ہندوستان-نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز: بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا
آخری بار جب یہ دونوں ٹیمیں ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آئی تھیں، تو نیوزی لینڈ نے دو ایک سے کامیابی حاصل کی تھی۔
By ANI
Published : November 4, 2026 at 8:50 AM IST
آکلینڈ، نیوزی لینڈ: بدھ کو آکلینڈ میں کھیلے جانے والے پانچ ون ڈے میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں، ٹیم انڈیا کے کپتان شبمن گل نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
سن 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاریوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، بھارت نے اس بدھ کو ایڈن پارک میں نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز کا آغاز کیا۔ اس سیریز کے ساتھ ہی روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی 50 اوورز کے فارمیٹ میں واپسی ہوئی ہے۔
بھارت نیوزی لینڈ میں اپنے خراب ون ڈے ریکارڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ ٹیم نے نیوزی لینڈ میں آخری بار فروری 2019 میں جیت درج کی تھی۔ اس کے بعد سے، ٹیم انڈیا نے نیوزی لینڈ میں دو ون ڈے سیریز کھیلی ہیں، جن میں انہیں بالترتیب تین صفر اور ایک صفر کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد والی سیریز کے دوران، بارش کی وجہ سے دو میچ منسوخ ہو گئے تھے۔
سن 2025 کے اوائل میں چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد سے، ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو 50 اوورز کے فارمیٹ میں مستقل کارکردگی برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران کھیلی گئی چھ ون ڈے سیریز میں سے بھارت نے تین سیریز جیتی ہیں اور تین میں ہار کا سامنا کیا ہے، جن میں انہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔
آخری بار جب یہ دونوں ٹیمیں ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آئی تھیں، تو نیوزی لینڈ نے دو ایک سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ٹاس کے موقع پر گل نے کہا، "ہم پہلے بولنگ کریں گے۔ موسم کچھ ابر آلود ہے، اس لیے اگر بارش کی وجہ سے اوورز کی تعداد کم ہوتی ہے، تو بورڈ پر ایک ہدف کا ہونا بہتر رہے گا۔ پوری ٹیم پرجوش ہے اور سیریز کے لیے تیار ہے۔ یہاں کے حالات کافی حد تک جنوبی افریقہ جیسے ہیں۔ انشل، عاقب، گرنور اور ارشدیپ ہمارے فاسٹ بولرز ہیں۔"
نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر نے کہا، "کونوی اچھی فارم میں ہیں، لیکن انہیں آرام دیا گیا ہے اور وہ آج نہیں کھیل رہے، لہذا، سیفرٹ کو موقع ملا ہے۔ بھارت کی طرح، ہمارے پاس بھی چار فاسٹ بولرز ہیں۔"
اسکواڈ:
نیوزی لینڈ (پلیئنگ الیون): ٹم سیفرٹ، ول ینگ، ہنری نکولس، ڈیرل مچل، ٹام لیتھم (وکٹ کیپر)، گلین فلپس، مچل سینٹنر (کپتان)، نیتھن اسمتھ، کائل جیمیسن، جیکب ڈفی، بلیئر ٹکنر
ٹیم انڈیا (پلیئنگ الیون): شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، شریاس ایر، اکشر پٹیل، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، نمن دھیر، انشول کمبوج، عاقب نبی، گرنور برار، ارشدیپ سنگھ
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