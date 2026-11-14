ہندوستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دے دی، ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا
ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان جیت کی امید کھوچکا تھا، موہت الووا نے صرف 26 گیندوں پر 49 رنز بنا کر جیت دلا دی۔
By ANI
Published : November 14, 2026 at 8:34 PM IST
العمارت، عمان: ہندوستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ہفتے کے روز 2026 اے سی سی مینز انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں اپنے روایتی حریف پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دے دی۔ یہ مقابلہ آخری اوور تک انتہائی سنسنی خیز رہا۔
العمارت کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس ہائی اسکورنگ اور سنسنی خیز میچ میں، ہندوستانی ٹیم نے 338 رنز کا مشکل ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا اور نو وکٹوں کے نقصان پر 339 رنز بنا کر یہ باوقار ٹرافی اپنے نام کی۔ اس یادگار فتح میں موہت الووا اور منال چوہان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ موہت الووا صرف 26 گیندوں پر 49 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور بھارت کو جیت کی منزل تک پہنچایا۔
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ہندوستان نے شکست کے دہانے سے شاندار واپسی کی۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان نے اپنے مقررہ 50 اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر 337 رنز کا بڑا اسکور ترتیب دیا۔ عثمان خان نے 111 گیندوں پر 107 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 11 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ عبدالقادر نے 54 گیندوں پر 80 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیل کر ٹیم کی رفتار بڑھائی، جس میں آٹھ چھکے اور تین چوکے شامل تھے۔ پاکستان کے کپتان فرحان یوسف نے بھی 60 گیندوں پر 63 رنز بنائے، جبکہ احمد حسین نے 17 رنز بنا کر اسکور میں اضافہ کیا۔ بھارت کی جانب سے کاویہ پٹیل سب سے نمایاں بولر ثابت ہوئے جنہوں نے 68 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ چیگوروپاتی وینکٹا نے تین وکٹیں اپنے نام کیں۔
جواب میں، ہندوستان نے مستحکم آغاز کیا۔ کپتان لکشیا راجیش رائے چندانی نے 101 گیندوں پر 80 رنز بنائے۔ آریہ ویر سہواگ نے 61 گیندوں پر 58 رنز کا حصہ ڈالا، جبکہ منال چوہان نے 32 گیندوں پر جارحانہ 47 رنز بنا کر ہندوستان کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ اگرچہ وقفے وقفے سے وکٹیں گرنے کی وجہ سے ہندوستانی ٹیم دباؤ کا شکار ہو گئی تھی، لیکن موہت الووا نے ذمہ داری سنبھالی اور محض 26 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 49 رنز بنا کر میچ جتوا دیا۔ ان کی اس اننگز میں پانچ چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ انہیں چیگوروپاتی وینکٹا کا بھرپور ساتھ ملا، جنہوں نے آٹھ گیندوں پر ناقابلِ شکست 11 رنز بنائے، اور یوں بھارت نے مشکل ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا۔
پاکستان کی جانب سے رضوان اللہ نے تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ نقاب شفیق نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
الوا، جنہیں ان کی مختصر مگر انتہائی اہم اننگز کے لیے 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔ اس موقع پر انھوں نے ٹورنامنٹ کے دوران پیش آنے والے مشکل دور سے نکلنے اور بیٹنگ کے لیے سازگار پچ پر خود پر اعتماد برقرار رکھنے کے بارے میں اپنے خیالات شیئر کیے۔
میچ کے بعد الوا نے کہا، "آخری اوور میں، مجھے خدا پر مکمل یقین تھا۔ میں خود کو ایک آل راؤنڈر سمجھتا ہوں۔ ٹورنامنٹ میرے لیے کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ آج میں اچھی کارکردگی دکھاؤں گا۔" انہوں نے مزید کہا، "مجھے منال کی جانب سے تعاون کی ضرورت تھی، اور وہ مجھے ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج کا دن میرا ہے اور میں اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروں گا۔ دسویں نمبر پر بیٹنگ کرنا میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے، میرے تمام رنز اسی پوزیشن پر بیٹنگ کرتے ہوئے بنے ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹنگ لائن اپ پر بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ ہم ہدف کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فلیٹ وکٹ تھی، اور ہم خود سے یہی کہتے رہے کہ اگر وہ اتنے رنز بنا سکتے ہیں، تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔"
Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
اے سی سی مینز انڈر 19 ایشیا کپ 2026 جیتنے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ پی ایم مودی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں لکھا، "ہندوستانی کرکٹ کے لیے ایک شاندار دن! مجھے اپنے نوجوان کرکٹرز کی شاندار کارکردگی اور ’مینز انڈر-19 ایشیا کپ 2026‘ جیتنے پر بے حد فخر ہے۔ یہ کامیابی بہت سے دوسرے نوجوانوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ ٹیم کے لیے ان کی مستقبل کی کوششوں کے سلسلے میں نیک خواہشات۔"
یہ فتح ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک یادگار کارنامہ ہے۔ انہوں نے انتہائی دباؤ والے فائنل میں اپنے کھیل کو کنٹرول کیا، اپنے روایتی حریف کو شکست دی اور براعظمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
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