ETV Bharat / sports

بھارت جنوبی افریقہ فائنل: افریقہ نے ٹاس جیت کر گیند بازی کا کیا فیصلہ، ٹیم انڈیا کی کر رہی ہے بلے بازی

نئی ممبئی میں بھارت اور جنوبی افریقہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہے ہیں۔

بھارت جنوبی افریقہ فائنل
بھارت جنوبی افریقہ فائنل (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا فائنل آج نئی ممبئی میں ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

بھارت کی جانب سے شفالی ورما اور اسمرتی مندھانا نے شروعات کی۔

دونوں ٹیموں میں کوئی بدلاؤ نہیں:

ہندوستان نے آئی سی سی خواتین کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انہوں نے سیمی فائنل سے وننگ کمبی نیشن کو میدان میں اتارا جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نئی ممبئی میں پہلے موسلا دھار بارش ہوئی تھی، ٹاس میں تاخیر ہوئی تھی۔ بارش کے تھمنے کے بعد ٹاس شام ساڑھے 4 بجے مقرر کیا گیا۔ میچ شام پانچ بجے شروع ہوا۔

بھارت اور جنوبی افریقہ کے پلیئنگ الیون:

بھارت: اسمرتی مندھانا، شفالی ورما، جمائمہ روڈریگس، ہرمن پریت کور (کپتان)، امان جوت کور، دیپتی شرما، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، رادھا یادو، کرانتی گوڈ، شری چرانی، رینوکا ٹھاکر۔

جنوبی افریقہ: لورا وولوارڈٹ (کپتان)، تزمین برٹس، اینیک بوش، سنی لوس، ماریزانے کپ، سینالو جفتا (وکٹ کیپر)، اینری ڈیرکسن، چلو ٹریون، نادین ڈی کلرک، آیابونگا کھاکا، نونکولیکو ملابا۔

ہندوستان اور جنوبی افریقہ ہیڈ ٹو ہیڈ اعداد و شمار:

ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کل 34 ون ڈے میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ بھارت نے ان میں سے 20 میچ جیتے ہیں جبکہ جنوبی افریقہ نے 13 جیتے ہیں۔ اب تک بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان صرف ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا ہے۔ ٹیم انڈیا کے اعداد و شمار جنوبی افریقہ کے اعداد و شمار سے بہتر ہیں۔

TAGGED:

ICC WOMENS WORLD CUP 2025
WORLD CUP FINAL
INDIA VS SA FINAL
ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025
INDIA VS SOUTH AFRICA FINAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.