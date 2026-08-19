بھارت ایشین اسکیٹنگ ٹرافی کے تمغوں کی تعداد میں سرفہرست، دوسرے دن متعدد تمغے جیتے، چین اور تھائی لینڈ کو دی شکست
ہندوستان نے ایشین اوپن شارٹ ٹریک اسپیڈ اسکیٹنگ ٹرافی کے دوسرے دن شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
Published : August 19, 2026 at 9:42 AM IST
دہرا دون: ہمادری آئس رنک میں جاری ایشین اوپن شارٹ ٹریک اسپیڈ اسکیٹنگ ٹرافی 2026 کے دوسرے دن بھی بھارتی کھلاڑیوں کا دبدبہ برقرار رہا۔ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت بھارت میڈل ٹیبل یعنی تمغوں کی فہرست میں سرفہرست پہنچ گیا ہے۔ 14 ممالک کے مایہ ناز کھلاڑیوں کے درمیان ہونے والے سخت مقابلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے کئی مقابلوں میں پوڈیم فنش (پہلی تین پوزیشنز) حاصل کیں۔ ہوم آئس (اپنے ملک) پر بھارتی کھلاڑیوں کا اعتماد واضح طور پر نظر آیا، وہیں مختلف ممالک سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے بھی ایک دوسرے کو سخت ٹکر دے کر مقابلوں کو انتہائی سنسنی خیز بنا دیا۔ تماشائیوں کی زبردست نعرے بازی اور تالیوں کے گونج کے درمیان کئی ریسوں میں آخری سیکنڈ تک سسپنس برقرار رہا۔
جونیئر ایف میں بھارت کا دبدبہ، دونوں ریسوں میں گولڈ، سلور اور برونز
دوسرے دن بھارت کا آغاز انتہائی شاندار رہا۔ جونیئر ایف گرلز 222 میٹر ریس میں بھارت نے تینوں میڈلز اپنے نام کر لیے۔ جی ایس براڈیشا نے 28.91 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ گولڈ میڈل (سونے کا تمغہ) جیتا، جب کہ سمائرا تیاگی نے 29.34 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ سلور میڈل (چاندی کا تمغہ) اور امائرا شاہ نے 30.02 سیکنڈ میں ریس مکمل کر کے برونز میڈل (کانسی کا تمغہ) حاصل کیا۔ اس طرح پورے پوڈیم پر بھارتی ترنگا لہراتا ہوا نظر آیا۔
اس کے بعد جونیئر ایف بوائز 222 میٹر میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے کلین سوپ کیا۔ ایوان اروڑہ نے 25.15 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، جب کہ محض 0.04 سیکنڈ کے معمولی فرق سے یووراج مہتا 25.19 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ شیوانش آہیر نے 26.74 سیکنڈ میں ریس پوری کر کے برونز میڈل اپنے نام کیا۔ یعنی جونیئر ایف کے دونوں مقابلوں میں بھارت نے چھ میں سے چھ میڈلز اپنے نام کر لیے۔
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جونیئر ای بوائز میں آرین کا مسلسل دوسرا گولڈ
جونیئر ای بوائز 333 میٹر میں بھی بھارت کو گولڈ ملا۔ آرین سجیت باویسکر نے 35.47 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آرین کے لیے یہ ٹورنامنٹ کا مسلسل دوسرا گولڈ رہا، کیونکہ انہوں نے پہلے دن بھی جونیئر ای بوائز 500 میٹر میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ منگولیا کے بت بایر ایردینی بلگن (Batbayar Erdenebulgan) نے 35.56 سیکنڈ کے ساتھ سلور میڈل جیتا، جب کہ بھارت کے راگھو چودھری نے 37.39 سیکنڈ میں ریس مکمل کر کے برونز اپنے نام کیا۔
