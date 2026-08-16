بھارت بمقابلہ سری لنکا پہلا ٹیسٹ: بھارتی بلے بازوں کے نام رہا گال ٹیسٹ کا پہلا دن، پڈیکل نے اسکور کی سنچری
سری لنکن گیند بازوں کو وکٹ حاصل کرنے کےلیے سخت محنت کرنی پڑی۔ پربھات جے سوریا نے بھارت کے کپتان شبھمن گل کو آؤٹ کیا۔
Published : August 16, 2026 at 10:11 AM IST
حیدرآباد: دیودت پڈیکل کی ناٹ آؤٹ سنچری اننگز کی بدولت بھارت نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے ابتدائی دن ہفتے کو 73 اوورز میں دو وکٹوں پر 288 رن بنائے۔ پڈیکل 178 گیندوں میں 12 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 131 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں، جب کہ رشبھ پنت 36 گیندوں میں دو چوکوں کی مدد سے 27 رن بنا کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تجربہ کار سلامی بلے باز (اوپنر) کے ایل راہل 77 رن کے اپنے اسکور پر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے۔ انہوں نے ٹیسٹ میں پہلی سنچری بنانے والے پڈیکل کے ساتھ دوسری وکٹ کے لیے 150 رنوں کی شراکت داری کر کے بھارت کو مضبوط پوزیشن میں پہنچایا۔
سلامی بلے باز کے ایل راہل اپنے ساتھی کا اچھا ساتھ دے رہے تھے کہ اسی درمیان انہیں بازو میں کھنچاؤ اور پٹھوں کی تکلیف کے باعث میدان سے باہر جانا پڑا۔ سری لنکن گیند بازوں کو وکٹ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر پربھات جے سوریا نے بھارت کے کپتان شبھمن گل کو 16 رن پر آؤٹ کر کے ٹیم کو دوسری کامیابی دلائی۔ بھارت کی پہلی وکٹ نوجوان سلامی بلے باز یشسوی جیسوال کی شکل میں گری، جو دن کے پہلے گھنٹے میں 32 رن بنا کر رن آؤٹ ہوگئے۔
The covers are back on again in Galle as rain stops play.#TeamIndia 239/2 after 63 overs.— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
Stay tuned for further updates.
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/lKQfwrur7O
بارش سے رکا میچ
بارش کی وجہ سے لنچ کے بعد میچ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن فینز کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ بارش رک گئی تھی اور آسمان صاف دکھائی دے رہا تھ۔ تاہم، گراؤنڈ پر کافی زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا، جس کو ہٹانے کا کام جاری تھا۔ بعد ازاں بارش رکنے کے بعد کھیل شروع ہوسکا۔ لنچ تک بھارت نے 1 وکٹ کے نقصان پر 101 رن بنا لیے تھے۔
بھارت کا 600 واں ٹیسٹ
بھارت اپنا 600 واں ٹیسٹ میچ بھی اسی دن کھیل رہا ہے جب ملک اپنا 80 واں یومِ آزادی منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت یہ ہندسہ چھونے والا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد تیسرا ملک بن گیا ہے۔
سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے والی ٹیمیں
- 1097 - انگلینڈ
- 883 - آسٹریلیا
- 600 - بھارت
- 596 - ویسٹ انڈیز
- 487 - نیوزی لینڈ
MAIDEN TEST HUNDRED! 💯— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A special moment on a special day for Devdutt Padikkal in Galle 🥳
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/8x1HcYeFbA
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
قبا ازیں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ سری لنکا نے آف اسپنر کیسارا نوانتھا کو انٹرنیشنل ڈیبیو دیا ہے۔ ہندوستانی کپتان نے تصدیق کی کہ دیو دت پڈیکل زخمی سائی سدھرشن کی جگہ تیسرے نمبر پر آئیں گے، جب کہ رویندرا جڈیجا کی بھی واپسی ہوئی ہے اور وہ اسپن بولنگ کے شعبے میں کلدیپ یادو اور مانو ستھار کی شراکت داری کریں گے۔
بھارت: یشسوی جیسوال، کے ایل راہل، دیو دت پڈیکل، شبمن گل (کپتان)، رشبھ پنت (وکٹ کیپر)، رویندرا جڈیجا، دھرو جوریل، مانو ستھار، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسد کرشنا۔
سری لنکا: لاہیرو ادارا، نشان مدوشکا، دنیش چندیمل، کامندو مینڈس، دھننجایا ڈی سلوا (کپتان)، سونل دینوشا، نروشن ڈکویلا (وکٹ)، کیشارا نوانتھا، پربت جے سوریا، لاہیرو کمارا، اسیتھا فرنینڈو۔