دو بار کی فٹبال ورلڈ چیمپئن سے ہارا بھارت، پھر بھی تھاپا نے گول کر کے رچ دی تاریخ
دو بار کی فٹبال ورلڈ چیمپئن سے ہارا بھارت، پھر بھی تھاپا نے گول کر کے رچ دی تاریخ
Published : October 7, 2026 at 10:44 AM IST
کولکتہ: دو بار کی فیفا ورلڈ کپ فاتح ٹیم یوراگوئے نے منگل کے روز کھیلے گئے ایک فرینڈلی میچ میں بھارت کو 6-1 سے شکست دے دی۔ کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم پر کچھ دیر کے لیے 'بلو ٹائیگرز' (بھارتی ٹیم) نے چیمپئن ٹیم کو کڑی ٹکر دی، لیکن آسمانی بجلی چمکنے کے باعث کچھ وقت کے لیے کھیل روکنے کے بعد جب مقابلہ دوبارہ شروع ہوا، تو 'لا سیلیستے' (یوراگوئے ٹیم) نے تیزی سے حملے کیے اور میزبان ٹیم کو میچ میں واپسی کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔
بھارت کی طرف سے انیرودھ تھاپا نے 22ویں منٹ میں واحد گول کیا، جس نے ڈارون نونیز (Darwin Núñez) کے 12ویں منٹ میں پینلٹی سے کیے گئے شروعاتی گول کی برابری کر دی تھی۔ اس کے بعد مہمان ٹیم نے پانچ مزید گول داغے، جس میں میکسی آراؤجو نے 28ویں اور 59ویں منٹ میں دو گول کیے۔ روڈریگو جلازار (53ویں)، جے ایم ثنابریا (71ویں) اور روڈریگو ایگوئیرے (86ویں منٹ) نے ٹیم کی آسان جیت یقینی بنائی۔
انیرودھ تھاپا نے گول کر کے تاریخ رقم کر دی
شکست کے باوجود، تھاپا نے ورلڈ کپ فاتح ٹیم کے خلاف گول کر کے بھارتی فٹبال کے لیے ایک یادگار لمحہ تخلیق کیا، اور وہ سینئر انٹرنیشنل میچ میں یوراگوئے کے خلاف گول کرنے والے دوسرے بھارتی کھلاڑی بن گئے۔ ان سے پہلے مانس بھٹاچاریہ نے 1982 کے نہرو کپ میں ایڈن گارڈنز میں بھارت کی 3-1 سے ہار کے دوران گول کیا تھا۔
تین فرینڈلی میچوں میں دو شکستیں
یہ ہار خالد جمیل کی نگرانی میں کھیلنے والی بھارتی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل فرینڈلی میچوں کی سیریز کا ایک مایوس کن اختتام رہا۔ اس سے پہلے بھارت نے پاناما کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیلا تھا اور پھر ہفتے کے روز پانچ بار کی ورلڈ چیمپئن برازیل کے ہاتھوں 0-4 سے ہار گیا تھا۔ اس پوری مہم کے دوران بھارتی ٹیم نے دو گول کیے اور مجموعی طور پر 11 گول کھائے۔
دو بار کی فیفا ورلڈ کپ فاتح ٹیم یوراگوئے نے منگل کے روز ایک دوستانہ میچ (فرینڈلی میچ) میں بھارت کو 6-1 سے ہرا دیا۔ کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم (Salt Lake Stadium) پر کچھ دیر کے لیے 'بلیو ٹائیگرز' (بھارتی ٹیم) نے چیمپئن ٹیم کو کڑی ٹکر دی۔ لیکن بجلی چمکنے (کڑکنے) کے باعث کچھ وقت کے لیے کھیل روکنے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوا، تو 'لا سیلیسٹے' (یوراگوئے کی ٹیم) نے تیزی سے حملے کیے اور میزبان ٹیم کو میچ میں واپسی کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔
بھارت کی طرف سے انیرودھ تھاپا (Anirudh Thapa) نے 22ویں منٹ میں واحد گول کیا۔ اس گول نے ڈارون نونیز (Darwin Núñez) کے 12ویں منٹ میں پینلٹی کے ذریعے کیے گئے شروعاتی گول کی برابری کر دی تھی۔ اس کے بعد مہمان ٹیم نے مزید پانچ گول داغے، جس میں میکسی آراؤجو (Maxi Araújo) نے 28ویں اور 59ویں منٹ میں دو گول کیے۔ روڈریگو جلازار (53ویں)، جے ایم ثنابریا (71ویں) اور روڈریگو ایگوئیرے (86ویں منٹ) نے ٹیم کی آسان جیت کو یقینی بنایا۔
انیرودھ تھاپا نے گول کر کے رچ دی تاریخ
شکست کے باوجود، تھاپا نے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے خلاف گول کر کے بھارتی فٹبال کے لیے ایک یادگار لمحہ تخلیق کیا، اور وہ سینئر انٹرنیشنل میچ میں یوراگوئے کے خلاف گول کرنے والے دوسرے بھارتی فٹبالر بن گئے۔ ان سے پہلے مانس بھٹاچاریہ نے سال 1982 کے نہرو کپ میں ایڈن گارڈنز کے میدان پر بھارت کی 3-1 سے ہار کے دوران گول کیا تھا۔