وہیں جونیئر سی بوائز 1000 میٹر میں بھی بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سدھانت مانجرے نے 1 منٹ 40.79 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، جب کہ بھارت کے ہی یش پریجات جمدار نے برونز میڈل حاصل کیا۔ اس مقابلے میں ازبکستان کے محمودوف الیشیر (Makhmudov Alisher) نے سلور میڈل جیتا۔
چین کا بھی جلوہ، جونیئر ای اور ڈی میں پوڈیم پر قبضہ
دوسرے دن چین کے کھلاڑیوں نے بھی اپنی مضبوط موجودگی درج کروائی۔ جونیئر ای گرلز 333 میٹر میں چین نے تینوں میڈلز اپنے نام کیے۔ روئیلن یانگ (Ruilin Yang) نے گولڈ، یونی شین (Yunni Shen) نے سلور اور کائیکسن شیاؤ (Kaixin Xiao) نے برونز میڈل جیتا۔ وہیں جونیئر ڈی گرلز 777 میٹر میں بھی چین کی کھلاڑیوں نے پوڈیم پر قبضہ جمایا۔ لنگی یو یانگ (Lingyu Yang) نے گولڈ، لی وینسی (Li Wenxi) نے سلور اور لیو چینسی (Liu Chenxi) نے برونز میڈل حاصل کیا۔
جونیئر ڈی بوائز 777 میٹر میں بھی چین کا دبدبہ دیکھنے کو ملا۔ ٹانگ شینگی جے (Tang Shengjie) نے گولڈ اور وی شی ہینگ (Wei Xiheng) نے سلور میڈل جیتا، جب کہ ہانگ کانگ کے وان جن کیو (Wan Jin Kiu) نے برونز میڈل اپنے نام کیا۔ ان نتائج نے واضح کر دیا کہ چین کی جونیئر ٹیم بھی اس ٹورنامنٹ میں بے حد مضبوط دعویداری پیش کر رہی ہے۔
سینیئر کیٹیگری میں ایشیا کے نامور کھلاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ
جونیئر کیٹیگری کے علاوہ سینیئر کھلاڑیوں کے درمیان بھی مقابلے انتہائی سنسنی خیز رہے۔ سینیئر خواتین کے 1500 میٹر مقابلے میں تھائی لینڈ کی چاتھائی سونگ تھانوچھایا (Chatthaisong Thanutchaya) نے گولڈ میڈل جیتا، ہانگ کانگ کی لیم چنگ ین (Lam Ching Yan) دوسرے نمبر پر رہیں، جب کہ بھارت کی سائی سہانا (Sai Sahana) نے 2 منٹ 57.223 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ برونز میڈل اپنے نام کیا۔
سینیئر مردوں کے 1500 میٹر مقابلے میں ہانگ کانگ کے لو زانشو (Lou Zhanshuo) نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہانگ کانگ کے ہی کووک تز فنگ (Kwok Tsz Fung) نے سلور، جب کہ انڈونیشیا کے فردوس ماروا کایانا پوترا (Firdaus Marva Kayana Putra) نے برونز میڈل جیتا۔ جونیئر اے اور بی کیٹیگری میں بھی بھارت کے علاوہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، چائنیز تائپے، جنوبی کوریا اور انڈونیشیا کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
رِلے مقابلوں میں چین اور تھائی لینڈ کا دبدبہ
دوسرے دن رِلے مقابلوں نے بھی تماشائیوں کو خوب محظوظ کیا۔ رِلے مکسڈ سی-ڈی 2000 میٹر میں چین کی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا، جب کہ تھائی لینڈ کی ٹیم نے سلور اپنے نام کیا۔ دوسری طرف، مکسڈ ٹیم رِلے 2000 میٹر میں تھائی لینڈ نے گولڈ، ہانگ کانگ نے سلور اور چائنیز تائپے نے برونز میڈل حاصل کیا۔
دوسرے دن بھارت میڈل ٹیبل میں سب سے آگے
ایشین اوپن شارٹ ٹریک اسپیڈ اسکیٹنگ ٹرافی کے دوسرے دن تک بھارت نے اپنی بہترین کارکردگی کی بدولت میڈل ٹیبل پر برتری حاصل کر لی ہے۔ ہوم آئس پر بھارتی کھلاڑیوں نے رفتار اور تکنیک کا جس شاندار انداز میں مظاہرہ کیا ہے، اس نے ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے جونیئر کیٹیگری میں مسلسل گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں نے خاص طور پر سب کو متاثر کیا ہے۔