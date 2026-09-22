ETV Bharat / sports

بھارتی خواتین ٹیم نے جیتا گولڈ میڈل، سری لنکا کو فائنل میں 147 رنوں سے دی مات

بھارتی خواتین ٹیم نے جیتا گولڈ میڈل، سری لنکا کو فائنل میں 147 رنوں سے دی مات

India Win First Gold Medal in Asian Games; Beat Sri Lanka In Women's Cricket Final, Urdu News
ایشین گیمز میں خواتین نے کرکٹ میں جیتا گولڈ میڈل (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ناگویا، آئیچی، جاپان: ایشین گیمز کے خواتین کرکٹ مقابلے کے گولڈ میڈل میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ 217 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم 15.4 اوورز میں محض 69 رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس ایشین گیمز میں یہ بھارت کا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت کے کل تمغوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جس میں 4 چاندی (سلور)، 2 کانسی (برونز) اور 1 سونے (گولڈ) کا تمغہ شامل ہے۔

بھارت نے سری لنکا کو 217 رنز کا ہدف دیا تھا

ایشین گیمز کے خواتین کرکٹ مقابلے کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو جیت کے لیے 217 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ہندوستان نے مقررہ 20 اووروں میں 3 وکٹوں پر 216 رنز بنائے جس میں اسمرتی مندھانا کے 45 گیندوں پر 79 رنز، شیفالی کے 29 گیندوں پر 48 رنز اور ریچا گھوش کے 22 گیندوں پر 49 رنز شامل ہیں۔

سری لنکا کی ٹیم 69 رن پر آل آؤٹ

اس طرح ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ایونٹ میں بھارت نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 216 رن بنائے، جس کے جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم کو صرف 69 رنوں پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے یہ میچ 147 رنوں کے بڑے فرق سے اپنے نام کیا۔ سری لنکن بلے باز بھارتی اسپنرز کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکیں؛ صرف ان کی کپتان چماری اتاپتو نے سب سے زیادہ 29 رنوں کی اننگز کھیلی۔ دوسری طرف، بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ شیفالی ورما، شریانکا پاٹل اور چرنی کو 2-2 وکٹیں ملیں۔

India Win First Gold Medal in Asian Games; Beat Sri Lanka In Women's Cricket Final, Urdu News
ایشین گیمز میں خواتین نے کرکٹ میں جیتا گولڈ میڈل (IANS)

مندھانا سنچری سے محروم

اسمرتی مندھانا کی شاندار اننگز 79 رنز پر ختم ہوئی۔ انہوں نے 45 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 5 چوکے اور 7 چھکے لگائے۔ بھارت کی تیسری وکٹ 163 کے مجموعی سکور پر گری۔ جب 17 اوور مکمل ہو چکے تھے۔ ریچا گھوش اور بھارتی پھولماری کریز پر موجود تھیں۔

مندھانا کی طوفانی ففٹی، شیفالی نصف سنچری سے محروم

اس سے پہلے گولڈ میڈل میچ میں ہندوستانی ٹیم نے شاندار آغاز کیا۔ اس کا سارا کریڈٹ دونوں اوپنرز مندھانا اور شیفالی کو جاتا ہے۔ مندھانا نے 30 گیندوں میں 50 رنز بنائے جس میں 3 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ جب کہ شیفالی 29 گیندوں پر 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ دونوں نے 9.5 اوورز میں 99 رنز کی شراکت داری کی۔ شیفالی نے اپنی اننگز میں 3 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔

سری لنکا کی پلیئنگ الیون

سری لنکا کی پلیئنگ 11 (Sri Lanka Playing XI) ٹیم اس طرح ہے: امیشا دولانی، چماری اتاپتو (کپتان)، ہاسینی پریرا، ہرشیتھا سماراوکرما، کویشا دلہاری، ہنسیما کرونارتنے، کوشانی نوتھیانگنا (وکٹ کیپر)، متالی ایودھیا، کاویا کوندی، چامودی پربودھا اور سوگندھیکا کماری۔

بھارت کی پلیئنگ الیون

بھارت کی پلیئنگ -11 (India Playing XI) ٹیم اس طرح ہے: اسمرتی مندھانا، شیفالی ورما، گونالن کملینی، ہرمن پریت کور (کپتان)، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، بھارتی پھلمالی، دیپتی شرما، شریانکا پاٹل، شری چرنی، نندنی شرما اور کرانتی گوڑ۔

بھارت نے ٹاس جیتا

قبل ازیں ایشین گیمز کے ویمنز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل (میڈل) میچ میں بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی خواتین ٹیم سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جب کہ دوسری طرف سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

جاپان جانے سے پہلے ایشین گیمز ٹیم سے باہر ہوئیں ووشو کھلاڑی دیویانشی، فیڈریشن پر لگایا جانبداری کا الزام

بی سی سی آئی، اے جی ایم کا معاملہ: اجیت اگرکر کے مستقبل پر فیصلہ کرنے کے لیے عہدیداران 'مجاز'

بھارت نے جیت کے ساتھ کیا ویمنز ایشیا کپ کا شاندار آغاز، تھائی لینڈ کو چورانوے رنز سے دی شکست

ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کو پہلی شکست، انگلینڈ کے ہاتھوں چار کے مقابلے دو گول سے شکست

بنگلہ دیش نے ڈارون میں آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی

چوبیس گیندیں، اکیس ڈاٹ بالز! سنیل نارائن کے خلاف رنز کے لیے ترستے رہے بلے باز

Fo

TAGGED:

ایشین گیمز کرکٹ فائنل
GOLD MEDAL FOR INDIA
भारतीय महिला क्रिकेट टीम
ASIAN GAMES CRICKET FINAL
INDIA VS SRI LANKA FINAL MATCH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.