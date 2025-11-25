پاکستان اور بھارت کے درمیان کب ہوگا اگلا میچ؟ جانیں تاریخ اور مقام
T20 ورلڈ کپ 2026: آئیے جانتے ہیں کہ آئندہ ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کب اور کہاں آمنے سامنے ہوں گے۔
Published : November 25, 2025 at 12:46 PM IST
حیدرآباد: دنیا بھر کے شائقین پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ جب بھی ان دو روایتی حریفوں کے درمیان کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہر میچ ہمیشہ متنازعہ رہتا ہے۔ اب یہ دونوں ٹیمیں ایک بار پھر ٹکرانے کو تیار ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اگلا میچ کب اور کہاں ہوگا۔
اس سال کے ایشیا کپ میں، بھارت نے پاکستان کے خلاف تین بڑے میچ جیتے، جو میدان کے اندر اور باہر تنازعات کی زد میں رہے۔ اب آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ بھارت ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ پاکستان کے خلاف کھیلے گا۔ رپورٹس کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت اور پاکستان کو امریکا، نمیبیا اور ہالینڈ کے ساتھ گروپ میں رکھا گیا ہے۔
جانئے پاک بھارت میچ کب اور کہاں ہوگا؟
سری لنکا کے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں اگلے سال 15 فروری کو آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہندوستان اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دونوں ٹیمیں لیگ مرحلے میں ایک دوسرے سے کھیلتی نظر آئیں۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا باضابطہ شیڈول جاری ہونے سے قبل ہی پاک بھارت میچ کی تاریخ سامنے آ گئی ہے جو کہ 15 فروری ہے۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان آج بروز منگل ممبئی میں شام 6:30 بجے کرے گی۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ بھی موجود ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان آج کیا جائے گا۔
بھارتی مہم کا آغاز ممبئی میں امریکہ کے خلاف
رپورٹس کے مطابق، شیڈول کے مطابق، ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 7 فروری کو ممبئی میں امریکہ کے خلاف ٹورنامنٹ کے پہلے دن کرے گا، جس کے بعد ٹیم انڈیا 12 فروری کو نمیبیا کے خلاف میچ کے لیے دہلی جائے گی۔ ان کا آخری گروپ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہالینڈ کے خلاف ہوگا۔
انڈیا بمقابلہ پاکستان، پاکستان کے تمام میچ کولمبو یا کینڈی میں
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کریں گے، پاکستان اپنے تمام میچ کولمبو یا کینڈی میں کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ میں شامل 20 ٹیموں کو پانچ پانچ ٹیموں کے چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی جہاں ٹیموں کو چار کے چار گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گی۔
پاکستان فائنل میں پہنچ گیا تو فائنل کولمبو منتقل ہوگا
اگر ہندوستان سپر ایٹ مرحلے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے تین سپر ایٹ میچ احمد آباد، چنئی اور کولکتہ میں ہوں گے۔ اگر ہندوستان سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا سیمی فائنل ممبئی میں ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل مقام کولمبو یا کولکتہ ہوگا، اس بات پر منحصر ہے کہ آیا پاکستان یا سری لنکا کوالیفائی کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد میں کھیلا جائے گا لیکن اگر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا تو اسے کولمبو منتقل کر دیا جائے گا۔