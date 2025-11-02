بھارت جنوبی افریقہ فائنل: افریقہ نے ٹاس جیت کر گیند بازی کا کیا فیصلہ، ٹیم انڈیا کی کر رہی ہے بلے بازی
نئی ممبئی میں بھارت اور جنوبی افریقہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہے ہیں۔
Published : November 2, 2025 at 5:12 PM IST
ممبئی: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا فائنل آج نئی ممبئی میں ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔
بھارت کی جانب سے شفالی ورما اور اسمرتی مندھانا نے شروعات کی۔
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bat first in the #Final.— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Updates ▶️ https://t.co/TIbbeE5t8m#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA pic.twitter.com/DXEtJLQyBV
دونوں ٹیموں میں کوئی بدلاؤ نہیں:
ہندوستان نے آئی سی سی خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انہوں نے سیمی فائنل سے وننگ کمبی نیشن کو میدان میں اتارا جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نئی ممبئی میں پہلے موسلا دھار بارش ہوئی تھی، ٹاس میں تاخیر ہوئی تھی۔ بارش کے تھمنے کے بعد ٹاس شام ساڑھے 4 بجے مقرر کیا گیا۔ میچ شام پانچ بجے شروع ہوا۔
بھارت اور جنوبی افریقہ کے پلیئنگ الیون:
بھارت: اسمرتی مندھانا، شفالی ورما، جمائمہ روڈریگس، ہرمن پریت کور (کپتان)، امان جوت کور، دیپتی شرما، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، رادھا یادو، کرانتی گوڈ، شری چرانی، رینوکا ٹھاکر۔
جنوبی افریقہ: لورا وولوارڈٹ (کپتان)، تزمین برٹس، اینیک بوش، سنی لوس، ماریزانے کپ، سینالو جفتا (وکٹ کیپر)، اینری ڈیرکسن، چلو ٹریون، نادین ڈی کلرک، آیابونگا کھاکا، نونکولیکو ملابا۔
ہندوستان اور جنوبی افریقہ ہیڈ ٹو ہیڈ اعداد و شمار:
ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کل 34 ون ڈے میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ بھارت نے ان میں سے 20 میچ جیتے ہیں جبکہ جنوبی افریقہ نے 13 جیتے ہیں۔ اب تک بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان صرف ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا ہے۔ ٹیم انڈیا کے اعداد و شمار جنوبی افریقہ کے اعداد و شمار سے بہتر ہیں۔