہے: اسمرتی مندھانا، شیفالی ورما، گونالن کملینی، ہرمن پریت کور (کپتان)، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، بھارتی پھلمالی، دیپتی شرما، شریانکا پاٹل، شری چرنی، نندنی شرما اور کرانتی گوڑ۔
بھارت نے ٹاس جیتا
قبل ازیں ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل (میڈل) میچ میں بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی خواتین ٹیم سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جب کہ دوسری طرف سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا تھا۔
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