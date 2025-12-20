ETV Bharat / sports

انڈیا انڈر۔19 بمقابلہ پاکستان انڈر۔19 ایشیا کپ فائنل: آپ لائیو میچ کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ تمام تفصیلات جانیں

انڈر 19 ایشیا کپ 2025 کا فائنل میچ 21 دسمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

انڈیا انڈر۔19 بمقابلہ پاکستان انڈر۔19 ایشیا کپ فائنل
انڈیا انڈر۔19 بمقابلہ پاکستان انڈر۔19 ایشیا کپ فائنل (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 8:55 PM IST

نئی دہلی: بھارت اور پاکستان ایک بار پھر کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے ہونے کو ہیں۔ دونوں ممالک کی انڈر 19 ٹیمیں 21 دسمبر کو دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ 2025 کا فائنل کھیلیں گی۔ آیوش مہاترے کی قیادت میں ہندوستانی ٹیم نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی جب کہ پاکستان نے بھی بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کرلی۔

گروپ میچز کی بات کی جائے تو بھارت پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا ہے جبکہ پاکستان کو صرف ایک میچ میں شکست ہوئی ہے۔ بھارت نے اسے 90 رنز سے شکست دی تھی۔ ہندوستانی بلے بازوں نے ٹورنامنٹ میں دو مرتبہ 400 سے زیادہ اسکور کیا ہے، جس میں ویبھو سوریاونشی کے شاندار 171 اور ابھیگیان کنڈو کے 209 رنز شامل ہیں۔ باؤلنگ میں، فاسٹ بولر دیپیش دیویندرن اور پاکستانی عبدل کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیندباز ہیں۔

پاکستان کی ٹیم بھی کافی مضبوط ہے، خطرناک فاسٹ باؤلنگ اٹیک اور سمیر منہاس اچھی فارم میں ہیں۔ تاہم ان کی باؤلنگ کے مقابلے ان کی بیٹنگ قدرے کمزور دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستانی انڈر 19 ٹیم نے سات بار ٹرافی اپنے نام کی ہے، جب کہ پاکستان نے ابھی تک خطاب نہیں جیتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش نے دو بار اور افغانستان نے ایک بار ٹورنامنٹ جیتا ہے۔

ایشیا کپ کا فائنل کب شروع ہوگا؟

انڈیا انڈر۔19 بمقابلہ پاکستان انڈر۔19 ایشیا کپ فائنل 21 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ دبئی میں شروع ہوگا۔

ایشیا کپ کا فائنل لائیو مقابلہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟

انڈیا بمقابلہ پاکستان ایشیا کپ فائنل سونی اسپورٹس ٹین پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، جبکہ شائقین Sony Liv ایپ پر میچ کی لائیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔

دونوں ٹیموں کے اسکواڈز

ہندوستانی انڈر 19 ٹیم

آیوش مہاترے (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، ویہان ملہوترا (نائب کپتان)، ویدانت ترویدی، ابھیگیان کنڈو (وکٹ کیپر)، ہرونش سنگھ (وکٹ کیپر)، یوراج گوہل، کنشک چوہان، کھلن اے پٹیل، نمن پشپک، ڈی دیپشن ،ہینل پٹیل، کشن کمار سنگھ، اودھو موہن اور ایران جارج

پاکستان انڈر 19 ٹیم

فرحان یوسف (کپتان)، عثمان خان (نائب کپتان)، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور (وکٹ کیپر)، حذیفہ احسن، مومن قمر، محمد صیام، محمد شایان (وکٹ کیپر)، نقاب شفیق، سمیر منہاس اور محمد حذیفہ

