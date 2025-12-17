"اگر پلیئنگ الیون میں جگہ ملی تو صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار شہباز احمد" انڈیا بمقابلہ افریقہ چوتھا میچ آج

"اگر پلیئنگ الیون میں جگہ ملی تو صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار شہباز احمد" انڈیا بمقابلہ افریقہ چوتھا میچ آج
ہریانہ کے بائیں ہاتھ کے اسپن آل راؤنڈر شہباز احمد کے خاندان کو امید ہے کہ وہ پلیئنگ 11 میں شامل ہوں گے۔
Published : December 17, 2025 at 1:47 PM IST
نوح، ہریانہ: ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ اب تک تین میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ جن میں بھارت کو 1-2 کی برتری حاصل ہے۔ ٹیم انڈیا کے آل راؤنڈر اکشر پٹیل بقیہ دو میچوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ بیماری کے باعث سیریز کا تیسرا میچ نہیں کھیل سکے تھے۔ بی سی سی آئی نے ان کی جگہ ہریانہ کے بائیں ہاتھ کے اسپن آل راؤنڈر شہباز احمد کو شامل کیا ہے۔
ہریانہ سے شہباز بھارتی ٹیم میں شامل
شہباز احمد ہریانہ کے ضلع نوح کے رہائشی ہیں۔ وہ اب تک ہندوستان کے لیے تین ون ڈے اور دو ٹی ٹوئنٹی کھیل چکے ہیں، پانچ وکٹیں لے چکے ہیں۔ وہ 2023 کے ایشیائی کھیلوں میں ہندوستان کے لیے کھیلے تھے۔ اس کے بعد سے انہیں موقع نہیں ملا۔ وہ فی الحال بنگال کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں۔ شہباز نے 2022 میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے دوران رانچی میں اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا تھا۔
یہ ہے ان کی کارکردگی
بنگلہ دیش کے خلاف ان کا آخری ون ڈے بھی 2022 میں تھا۔ انہوں نے اپنا T20I ڈیبیو بنگلہ دیش کے خلاف 2023 میں ایشین گیمز میں کیا تھا۔ شہباز نے اب تک کل 114 T20I کھیلے ہیں، جس میں 1355 رنز بنائے اور ایک سنچری بنائی۔ ان کا اسٹرائیک ریٹ 135.77 ہے۔ بولنگ میں، انہوں نے T20I میں 7.87 کے اکانومی ریٹ کے ساتھ 73 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی بہترین کارکردگی 7 رنز کے عوض 3 وکٹیں ہیں۔ انہوں نے آئی پی ایل کے 58 میچوں میں 545 رنز اور 22 وکٹیں حاصل کیں۔
شہباز احمد کے اہل خانہ نے جشن منایا
شہباز احمد کی تقریباً دو سال بعد بھارتی ٹیم میں واپسی ایک خوشی کا موقع ہے۔ جیسے ہی ان کے انتخاب کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، حامیوں اور کرکٹ سے محبت کرنے والوں نے تاوڑو میں مٹھائیاں تقسیم کرکے جشن منایا۔
"موقع ملنے پر اچھی کارکردگی کی امید"
اپنے انتخاب سے قبل شہباز احمد تاوڑو کے ایس پی ایل کرکٹ گراؤنڈ میں مسلسل پریکٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے دن رات انتھک محنت کی، مقامی نوجوان کرکٹرز کے ساتھ بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشق کی۔ ایس پی ایل کرکٹ گراؤنڈ کے ڈائریکٹر راشد احمد نے کہا، "شہباز ایک ہونہار میواتی کرکٹر ہیں، وہ انتہائی محنتی ہیں اور کبھی بھی پریکٹس کا ایک دن نہیں چھوڑتے، سلیکٹرز نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور امید ہے کہ اگر انہیں پلیئنگ الیون میں موقع ملا تو وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔"
'شہباز محنت کرتا ہے'
ہباز احمد کے چچا نے بھارتی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں منتخب ہونے پر اپنے بھتیجے کو لڈو کھلا کر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "شہباز احمد تقریباً دو سال بعد بھارتی کرکٹ ٹیم میں واپس آئے ہیں، امید ہے کہ وہ پلیئنگ الیون میں جگہ پائیں گے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ شہباز نے اس دن کے لیے بہت محنت کی ہے۔ سید مشتاق علی ٹرافی میں ان کی کارکردگی اچھی رہی۔"